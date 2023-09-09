Минздрав объявил о сроках увеличения обучения пластических хирургов после скандала со Славой и Хайдаровым

Тимур Хайдаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обсуждения относительно увеличения срока обучения для пластических хирургов велись еще с 2020 года. А с 2023-го Минобрнауки России утвердило Федеральный государственный стандарт (ФГОС) по подготовке пластических хирургов в ординатуре (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ). Согласно документу, продолжительность обучения таких специалистов увеличена с 2 до 5 лет. На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что такое решение было принято для того, чтобы обезопасить пациентов. При этом, не трудно догадаться, что огромный общественный резонанс вызвала история с певицей Славой, которая публично объявила, что медийный хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Затем к Славе присоединился Любовь Успенская, а к ней еще несколько десятков пострадавших. В результате скандал заставил обратить внимание на многие аспекты, включая качество образования врачей.

«Учитывая, что в нашей стране, по данным официальной статистики, которая, на самом деле, в разы занижена, в год делается более 40 тысяч пластических операций, то этот законодательный шаг очень правильный и мудрый. Жизнь и здоровье граждан не должны подвергаться угрозе. Следующим шагом должна стать независимая врачебная экспертиза и дифференциация вопросов применения моратория на проверки. Я гарантирую, что буду добиваться этого всеми законными способами. Рада внести свою лепту на благо российскому обществу», — рассказала KP.RU известный адвокат Елена Сенина.

Добавим, что Елена Сенина и ее адвокатское бюро с самого начала скандала представляют интересы Анастасии Сланевской, Любови Успенской и еще нескольких десятков пострадавших от рук медийного врача. Обычные женщины уже неоднократно признавались, что поддержка Славы и Успенской придала им уверенности. До этого они боялись что-либо говорить из-за связей влиятельного Тимура Хайдарова.

Адвокат Елена Сенина направила порядка 60 обращений в самые разные инстанции и продолжает делать огромную работу: Елена общается с пострадавшими каждый день, регулярно проводит с ними онлайн-встречи, ездит с женщинами в полицию, Росздравнадзор, Следственный комитет.

Адвокат Елена Сенина Фото: Личный архив

Когда вспыхнул скандал, у Сениной сразу же возникли вопросы к образованию Тимура Хайдарова, и есть ли у него ординатура. Напомним, что сам Хайдаров рассказывал в интервью KP.RU, что попал в последний поток, когда выучиться на пластического хирурга можно было всего за полгода. Затем срок образования увеличили до 2 лет, а сейчас и вовсе до 5.

Согласно документу, составленному совместно с Минздравом, учиться будущие пластические хирурги смогут только очно. Объем программы по новому ФГОС составляет 300 зачетных единиц, из них в год не более 70, а при ускоренном обучении — не более 80 зачетных единиц. Кроме того, студенты должны получить не менее 190 зачетных единиц от общего объема обучения на практике, которая может быть, как клинической, так и научно-исследовательской.