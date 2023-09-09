Одна - в строгом костюме, другая - в мехах и босоножках: Фото экстравагантной матери короля Эсватини стали вирусными

Гостью удостоила аудиенции родительница монарха

В африканском королевстве Эсватини (бывший Свазиленд) – национальный праздник: там отмечают 55-летнюю годовщину независимости этого государства и 55-летний юбилей правителя, короля Мсвати III. На торжества прибыли лидеры ряда зарубежных стран, включая президента Тайваня Цай Инвэнь.

Эсватини – одна и 13-и стран мира, признающих независимость Тайваня. Инвэнь среди прочего особо отметила, что король Эсватини побывал в Тайване с визитами 18 раз.

Гостью удостоила аудиенции родительница монарха, королева-мать Нтфомби Тфвала. Фото с этой протокольной встречи облетели Интернет.

Тфвала, расположившаяся в кресле, сильно смахивающим на трон, предстала перед объективами фотокамер в мехах и босоножках на босу ногу. В кадр попала и ее стоявшая на полу сумка с логотипом бренда Birkin. Как выяснили пользователи Сети, аналогичные модели такого же оттенка стоят в среднем 35 тысяч долларов.

Инвэнь была не так экстравагантно одета, придя на встречу в строгом черном брючном костюме.

Королева-мать в Эсватини считается национальным и духовным лидером нации, тогда как ее сын, король, выполняет лишь административные функции. В этой африканской стране с населением в 1,35 млн. человек больше половины людей – ВИЧ-инфицированны, а 69% населения живут ниже уровня бедности.

Инвэнь среди прочего особо отметила, что король Эсватини побывал в Тайване с визитами 18 раз Фото: REUTERS

Перед тем, как Мсвати III наделил Тфвалу титулом индловукази, т.е. королевы-матери, она была королевой-регентом, сосредоточившей в своих руках все нити управления страной до совершеннолетия и коронации сына. «Индловукази» на местных наречиях означает «великая слониха».

Образ «великой слонихи» стал широко узнаваем на Западе благодаря одной из работ американского художника Энди Уорхола, включившего ее изображение в серию портретов царствующих особ вместе с британской королевой Елизаветой II и голландской Беатрикс.