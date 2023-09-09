Не читайте нравоучения – читайте Заходера: Какие стихи и сказки помогут справиться с детскими бедами

Писатель и переводчик Борис Заходер. Фото: ru.wikipedia.org

Борис Заходер - это не только чудесные переводы английских историй про Алису, Винни-Пуха, Питера Пэна, Мэри Поппинс, но и много-много авторских стихов, сказок, рассказов, загадок. И все это богатство здОрово воспринимается детворой, несмотря на то, что написано в прошлом веке.

- Дети живут в мире игры и фантазии и все воспринимают непосредственно, поскольку у них еще нет сформированного логического мышления. Заходер становится очень хорошим для них собеседником, поскольку тонко чувствует особенности возрастного развития детей и умеет серьезный мир превратить в веселую игру, - объясняет ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, кандидат педагогических наук Наталья Казначеева.

- Есть у писателя еще один секрет – он хорошо понял возраст «почемучек», - продолжает эксперт. - В 3-4 года ребенок начинает интересоваться строением мира, задавать вопросы взрослым. И писатель дает на них ответы. Например, почему рыбы молчат и почему деревья не ходят в одноименных стихах. Разгадывая загадку, ребенок испытывает и потрясение, и удовольствие, тем самым развивая свой интеллект и эмоции. «Мартышкин дом», «Кискино горе», «Волчок», «Скрипач», сборник про школу «На задней парте»… У Заходера, что ни возьми - все полезно для детей.

А еще книги писателя развивают чувство юмора – ту самые подвижность мышления и умение действовать нешаблонно, добрую способность видеть смешное в предметах, людях, ситуациях. Это очень выручает, когда по мере взросления ребенок понимает: реагировать одинаково на разные ситуации становится все труднее. А во взрослой жизни юмор станет механизмом психологической защиты и основой творчества. Поощряйте удачные шутки ребенка и любые проявления находчивости, учите смотреть на мир с доброй улыбкой, советует Наталья Казначеева. Легче всего это делать, включаясь в игру. Но не в навязанную кем-то, а в непроизвольную – ту, в которую ребенок сам начал играть, придумав свой мир.

- У Заходера очень богатый и образный язык. Игра слов или образов - понятный детям литературный прием? Нужно ли растолковывать, почему жирафу не вскружил голову успех или что значит друзья не разлей вода?

- Да-да, это очень интересный аспект творчества Заходера. Детский язык - это тоже проявление фантазии ребенка, его алогичности. Дети изменяют значения слов ассоциативно, ведь они еще пока не знают их абстрактного смысла. Заходер очень хорошо это подметил и использовал в своих стихах. Например, в «Перемене» показывает многозначность слова:

«Перемена, перемена!» - заливается звонок.

Первым Вова непременно вылетает за порог.

Неужели этот Вова пять минут назад ни слова у доски сказать не мог?

Если он, то, несомненно, с ним бо-о-льшая перемена!»

С ребенком также будет интересно обсудить, почему Мэри Поппинс строго ответила Майклу, что его дядю зовут мистер Паррик потому, что «его фамилия Паррик и что он не носит парика, он лысый». На таких примерах дети учатся воспринимать мир, с одной стороны, многообразно, а с другой, реалистично.

И НЕЗАЧЕМ ТАК ОРАТЬ!

Сказкотерапия на все случаи жизни

Стихи и сказки Заходера подходят под популярное нынче направление психологии – сказкотерапию. Это когда ребенку читают сказки, где герои испытывают те же сложности, что и он, и благополучно с ними справляются. После такой «репетиции» ребенок справляется с проблемами и в реале. Или понимает, что поступал нехорошо. Так что это еще и отличная альтернатива нравоучениям, от которых толку мало.

- Специфика дошкольного возраста еще и в том, что ребенок, прежде всего, слушатель, а не читатель. Поэтому важно и педагогам, и родителям больше читать детям, заражая их своими эмоциями, - добавляет эксперт.

А теперь откроем Заходера и поищем, что почитать с ребенком, если он попал в одну из ситуаций перечисленных ниже.

1. Если ребенка дразнят за внешность

Конечно же, «Серую звездочку». Так ласково называли Жабу цветы, среди которых она жила и оберегала от мошкары. Но однажды услышала обидное «Уродина!» и впала в отчаяние. Читая, сделайте акцент на цитатах: «Дело не в названии. И совершенно неважно, что про тебя скажет какой-то Глупый Мальчишка, у которого в голове одна путаница! Для всех твоих друзей ты была и будешь милой Серой Звездочкой.» «У Серой Звездочки лучистые глаза потому, что у нее чистая совесть — ведь она делает Полезное Дело!» «Бабочка Крапивница на вид была совершенно безобидная и даже хорошенькая, но на самом деле — ужасно вредная. Так иногда бывает».

2. Ему все скучно и неинтересно

«Что красивее всего?» - детский вопрос переадресовали деревьям, травам, животным… Мерцание звезд, горы, полярные льды, море… - все ответили по-разному. И каждый сказал правду. Сказка учит ценить маленькие радости, видеть прекрасное.

Еще можно попробовать чем-то увлечь ребенка. Прочтите с ним стихотворение «География всмятку» - о том, как новенький глобус попал под автобус и все на нем перемешалось. А потом попробуйте отыскать на глобусе или карте все моря, горы, реки, материки, о которых прочли. А в «Мохнатой азбуке» что ни буква, то интересный факт: жирафа боится даже лев, потому что он может проломить ему спину копытом, а хорьков никто пока не смог приручить.

3. Малыш любит хвастаться

Герой сказки «О чем индюк думал» тоже очень гордился собой, считал, что во всем он – самый-самый. Пока его не слопала лиса. Ясное дело - быть высокомерным и неосмотрительным плохо. И даже опасно.

4. Хочет быть на кого-то похожим

То же самое делал и зайчик Русачок из одноименной сказки – ему казалось, что другие звери лучше него. Пока не понял, что лучше всего – быть зайцем, то есть самим собой.

5. Насмехается над другими

Подойдет сказка «Ма-Тари-Кари» (по ней снят чудесный мультик «Птичка Тари»). Она про Крокодила, у которого заболел зуб, и он из страшного превратился в несчастного. Птичка пристыдила зверей, которые потешались над бедолагой, и вылечила бедолагу. Отличный урок милосердия и взаимопомощи. Дополнительный бонус – не забывай чистить зубы и поищи в интернете, существует ли в природе птичка, которая чистит зубы крокодилам.

6. Ребенок боится или не любит кошек и собак

О, Заходер – фанат и котиков, и собак. И прочей живности. В юности писатель мечтал стать биологом и даже пробовал учиться на биофаке в двух университетах – МГУ и Казанском. А потом бросил и поступил в литинститут. Однако биология пышно «цветет» в его стихах и сказках - познавательных, поучительных и душевных. Стих «Кошка Вьюшка» рассказывает о самых знаменитых котах (Чеширском, в сапогах, Ученом и пр.) и самой обычной кошке Вьюшке, которая лучше всех на свете умеет Спать НЕ ТАМ: на венике, абажуре, грампластинке и пр. Написано очень смешно и трогательно. Известное «Наказать я сам готов тех, кто мучает котов» - это тоже Заходер. Про собак у него – не меньший кладезь. «Разные собачки» - сборник коротких стишков про породы и их особенности. А вот и объяснение собачьим шалостям в стихотворении «Собачкины огорчения» - например: «Ей грустно глядеть на цветочные грядки: Они у хозяев в таком беспорядке! Однажды собачка их славно вскопала, И ей же, представьте, за это попало!». А вот настоящий гимн собачников: если заблудился, если вокруг враги, если просто тоскливо - все разрешимо, когда рядом «Мордочка, хвост и четыре ноги».

7. Если имеются «фифекты фикции»

Читать вслух – само по себе отличная тренировка дикции. Но у Заходера можно найти и кучу фраз-тренажеров.

«Зачем такой носище цапле? Затем, чтоб цапли рыбок цапали!»

«Мы могли бы загордиться. Но гордиться не годится! Лучше просто, без прикрас о себе начнем рассказ.»

КСТАТИ

Про тупую кобру и букву-зазнайку

Есть у Заходера и строчки, которые кажутся не очень добрыми и поучительными. Например: «За стеклом свернулась Кобра. Смотрит тупо и недобро. Видно с первого же взгляда: мало мозга, много яда». В сказке «Кот и Кит» некоторые родители усматривают жестокость во фразе «я китобой, не котобой». А в сказке «Буква Я» усматривают призыв подавлять свое Я. Есть ли основания для таких подозрений?

- Дети должны четко различать добро и зло, чтобы уметь противостоять злу и знать, что добро всегда побеждает. При этом важно усвоить, что победить зло невозможно в одиночку, а значит, надо уважать других, учиться взаимодействовать - искренне, с добром. Добрые и злые персонажи Заходера наделены соответствующими качествами, и у детей не возникает путаницы, - говорит Наталья Казначеева. - Что касается своего «Я», то в современном воспитании по-прежнему актуальна рекомендация не быть эгоистом, иначе останешься один, без друзей и семьи, без помощи и поддержки. Надо учиться видеть красоту и многообразие мира и людей, много думать и размышлять, становясь Человеком - этому учат всех нас книги Бориса Владимировича Заходера.