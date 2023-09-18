Каждая четвертая женщина приходит к врачу-гинекологу только тогда, когда что-то заболит…

И обсудила результаты со Светланой Анатольевной Быковой, к. м. н., акушером-гинекологом высшей категории «СМ-Клиника».

Мы начали с простого вопроса: «Как часто вы посещаете врача-гинеколога?». По правилам диспансеризации, нормы которой установил Минздрав России (уточнение: у них это официальное название – везде. – Прим. авт.), все женщины, достигшие репродуктивного возраста, должны посещать гинеколога для профилактического осмотра один раз в год, чтобы сдать все необходимые анализы.

Ох, надо признать, результаты нас не порадовали. К счастью, так и делают 38% читательниц «КП», прошедших опрос. Но, увы, те же 38% опрошенных ответили, что посещают врача только, когда что-то заболит. 19% приходят на осмотры раз в 2–3 года.

При этом почти все опрошенные (94%) знают, что должны посещать врача один раз в год. И большинство (86%) знают, что некоторые заболевания женской мочеполовой системы могут никак себя не проявлять. Только 6% об этом никогда не задумывались.

Кстати, этот же опрос проходил в соцсетях (Телеграм и ВКонтакте). Там участие приняли почти 10 тысяч человек. И пользователи соцсетей уже более ответственны: раз в год к гинекологу обязательно ходят почти 45% опрошенных. Но 33% обращаются к врачу, лишь когда что-то заболит…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Каждая взрослая женщина должна бывать у гинеколога один раз в год. Это необходимо для того, чтобы не упустить бессимптомные нарушения, ведущие к серьезным заболеваниям. Например, при эрозии шейки матки женщину ничего не беспокоит. А это состояние – один из факторов развития рака шейки матки. Безусловно, на консультацию к врачу-гинекологу необходимо обращаться, если у вас появились любые беспокоящие вас симптомы (зуд, жжение, боли, патологические выделения). Также важно проводить своевременные гинекологические осмотры женщинам с отягощенной наследственностью, например, если у близких родственниц был рак груди или органов репродуктивной системы».

В ЧЕМ ЖЕНСКИЕ СЛОЖНОСТИ

Конечно, мы не могли не спросить, что же мешает посещать врача раз в год (большей части не мешает ничего, что не может не радовать, – около 35%). Ответы разделились примерно одинаково.

* Давно один половой партнер и ничего не болит – 17%

* Сложно записаться – всегда очереди – 16%

* Не могу найти квалифицированного врача, которому бы доверяла, – 12%

* Стесняюсь, боюсь боли и не хочу лезть на кресло – 12%

* Боюсь, что-нибудь найдут, придется лечиться, в больницу ложиться – 10%

К сожалению, многие отметили сложность с записью к врачу или с доверием к специалисту…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Увы, это довольно частая ситуация. Но можем заверить, что уважительное и внимательное отношение к пациенту, бережный осмотр и полноценный диалог – основные принципы работы каждого врача «СМ-Клиника». Мы готовы оказать помощь нашим пациенткам всех возрастов при различных заболеваниях женской половой сферы».

Здоровье мочеполовой системы, безусловно, очень важно. И большинство опрошенных (70%) знают, какие анализы нужно сдавать каждый год, чтобы знать все о женском здоровье. Правда, 17% об этом никогда не задумывались, а 13% и вовсе не в курсе, какие анализы назначает гинеколог.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«На приеме в «СМ-Клиника» гинеколог расспрашивает пациентку о жалобах, симптоматике, проводит осмотр. Во время приема гинеколог может взять мазок, назначить ряд дополнительных обследований. Помимо общего анализа крови и УЗИ внутренних органов, врач может назначить анализ крови на гормоны (эстроген, прогестерон, пролактин, тестостерон, ФСГ, ЛГ). Это очень важно при оценке нарушений менструального цикла, диагностике бесплодия, эндометриоза, мастопатии».

КАК ПОНЯТЬ, ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ С ГРУДЬЮ

В опросе мы затронули и здоровье груди. К сожалению, 10% принявших участие в опросе были даже не в курсе, что именно гинеколог должен обратить внимание на здоровье груди (как минимум задать уточняющие вопросы). 52% об этом знают и даже просят проводить осмотр груди. А 38% знают, но специалист никогда не проводил осмотр.

46% опрошенных считают, что о здоровье груди может рассказать только маммография. Но большая часть знает, что профилактическими процедурами могут быть и осмотр (пальпация), и УЗИ, и маммография.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Гинеколог должен обратить внимание пациентки на состояние груди и по необходимости отправить ее на консультацию маммолога. Особенно если есть наследственная предрасположенность к онкологии. Кроме того, женщинам в возрасте от 40 до 49 лет маммографическое обследование желательно проходить каждые 1–2 года, а женщинам старше 50 лет – ежегодно. До 40 лет это должно быть УЗИ молочных желез».

В ЧЕМ ЖЕ СМЫСЛ ФРАЗЫ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Еще мы спросили наших читательниц, какое понятие они вкладывают в словосочетание «женское здоровье».

* Отсутствие проблем (нет диагностированных заболеваний мочеполовой сферы) – 27%

* Психическое здоровье, особенно во время ПМС, – 4%

* Возможность зачать и выносить ребенка – 2%

* Возможность получать удовольствие от секса и испытывать сексуальное влечение – 2%

Но большинство (66%) считают, что все это и есть женское здоровье.

И еще читательницы рассказали, что им помогает сохранять женское здоровье (можно было выбрать несколько вариантов ответов). Большинство (33%) уверены, что это здоровый образ жизни: хороший сон, правильное питание, спорт. 20% уверены, что здоровее мы становимся при отсутствии стрессов. Еще 18% считают, что для сохранения здоровья необходимо регулярно посещать гинеколога. А вот наличие постоянного партнера и регулярный секс для здоровья не так уж важны (за это проголосовали 8 и 8% соответственно). Еще меньше голосов (по 7 и 6%) как составляющие женского здоровья набрали семьи, дети и правильное предохранение.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«На самом деле все ответы верны – все аспекты жизни женщины влияют на состояние репродуктивной системы, на психологический статус. Об этом знают специалисты «СМ-Клиника», где практикуется комплексный подход к лечению пациентов. Врач-гинеколог может назначить консультацию репродуктолога, при необходимости – психолога. Или порекомендовать консультацию пластического хирурга, если женщине требуется интимная пластика. И конечно, врач-гинеколог поможет подобрать подходящий для возраста контрацептив или гормональную терапию в период менопаузы. А наши оперирующие специалисты успешно лечат различные хирургические патологии, выполняя малоинвазивные и органосберегающие операции».

В опросе приняли участие 5013 человек.

63% – женщины старше 55 лет.

22% – от 45 до 55.

10% – от 35 до 45 лет.

4% – от 18 до 35 лет.

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