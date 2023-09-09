- А я уже нашла свой путь - когда-то стану кем-нибудь! Фото: Shutterstock

Сентябрь - непростое время для старшеклассников. Сейчас им предстоит сделать выбор, от которого, возможно, будет зависеть их дальнейшая судьба. Во всяком случае так им говорят в школе, заставляя определиться с вузом, специальностью и экзаменами, которые нужно сдавать.

Уже сейчас, в 16 - 17 лет, надо решить, кем быть! А ведь более трети выпускников российских вузов не работают по специальности (по данным опроса портала hh.ru). Многие разочаровываются в своей профессии и ищут что-то новое.

О том, как помочь старшекласснику самоопределиться, мы разговариваем с психологами-профориентологами Еленой Хакимовой и Ириной Анисимовой.

Даже мозг не готов

- Часто мы требуем от ребенка то, к чему он не готов чисто физиологически, - говорит Ирина Анисимова. - Как правило, после 9-го класса дети приходят в новый коллектив. Прежние классы расформировываются, комплектуются новые. Школьникам снова нужно найти свое место в «стае», заново себя осознать... И у них другие задачи, совсем не связанные с будущей профессией. Способен ли взрослый человек ходить на работу и одновременно на разные кружки и при этом бороться со стрессом? Справится ли вообще с такой нагрузкой? А мы давим на детей: давай выбирай! У подростков даже мозг пока не готов выбирать. Префронтальная кора головного мозга, отвечающая за принятие решений, дисциплину, ответственность, до конца формируется лишь к 24 - 25 годам.

- Важнее сейчас объяснить ребенку: если он ошибется с выбором, это не страшно, - подхватывает тему Елена Хакимова. - Это всего лишь опыт, который потом может помочь реализоваться. Взрослые постоянно делают выбор. Это бесконечный процесс. Профессии на всю жизнь уже не существует. По мнению ученых-футурологов, современные дети в среднем будут менять профессию до восьми раз. Или специфику, или работу кардинально. Технологии меняются, влияя на рынок труда и выбор профессии.

На самом деле, чтобы выбрать профиль ЕГЭ, не нужно прямо сейчас выбирать профессию. Можно выбрать сферу. Например, ребенку хочется в IT. В вузах в сфере IT примерно одинаковый набор ЕГЭ. За два года в 10-м и 11-м классах у него будет еще время подумать и выбрать направление.

Ошибки родителей

Самоустранение. «Нам вон никто не помогал - и ничего, поступили». Так нередко говорят родители, которые сами выбирали профессию в юности неосознанно - пошли за компанию с другом в вуз или, чтобы избежать армии, нашли специальность с военной кафедрой. Возможно, они просто уже забыли, как было на самом деле, и считают, что все произошло само собой.

Попытки решать за ребенка, чего он хочет. «Да он сам себя не понимает, что он может выбрать?» Родители такого типа могут толкнуть подростка в сферу, к которой у него нет способностей или интереса.

Требование поступить в конкретный вуз или на конкретную специальность. «Только МГУ (Бауманка, МГИМО)». Родители мониторят рейтинги вузов и уже чуть ли не с 7-го класса начинают наседать на ребенка с подготовкой к ЕГЭ. Папы или мамы пытаются самореализоваться через своих детей.

Требование продолжить семейную династию. «У нас в семье все были врачами, зачем тебе литература?»

Принуждение к выбору самой высокооплачиваемой профессии. «Вон сколько сосед-программист получает!» Кто бы не хотел финансового благополучия своему отпрыску в будущем? Но родители забывают о важном: эта профессия может вообще не подходить ребенку!

Правильные шаги для мам и пап

Успокоиться. Как говорят пассажирам самолетов, кислородную маску надо надеть сначала на себя, а потом на ребенка. Родитель, находясь в тревоге, обязательно передаст ее сыну или дочери.

Посещать с подростком (по его желанию) мероприятия на тему карьеры: дни открытых дверей в вузах, выставки.

Рассказывать, как устроен рынок труда. Дать информацию о разных сферах и профессиях.

Показать неочевидные решения. Не только школа - вуз, но и, к примеру, школа - колледж - курсы.

Не заставлять учиться ради диплома. Лучше потратить пару лет на самоопределение, а потом выбрать идеальную профессию.

Помнить, что ребенку предстоит собственная взрослая жизнь. А значит, он имеет право сделать свой выбор, даже если он вам не по душе.

Труд по специальности Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Планы на ближайшее время

- Обратитесь к профконсультанту, - советуют наши специалисты. - Профориентологи владеют методиками, позволяющими познакомить ребенка с самим собой и помочь ему сделать осознанный выбор. И дадут рекомендации, в какой сфере подросток потом может найти себя.

Если нет возможности пойти на персональное тестирование и консультацию, обратите внимание на интернет-проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» - выбор профессии онлайн (https://bvbinfo.ru/for-parents). Есть множество бесплатных тестов по профориентированию в сети. Определите по ним, какая сфера больше привлекает ребенка, а профессии можно поизучать в интернете. Например, есть короткие ролики «20 глупых вопросов профессионалу», где в доступной форме рассказывают о профессии.

Кроме того, Минпросвещения России разработало единую модель профориентационной деятельности для школьников 6 - 11-х классов, включая детей с инвалидностью. С этого года профминимум вводится во всех школах и включает три уровня на выбор школы: базовый, основной, продвинутый. На продвинутом уровне старшеклассники даже смогут получить первую профессию!

КОНКРЕТНО

Что сдаем?

Если старшеклассник не планирует поступать в высшее учебное заведение, ему достаточно сдать всего два обязательных предмета, набрав определенное количество баллов. Это русский язык и математика (базовый уровень).

Если подросток хочет получить высшее образование, то, кроме обязательных, ему нужно сдать предметы, которые требует конкретный вуз.

Определиться со списком экзаменов 11-классники должны, как правило, до 1 февраля. Это могут быть:

математика (профильный уровень);

физика;

химия;

история;

обществознание;

информатика;

биология;

география;

иностранные языки;

литература.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если старшеклассник ничего не хочет?

- Когда родители говорят, что их ребенок ничего не хочет, обычно он не хочет того, чего хотят они, - уверены психологи. - Может, он не просто целыми днями играет на компьютере, а уже немного учится программировать. Просто иногда дети не готовы откровенничать с родителями, потому что те могут обесценить их деятельность, осудить, назвать ерундой. Поэтому важно не осуждать ребенка, а иметь с ним контакт.