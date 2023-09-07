Нянчат младенцев, когда их ровесницы уже воспитывают внуков: Бондарчук и Маликова стали мамами в 54 года

Светлана Бондарчук недавно опубликовала фото маленького сына Петра Сергеевича Харченко. Фото: СОЦСЕТИ

Благодаря современным технологиям «встреча с аистом» может произойти даже в зрелые годы. «Комсомолка» изучила истории звездных мам, родивших на пятом десятке и даже позже.

Светлана Бондарчук

Модель, телеведущая, бывший главред журнала Hello!

У звездной блондинки, недавно отметившей 54 года, уже есть двое детей от первого брака с Федором Бондарчуком - сын Сергей и дочь Варвара. Светлана довольно тяжело переживала развод с известным режиссером. Она признавалась, что целый год боялась выйти на улицу, «не принадлежала себе». К счастью, это состояние закончилось, и женщина встретила новую любовь - фотографа Сергея Харченко. В 2020-м они поженились. А на днях всех взбудоражила новость: Светлана показала маленького сына. Правда, только спиной.

«Полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте!» - объявила она. Поклонники подозревают, что ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери.

К слову, Светлана уже давно бабушка благодаря сыну Сергею. У нее две внучки: Маргарите сейчас 10 лет, Вере - 9.

Мария Порошина

Актриса

Мария Порошина, без преувеличения, уникальная женщина. При своей успешной карьере она сумела родить пятерых детей. В первом браке с актером Гошей Куценко появилась дочь Полина. Сейчас ей уже 27 лет.

Мария Порошина родила пятого ребенка в 45. Фото: СОЦСЕТИ

Вторым мужем Порошиной стал актер Илья Древнов. В этом союзе Мария родила трех дочек - Серафиму, Аграфену и Глафиру. Еще один ребенок, долгожданный сын Андрей, появился в 2019 году, спустя два месяца после развода с Ильей. Порошиной тогда было 45. Древнову пришлось в судебном порядке доказывать, что это не его ребенок. Кому охота платить лишние алименты? В свидетельстве о рождении Андрея в графе «отец» было вписано имя Древнова. Таковы нюансы нашего законодательства: в Семейном кодексе, в статье 48, сказано, что если женщина родила ребенка в течение 300 дней после развода или смерти супруга, «отцом признается бывший супруг, если не доказано иное».

К слову, Порошина так и не открыла секрет, кто же отец ее пятого ребенка. Известно, что контракт на роды в элитной клинике она оплатила сама. К своей профессиональной деятельности Мария вернулась очень быстро: уже через два с половиной месяца после рождения наследника вышла на сцену.

Ирина Млодик

Предприниматель, жена актера Эммануила Виторгана

Этель и Клару паре родила сурогатная мама. Фото: СОЦСЕТИ

Первой супругой Эммануила Гедеоновича была актриса Алла Балтер. Ее не стало в 2000-м, сгубил рак. Спустя некоторое время Виторган вновь связал себя узами брака. В этом союзе на свет появились две дочки - Этель и Клара. Первенец у Ирины Млодик родился в 2018-м. Женщина отчаянно всех уверяла, что родила сама. Тогда новоиспеченной маме было 56 лет, а звездному мужу - 78. Но позже в программе Бориса Корчевникова Млодик призналась, что обе девочки появились на свет при помощи суррогатной мамы.

Вместе с родителями малышки часто посещают светские мероприятия, где всегда оказываются в центре внимания.

Евгения Добровольская

Актриса

Евгения поначалу рожала только мальчиков. Один за другим на свет появились Степан, Николай, Ян. И лишь четвертый заход в роддом увенчался появлением дочки Анастасии. Тогда, в 2009-м, Евгении было уже 44 года, и беременность стала для нее тяжелым испытанием.

Настя - четвертый ребенок Евгении Добровольской. Фото: СОЦСЕТИ

- Говорят, что роды омолаживают. Чушь! Это мощнейший стресс для организма, - признавалась журналистам Добровольская.

За девять месяцев беременности артистка набрала вес. Из-за этого у нее произошло смещение позвонков. У новорожденной дочки также обнаружили проблемы с позвоночником. К счастью, справиться со всеми трудностями Евгении помог муж, кинооператор Дмитрий Мананников (этот брак актрисы продлился 13 лет, затем супруги расстались). Он нашел отличного массажиста, который решил проблемы и мамы, и дочки.

Елена Маликова

Модельер, продюсер, режиссер

В 2018-м о рождении сына объявили Елена Маликова и певец Дмитрий Маликов. Им тогда было 54 года и 48 лет соответственно. Супруги уже успели вырастить дочь Стефанию (у Елены также есть дочь Ольга от первого брака).

Сын у Елены и Дмитрия появился в 54 года и 48 лет соответственно. Фото: СОЦСЕТИ

Маликовы давно мечтали о втором общем ребенке. Самим родить не получилось, и пара обратилась к услугам суррогатной мамы. Роды проходили в клинике Санкт-Петербурга. Позже родители признались: они хотели, чтобы никто не знал об их нахождении в роддоме, но кто-то из персонала не смог удержать язык за зубами. Сына Маликовы назвали Марком: «Имя интернациональное, сильное, мужское».

Сейчас младшему Маликову уже пять лет. Старшая сестра Стефания проводит с ним много времени - играет, развлекает и учит музыке.

Лера Кудрявцева

Телеведущая

Звезда шоу «Секрет на миллион» родила сына Жана в 1990 году, тогда ей было всего 19 лет. Отцом ребенка стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Кстати, Жан в мае 2018 года сделал Леру бабушкой: в его семье родился сын Лев.

Машу Лера родила в 47 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Второго ребенка Лера родила в браке с хоккеистом Игорем Макаровым в 47 лет. Ее дочь Маша оказалась на несколько месяцев младше внука Льва, она появилась на свет в августе 2018-го.

Конечно, в сети было немало ехидства по поводу возраста «молодой мамы».

- Я стараюсь не читать комментарии в интернете, но порой они мне попадаются. Мне противно и больно читать некоторые сплетни, - рассказывала Лера «КП». - Ребят, успокойтесь, рожала я сама. Это было тяжело. Но говорить об этом я не буду.

Илзе Лиепа

Балерина, актриса

Илзе Лиепа стала мамой в 46. Фото: СОЦСЕТИ

Балерины обычно если и решаются на рождение ребенка, то довольно поздно. Ведь карьера танцовщицы недолговечна (через 15 - 20 лет стажа наступает пенсия, а в профессию танцовщики приходят в 18 - 19 лет), и прерывать ее на год иногда фатально. Илзе Лиепа стала мамой в 2010 году, почти через 10 лет брака с бизнесменом Владиславом Паулюсом. Ей тогда было 46 лет. Дочь Илзе и Владислав назвали Надеждой. Сейчас Надя Паулюс тоже занимается балетом и именно с танцами пока связывает свое будущее. Что, впрочем, понятно: ее дедушка Марис, дядя Андрис и мама Илзе были солистами Большого театра.

А КАК У НИХ?

Вместо пенсии - в декрет

Певица Джаннет Джексон родила ребенка катарскому магнату Виссаму аль-Мана в 50 лет. Через четыре месяца после этого пара рассталась.

Актриса Холли Берри произвела на свет второго ребенка, когда ей было 47. Первую дочь «девушка Бонда» родила в 41 и уже это считала чудом. На вторую беременность актриса никак не рассчитывала... Неудивительно, что сынишку она назвала Масео, что означает «подарок от Бога».

Актриса Бриджит Нильсен в 54 года родила дочку Фриду. Фото: СОЦСЕТИ

Актриса и фотомодель Бриджит Нильсен, известная по главной роли в фэнтези «Рыжая Соня», замужем была пять раз! В числе ее вторых половин отметился Сильвестр Сталлоне. Актриса родила четверых сыновей и думала, что с нее хватит. Но через 12 лет брака с барменом Маттиа Десси на свет появилась дочка Фрида. Бриджит тогда было 54 года, и, судя по фото с животом, рожала она сама.

КСТАТИ

Для возрастных рожают молодые

Суррогатному материнству уже более 40 лет. Сейчас в нашей стране подобным образом появляется, по неофициальным данным, минимум 22 тысячи детей в год.

Первый же успешный опыт суррогатного материнства был зафиксирован в 1980 м, в США. Элизабет Кейн, многодетная мать 37 лет от роду, за деньги выносила ребенка для бездетной пары. Для искусственного оплодотворения была использована яйцеклетка Элизабет и сперма мужа бесплодной женщины. Вскоре суррогатное материнство стало весьма популярным по всей планете.

В России первая суррогатная программа началась в 1995 году в центре ЭКО при Институте акушерства и гинекологии. Первой российской суррогатной стала 24-летняя девушка, выносившая ребенка для своей подруги, у которой удалили матку. Родилась двойня.

У нас в стране процесс суррогатного материнства регулируется законом. Суррогатная мама должна быть в возрасте от 20 до 35 лет, как минимум с одним ребенком, а вот возраст генетических родителей не ограничен. Кстати, программами суррогатного материнства теперь могут воспользоваться только пары, официально зарегистрировавшие брак, а также одинокие женщины. А вот гражданские супруги или одинокие мужчины - нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Во сколько обойдется суррогатное материнство?

- Подбор сурмамы агентством и сопровождение куратора - от 200 тыс. руб.*

- Полное обследование сурмамы, медицинское сопровождение, роды в частной клинике - 150 тыс. руб.

- ЭКО - 300 тыс. руб.

- Услуги суррогатной мамы - в зависимости от региона страны - от 600 тыс. до 2 млн руб. Сумму определят заказчики, то есть генетические родители.

Всего будущим родителям придется выложить примерно 1,5 - 3 млн руб.

*Указаны примерные цены.