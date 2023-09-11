«Будто оказалась в фильме про фашистов»: Немецкие полицейские конфисковали у россиянки автомобиль и бросили её ночью на шоссе

Петербурженка Ирина Беляева - владелица породистых собак-чемпионов.
Фото: социальные сети
- Я чувствовала себя, как в кино про фашистов, - рассказывает Ирина. - Они ходили вокруг моей машины и говорили по-немецки, спаниели внутри лаяли до хрипа, а мне не давали подойти к моим собакам. Я дернулась отстегнуть их, они были пристегнуты в специальных креслах - мне сказали: «Собак оставить». Меня полтора часа провоцировали, монотонно спрашивали: «Откуда вы едете?» - с той самой интонацией из фильмов про войну, и я понимала: если сейчас сорвусь, на меня наденут наручники и упекут, а собак заберут в приют…
Не давать русской женщине возможности подойти к слабым, зависимым от нее существам, когда они заливаются криком, и цедить при этом вопросы по-немецки - какой анекдотически точный повтор сцены из «Семнадцати мгновений весны», в которой штурмбаннфюрер СС Юрген Рольф пытает радистку Кэт, показывая ей замерзающего ребенка.
Кэт тогда грохнулась в обморок.
Ирина получила бумагу о конфискации автомобиля и осталась на лесной дороге, ночью, одна, с четырьмя жмущимися к ногам существами, которых она, как все собачники, зовет детьми.
Санктпетербурженка Ирина Беляева - владелица стоматологической клиники на престижном Крестовском острове, сама практикующий хирург-протезист и обладательница весьма недешевого хобби: она держит американских кокер-спаниелей, почти каждый из которых является чемпионом и победителем всемирных выставок, и редчайшего кламбер-спаниеля; собаки занимаются танцами и аджилити, то есть прохождением полосы препятствий, у них есть собственная няня…
- Я не заводчик, шесть моих собак - члены семьи, можно сказать, дети, ну, говорят же, что каждый сходит с ума по-своему, - смеется Ирина, и это истинно так: для спаниелихи Полины женщина, к примеру, выписала сперму кобеля из США:
- Она три года лежала замороженная в Сан-Франциско, потому что ковид, и тут у Полины началась течка - и сразу началась СВО. Мы быстро выписали сперму в Висбаден, прыгнули с помощницей в машину и рванули в Германию! Теперь у нас, у Полины - двое мальчиков: Мармелад (Ванилла Айс-Крим Мармалад виз Мандарин) и Карамель (Ванилла Айс-Крим Милкшейк Карамель).
Не показать добытых такой ценой щенков на Всемирной выставке собак в Женеве (World Dog Show 2023) Ирина просто не могла!
Но как попасть в Европу через полтора года СВО, когда все возможные шлагбаумы перед россиянами уже закрыты?
Собаки - члены семьи Ирины.
Фото: социальные сети
- Я летела из Санкт-Петербурга в Стамбул, потом в Мадрид, потом в Мюнхен, потом в Хельсинки, - рассказывает Ирина, - четыре перелета за сутки, пытка! Все потому, что Финляндия перестала пускать россиян по туристическим визам, вот и пришлось делать такой крюк. А четырех собак (две остались дома) не стала мучить самолетами, отправила из Санкт-Петербурга в Хельсинки на пароме с гражданином Чехии, на которого оформила доверенность на управление автомобилем: у меня «Мерседес» V-класса с прицепом, там все, что нужно для собачьей выставки… В общем, россиянину сейчас прорваться через границу можно, просто раньше это стоило 200 тысяч рублей, а теперь, условно, встанет в миллион!
Фото на палубе парома: Полина, Бен, Мармелад и Карамель.
Фото: социальные сети
Нет преграды патриоту, как говорится.
В Хельсинки Ирина сама села за руль своего «собакомобиля», как она в шутку называет машину, и плыла на трех паромах: Хельсинки - Таллин, Таллин - Стокгольм, Стокгольм - Росток, а потом пилила 1500 километров по европейским автобанам через Восточную Германию и Австрию до Швейцарии.
Собакомобиль Ирины со специальными удерживающими устройствами для собак.
Фото: социальные сети
- Я не ощутила никакой русофобии, - говорит Ирина, - наоборот! Каждый раз, когда я сходила с парома, нас проверяла полиция, и все только умилялись спаниелям, хвалили нас за фирменные собачьи кресла, никто не высказал нам ни одной претензии, а ведь они видели русские номера! На выставку я пригласила из Америки хендлера (специалиста по показу собак, выводчика. - Ред.) папы моих щенков: списалась с владельцем кобеля, оплатила его работнику билет из Вашингтона, и у нас сложились прекрасные отношения: Оскар Санчес, он перуанец по национальности, был без ума от Мармелада, просил его на год в Штаты для выучки! Ко мне бесконечно подходили френды из Германии, со всей Европы, поздравляли, мы же все собачники, все дружим!
Хендлера Оскара Гранадино Санчеса Ирина пригласила из США.
Фото: Личный архив
Ирина победила: пятнадцатимесячный Мармелад стал чемпионом Швейцарии и вице-чемпионом мира среди юниоров, и чемпионом Швейцарии стал редкий кламбер-спаниель Бен, это тоже показывало Ирине, что русофобии нет:
- Есть страны, которые нас не регистрируют, например, на чемпионат в Дании в мае записаться было проблематично, Латвия и Литва в принципе нас не допускают, в Англии и Финляндии стоит запрет - а в Швейцарии нет!
На выставке в Швейцарии среди собачников нет никакой русофобии.
Фото: социальные сети
И Ирина еще несколько дней отдохнула от сумасшедшего выставочного графика, когда приходилось бесконечно мыть-сушить собак и спать по три часа: устроила себе мини-каникулы, ездила на горные озера, купала собак в ледяном ручье и посетила производство сыра грюйер и швейцарского шоколада, восторженно писала в соцсети: «ВКУСНО! Очень!», «На Западе совсем не худо! Там - просто отлично!»
А потом все и случилось.
Спаниель Ирины получил заслуженную награду на международной выставке.
Фото: социальные сети
29 августа Ирина ехала по шоссе, была половина двенадцатого ночи, женщине оставалось 74 километра до немецкого порта Травемюнде. Это другой порт, не тот, через который путешественница прибыла в Германию, потому что она решила сократить путь: вместо трех паромов (из немецкого Ростока в Стокгольм, из Стокгольма в Таллин, из Таллина в Хельсинки), задумала сразу плыть из Травемюнде в Хельсинки, вот только ехать в таком случае пришлось по землям уже не Восточной, а Западной Германии.
- Меня обогнал полицейский автомобиль и включил надпись: «Вставай за мной». Мы свернули на дорогу в лес, там стояли еще патрульные автомобили, десять полицейских окружили мою машину. Я выхожу, подняв руки вверх, они: «Собак оставить. Алкоголь, наркотики есть? Сколько денег?» - «Триста евро». - «Мы будем проводить осмотр». Стали обходить мою машину с метисом лабрадора, что было с моими спаниелями - не описать, я думала, сейчас выпрыгнут и вцепятся, но, слава богу, кресла удержали. «Откуда вы едете?» - «С международной выставки собак». Никакой реакции, а обычно меня все поздравляли. «Когда был куплен ваш автомобиль?» - «В 2017-м». - «Куда вы на нем ездили?» - «На выставки в Англию, Германию, Данию, Швейцарию…» - и полтора часа по кругу эти вопросы.
Ирина диабетик, давление у нее скакнуло под 220, паром, на который были куплены билеты, давно ушел. Женщина понимала: она в любой момент может умереть, ей надо что-то съесть:
- Но я стояла и не подавала виду: ни слез, ни эмоций - я думала не о себе, а о собаках. Вытащила телефон и начала снимать: полицейский подскочил: «Убери телефон или его отберут». Они не говорили по-английски, а я не очень понимаю по-немецки, собаки лают, я была в состоянии аффекта…
Первый пост в соцсетях, написанный на обочине дороги.
Наконец офицер с аккуратно уложенной набок челкой (никого не напоминает?) вручил Ирине постановление о конфискации автомобиля и сказал, что по закону об эмбарго россиянам запрещено ввозить машины. Женщина взмолилась: «Я покину Германию через 70 километров, полчаса - и меня здесь не будет, пожалуйста, отпустите». - «Мы все понимаем, но это наша работа».
Через сутки Ирина напишет в соцсети, что грубая, в немецком стиле, конфискация автомобиля всколыхнула в ней память о блокаде (потому что была реальна смерть от голода) и о бандитском Петербурге, в котором женщина когда-то начинала заниматься бизнесом:
«Я помню, как меня выбрасывали бандиты из моей машины, как совершались снятия колес и вынимались внутренности из салона за три минуты, как вытаскивались документы, телефоны, деньги...» - лестные сравнения для немецкой полиции.
А тогда десять офицеров дали доведенной до края полуживой 52-летней женщине десять минут, чтобы забрать свои вещи. Десять мужиков следили, как женщина разгружает прицеп (потом уже Ирина поняла, что в шоке забыла в салоне транспондер и ключи от дома). Через десять минут приехал эвакуатор, погрузил машину - и все уехали.
Ирина говорит, что именно эта жестокость ее добила. Бросить в лесу, на обочине, в темноте, с грудой вещей.
- Я не знала, где я нахожусь: где-то в прибрежной полосе, телефон разряжен, скоро сядет. Слава богу, у меня в Гамбурге есть пациент, и он взял трубку: ночью немцы обычно на звонки не отвечают. Он прислал своего друга, тот меня нашел, загрузил машину под завязку, мы с собаками уже не влезли, стали вызывать такси, но все фирмы отвечали: «Мы не возим с собаками», и все отели не брали четвероногих постояльцев тоже. Ночевали в итоге просто в квартире знакомых в центре Гамбурга…
Так Ирина и ее питомцы колесили по дорогам Европы.
Фото: социальные сети
Добрые люди не бросили Ирину: приютили, оплатили новые билеты на паром, утром свозили в ветеринарку (без свежих справок собак на борт не пустили бы), оставили у себя половину груза, помогли загрузить на паром другую: две тележки, три коляски с собаками, пять дорожных сумок.
Фото: социальные сети
Кстати, билет Травемюнде - Хельсинки стоил 900 евро, и трансфер Хельсинки - Санкт-Петербург - еще восемьсот, а Ирина, если помните, сказала полицейским, что у нее в кошельке осталось всего триста. То есть служивые понимали, что, не пустив женщину на оплаченный паром, они оставили ее бомжевать (оплатить что-либо в Европе российской карточкой нельзя). Настоящие стражи порядка!
Грустная дорога домой на пароме.
Фото: социальные сети
С момента нападения и всю ночь Ирина звонила и писала в российское консульство в Гамбурге, в 12 дня пришел ответ от атташе Пантелеева: «Подготовили запрос в таможенные органы г. Гамбурга. У нас уже были подобные ситуации. К сожалению, таможенные органы зачастую игнорируют наши обращения».
То есть по-русски: мы ничего не можем сделать.
Документ из российского консульства
На самом деле консульство право: оно никак не может воздействовать на законы Евросоюза. Регламент Евросовета № 833/2014 с поправкой от 7 октября 2022 года действительно запрещает ввоз в ЕС из России длинного перечня товаров: автомобилей, телефонов, обуви, ноутбуков, а германская таможня трактует эмбарго и как запрет на ввоз личных вещей, по европейским законам - имеет право (см. «Еврограбеж»).
Некоторое время (до весны 2023 года) личные машины у россиян не изымали, ну а с мая начали, за лето обобрали уже более десятка человек, 6 июля посольство РФ в Германии даже опубликовало сообщение, в котором убедительно рекомендовало гражданам «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами». После истории с Ириной сообщение повторили еще раз.
Ирина пока воюет в соцсетях:
«Все расходы получу сполна! Они занимаются самоуправством! Мой собакомобиль встанет поперек лично тому офицеру, что изымал с гордым видом и вощеными бровями! Мы в поисках нужного адвоката. Надеемся на то, что с юридической помощью вытащим нашего коня!» - но постепенно успокаивается:
- Я опоздала на работу, у меня были на тот день пациенты, я потеряла машину и вынуждена теперь арендовать, я могла скончаться от гипогликемии, мои собаки перенервничали, я подняла среди ночи и обеспокоила людей. Если сложить все траты и моральный ущерб, мне должны выплатить компенсацию, равную стоимости нового «Мерседеса» V-класса, но, по-хорошему, мне бы хоть старую машину отбить...
- А вы, получается, не знали, что немцы конфисковывают? - спрашиваю я, и Ирина сокрушается:
- Знала, но я думала, что нас в худшем случае в страну не впустят, развернут с парома. А они пустили…
И заманили.
Ирина теперь учит в соцсетях ездить только проверенной дорогой (в Мюнхене, например, о конфискациях автомобилей не слышали).
Украинцы в комментариях глумятся: «Сидите, русские, у себя на болоте, не ездите на наш Запад».
Путешественница негодует: «Ездила, езжу и буду ездить, куда мне необходимо по воле моего желания!»
Спрашиваю:
- Ирина, а зачем? Если немцы ведут себя, как фашисты, если они снова решили изымать собственность у отдельно взятого народа, на этот раз у русских, может, лучше не соваться к ним? Целее будем?
- Но ведь в марте будет Всемирная выставка собак в Загребе! - отвечает Ирина. - До марта обязательно что-то изменится! Или я что-то придумаю.
Взгляд из редакции
С волками жить...
Я язык стерла, докладывая прописную истину: с волками жить - по-волчьи выть, со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
К сожалению, читатели ни здесь, ни в Германии меня не слушают: наши истово желают путешествовать, многие даже отказываются от работы в госструктурах, чтобы не попасть под санкции, а пророссийские жители ФРГ бегают с флагами с буквой «Z». Наши потом плачут, что у них конфисковывают автомобили, а немцы просто садятся в кутузку. И все обижены на МИД РФ: мол, не спасает, плохой. А как он должен спасти? Русь, дай ответ? Не дает ответа.
Я понимаю ситуацию так: немецкое государство сошло с ума, не в первый раз, привычное обострение стыдной болезни по имени «Коричневая чума».
Ну, так не стой под стрелой, не влезай, убьет!
Нет, наши люди не верят. Едут в гости к волкам, надеясь на русский «авось». Не надейтесь. Сожрут!