Чтобы лучше понять музыку Таривердиева, китайцы смотрели «Семнадцать мгновений весны»

Статуэтка органного ангела - приз победителю конкурса. Фото: Предоставлено "КП"

ПРИЗОВОЙ ФОНД 13 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В Калининграде, где расположен самый большой орган в России, проходили второй и третий туры. В третий тур из 22 человек прошли шестеро: четверо россиянок, представители Китая и Франции.

8 сентября в зале Кафедрального Собора был аншлаг. На торжественной церемонии призы от различных культурных учреждений России вручали целый час! Среди нематериальных призов - интервью музыкальному изданию, а также выступления в престижных органных залах страны. Общий призовой фонд конкурса составил 13 тысяч долларов.

Лауреатом I премии стала россиянка Мария Коронова - девушка миниатюрная, но при этом обладающая какой-то удивительной силой. Мария родилась в Усть-Илимске, сейчас учится в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

- Я еще не осознала до конца, что победила в Конкурсе, - говорит Мария. - Очень запомнилось состояние, когда в середине программы я поняла, что не волнуюсь. Надеюсь, это сигнал того, что я перешла на другой уровень исполнения, отношения к выступлению. Я старалась себя настраивать: конечно, это конкурс, ты приехал показать, что наработал за годы обучения на органе. Оба моих выступления в первом и втором туре были вечерние, и я представляла, будто играю концерт. Это очень помогало.

ПРИДЕТСЯ УЧИТЬ РУССКИЙ!

Впервые в истории конкурса прошел отборочный тур в Пекине. Во второй тур вышли 9 китайских органиста, ровно столько же, сколько россиян.

Впервые в истории конкурса одним из призеров стал представитель Китайской Народной Республики: студенту Центральной консерватории Китая Сяофэн Хэ вручили II премию.

Сяофэн показал отличную технику, а также удивительную душевность, глубокое понимание музыки. Как оказалось, чтобы лучше понять музыку Микаэла Таривердиева, Сяофэн даже посмотрел наш знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны».

Студент Сорбонского университета Жан Нувель-Алу (Франция) стал лауреатом III премии.

Жан, впервые оказавшись в России, подал заявку именно на участие в московском туре конкурса, где он был отобран профессиональным жюри во главе с Эудженио Марией Фаджани (Италия). Этот улыбчивый молодой музыкант завоевал симпатии жюри, и влюбил в себя российскую публику.

Кстати, Жан Нувель-Алу неплохо понимает русский язык. В его семье к культуре России особое внимание. Родители любят русскую музыку и русскую литературу. Жан признался, что обязательно вновь вернется к изучению русского языка. Что ж, это знание ему точно пригодится: в числе многочисленных призов, которые получил француз, выступления в Москве и в Санкт-Петербурге.

Дипломами XIII Международного конкурса им. Микаэла

САМОЙ ЮНОЙ ОРГАНИСТКЕ - 15 ЛЕТ!

Таривердиева отмечены Аида Глухова и Елена Малева из России. Специальную премию Георгия Бооса «Надежда Отечества» получила самая юная финалистка конкурса Ирина Крюкова. Ей всего 15 лет! Ира учится в московской ДМШ имени Эдварда Грига.

- Несколько дней мы имели счастье слушать великолепное исполнение очень интересных программ. «Было волнительно узнавать новые интерпретации и новые особенности национальных стилей конкурсантов», —говорит председатель жюри Иоанн Вексо, вручая статуэтку органного ангела победительнице Марии Короновой. - Многие из участников могут испытывать неудовлетворение своим результатом, но я уверен, что все они, без исключения, уехав их Калининграда, осознают, что здесь они многому научились и приобрели новых друзей. Поэтому я желаю всем конкурсантам успешной карьеры и удачи!

Традиционно в программу конкурса входит исполнение органных произведений Микаэла Таривердиева. В финале они играли одну из частей симфонии «Чернобыль» - произведения сложное не только технически, но и эмоционально. Его Микаэл Леонович написал вскоре после трагедии, посетив атомную станцию.

Конечно, «Чернобыль» требовал особой подготовки. Мария изучала дневники Микаэла Леоновича, в которых он рассказывает о произведении, интервью, данное после премьеры «Чернобыля», сыгранной Гарри Гродбергом в Челябинске, читала книгу, написанную Верой Таривердиевой.