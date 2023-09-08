Украина ссорится с союзниками: Зеленский грозит Евросоюзу судом и устраивает склоку

Зеленский распоряжается Европой, называя ее "нашей общей" Фото: REUTERS

С каждым днем все ближе и ближе 15-сентября – день, когда перестанет действовать запрет на импорт значительной части украинского продовольствия, в первую очередь – зерна, в пять стран Евросоюза: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Вышеназванные страны намереваются в том случае, если Брюссель не продлит запрет, ввести его сами. О чем уже не раз заявляли и в Варшаве, и в Будапеште, да и в Бухаресте с Софией поддержали соседей.

А это вызывает острый приступ желчи и несварения желудка уже в Киеве. Посол Украины в Польше Василий Зварич уже даже пригрозил Варшаве украинскими санкциями. Правда, сделал это в дипломатической манере, а не так, как об этом объявили бы глава ведомства Кулеба или его любимчик Андрей Мельник со своими шедеврами в области хамства и наглости.

- Наши усилия, в том числе и протестные настроения, мы должны в первую очередь направлять на Россию, а не начинать между собой выяснять разные ситуации, - попытался переориентировать власти Польши Зварич и мягко намекнул на возможные последствия. - Мы, конечно, не видим весомых оснований осуществлять какие-либо ограничения или запреты. Это, прежде всего, противоречит общей европейской политике, это не помогает, а только обостряет определенные тренды, потому мы хотим искать выход из ситуации путем диалога и какого-то сотрудничества, а не просто брать и ограничивать какую-то продукцию.

Слова про "ограничивать какую-то продукцию" в Европе очень не понравились. Но Киев заклинило. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что если Брюссель не примет меры, то Киев "оставляет за собой выбор правовых механизмов реагирования". Проигнорировав факт, что в данном случае страны намерены принимать решения самостоятельно в том случае, если Брюссель не пойдет навстречу Варшаве и ее компании.

К кампании на Украине подключились и другие персоны.

- При полном уважении и благодарности к Польше, в случае введения каких-либо запретов после 15 сентября Украина подаст иск против Польши и ЕС во Всемирную торговую организацию, - пообещал замминистра экономики Тарас Качка в интервью Politico. - Мы не намерены немедленно принимать ответные меры, учитывая дух дружбы и солидарности между Украиной и ЕС.

Запрет на импорт украинского зерна Качка назвал "системной угрозой интересам Украины" и заявил, что она "вынуждает передать это дело в ВТО". Почуяв "свежатинку", к делу подключился и президент Украины Зеленский.

- Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там, - заявил он и возмутился поведением Евросоюза. - Почему же, когда наши украинские порты почти каждую ночь горят после российских ударов, мы вынуждены еще и переживать, что наша наземная логистика остановится? Когда политика в Европе противоречит сути и игнорирует общие обязательства и общие ценности. Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна!

Ну, собственно говоря, украинские порты практически уже "догорели". По сообщениям с мест, после крайней по времени ночной атаки, порты Рени и Измаил практически прекратили свое существование, а потому вопрос о надежном сухопутном пути для экспорта украинского зерна стал для Зеленского, как выразился бы товарищ Ленин, архиважнейшим.

Но каков этот поц Зеленский! Как он лихо уже распоряжается Европой, называя ее "нашей общей"! И ведь с него станется, подаст иск против ЕС или отдельных стран. Может, тогда в Европе поймут, кого они там вырастили себе на голову. И что "мы с Европой" в любой момент может превратиться в "мы против европейских зрадников, которые должны Незалежной".

Между тем, список потенциальных "врагов Батькивщины" растет и ширится с каждым днем. Следующим кандидатом в него стала Франция.

- Мы наблюдаем всплеск поголовья украинской птицы, что наносит ущерб французскому сектору, - заявил в интервью Figaro глава Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер. По его словам, освобождение украинской птицы от таможенных пошлин и квотирования объемов экспорта породило "наплыв украинских кур" во Францию, а в результате такой "нечестной конкуренции" импорт украинского мяса птицы Евросоюзом вырос в 2-3 раза и это "дестабилизирует весь рынок". Шеффер требует спасти местных французских фермеров от "украинского беспредела".

Тем временем, власти Украины в результате "всплеска недопонимания" между Киевом и Варшавой уже запретили всем украинским чиновникам и депутатам поездки в Польшу до снятия польской стороной запрета на импорт сельскохозяйственной продукции. Напугали ежа, как говорится, сами знаете, чем.

Отношения Украины со своими "союзниками" с каждым днем становятся все интереснее и интереснее.