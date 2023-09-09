«Золотые пилигримы»: достоверные факты «ограбления века» в Антверпене и тайные заговоры западных спецслужб

В книге разобраны ухищренные методы вербовки и непосредственные связи «большого криминала» с западными спецслужбами Фото: Алина ЧЕРНОВА

Мастер остросюжетного жанра Остап Стужев известен любителям приключенческой литературы по книге «Правила Мёрджа». Напомним: в этой книге герои Стужева расследовали тайны утраченных реликвий музея Прадо. Новая книга Остапа Стужева тоже посвящена не менее захватывающему расследованию.

Двадцать лет назад итальянец Леонардо Нотарбартоло провернул самую бесцеремонную аферу XXI века – ограбление алмазной биржи в Антверпене на сумму более 100 миллионов евро. В махинации разобрался писатель Остап Стужев и раскрыл в новой книге ранее неизвестные подробности этой наглой аферы. Писатель делится, мол, работая над книгой он изучил криминальные архивы, газеты и опросил немногочисленных свидетелей этой истории, сумев получить эксклюзивные сведения из первых рук.

О сюжету книги, руководство большой корпорации заключило на прошедшей в Бельгии выставке договор на поставку оборудования двойного назначения из США. Коммерческий директор Игорь Низовцев, человек из маргинальной среды, решает вести свою игру. Финансовые инструменты, которыми он собирается воспользоваться, впрочем, как и вся сделка, целиком инспирирована сотрудниками зарубежных разведподразделений.

В это время в США Некий Адам Магер, человек влиятельный среди людей, добывающих свой хлеб крупными ограблениями, появляется на сцене в ходе повествования о прежних делах Игоря Низовцева. Возвращаясь в прошлое уже самого Адама Магера, читатель получает первые намеки на его причастность к знаменитому «ограблению века» 2003 года в Антверпене, где итальянцем Леонардо Нотарбалтоло было похищено рекордное количество бриллиантов и не ограненных алмазов.

Случайно или нет, но во время реконструкции теннисного матча между Хантуковой и Вильямс, в исполнении теннисисток внешне на них похожих, Фишеру представляют только что освободившегося из тюрьмы Леонардо Нотарбалтоло.

В книге так же разобраны ухищренные методы вербовки и непосредственные связи «большого криминала» с западными спецслужбами.