Миллиарды на спасение рубля: как Центробанк пытается не допустить падения российской валюты

Утром в среду рубль попытался укрепиться на новости насчет валютных интервенций ЦБ, но надолго этого запала не хватило Фото: REUTERS

Поплавали и хватит. В Центробанке, видимо, поняли, что рыночный курс рубля не очень-то отвечает интересам экономики. Поэтому решили отойти от своего главного принципа – свободно плавающего рубля. В середине сентября ЦБ планирует продать на бирже китайские юани на сумму 150 млрд рублей. Это должно сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке. И не допустить падение рубля.

А оно может случиться во второй половине сентября. В это время закончится действие большого выпуска гособлигаций, номинированных в валюте. Это ценные бумаги, которые выпускал Минфин. Их покупали в основном иностранные инвесторы, а также некоторые российские банки. Отдать нужно будет $3 млрд, но это сделают в рублях. Как прогнозируют в ЦБ, часть этой суммы может снова перекочевать в валюту. Чтобы не допустить излишнего ослабления рубля в этот момент, ЦБ и проводит дополнительные интервенции.

- Это решение будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период, - говорится в сообщении ЦБ.

С начала года рубль ослаб к основным мировым валютам (доллару, евро и юаню) более чем на 30%. В середине августа доллар достигал пиковых значений (выше 102 рублей). После совещания президента с экспортерами, рубль укрепился до 93 рублей. Крупный бизнес настойчиво попросили быть ответственнее и продавать больше валютной выручки на нашей бирже. Но за последний месяц доллар отыграл половину потерь.

Утром в среду рубль попытался укрепиться на новости насчет валютных интервенций ЦБ, но надолго этого запала не хватило. На середину дня за один доллар дают почти 98 рублей. Примечательно, что ЦБ применил по отношению к курсу рубля целый комплекс мер (и повышение ключевой ставки ЦБ до 12%, и увеличение продаж валюты по бюджетному правилу), но они практически не помогают. Видимо, пора применять по отношению к экспортерам более тяжелые аргументы. Например, запрет на вывод капитала и обязательства по продаже всей валютной выручки внутри страны.