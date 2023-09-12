Как вырастить арбузы в Антарктиде: новейшая российская разработка дает ответ

Светодиодные светильники. Фото: предоставлено ООО «Гринтех»

Инновационные отечественные разработки находят дорогу не только к российскому потребителю, но и вызывают интерес у иностранного бизнеса. Пример тому таганрогская компания ООО «Гринтех», занимающаяся производством светодиодных светильников. На Восточном экономическом форуме директор компании Алексей Килимов рассказал «Комсомолке» об особенностях своих продуктов.

- Алексей Сергеевич, что вы представляете на форуме?

- Мы работаем в сфере светодиодных светильников. С 2019 года занимаемся разработкой люминофоров, которые наносятся на первичную, вторичную оптику светодиодных светильников. И добились получения максимально приближенного к солнечному свету спектра светильника. Для чего это необходимо? Для выращивания растений в любых условиях, независимо от того, есть ли там солнце. Это закрытые помещения, космос, подводные лодки, арктические станции. Эксперименты мы проводили совместно с нашими партнерами – Санкт-Петербургским Агрофизическим институтом – выращивание растений на станции «Восток» в Антарктиде, где с 2019 года были выращены томаты, огурцы, зелень. И в этом году – арбузы. Восемь арбузов – желтые внутри.

Фото: предоставлено ООО «Гринтех»

- Антарктические арбузы!

- Да, люди сегодня в Антарктиде выращивают арбузы, зеленные и плодовые культуры. Мы начали с этого. Кроме того, полный солнечный спектр необходим, в том числе, для здоровья людей. Все мы выросли под солнцем. Наш организм привык к получению солнечных лучей. Когда мы их не получаем, особенно в зимний период, мы испытываем сонливость. И переживаем зимние, осенние, весенние месяцы очень сложно, потому что не хватает витамина Д3, не хватает гормона радости. Ходим такие полусонные. Эта технология позволит использовать светодиодные светильники в школах, детских садах, медицинских учреждениях, реабилитационных центрах, офисах и нормализовать обмен веществ у человека в те периоды, когда не хватает солнца в наших регионах.

Фото: предоставлено ООО «Гринтех»

- Есть ли аналоги такой продукции на Западе?

- Технология нанесения люминофоров известна довольно давно и была разработана в Южной Корее. Но на сегодня ни один из мировых производителей не производил такого люминофора, который позволяет добиваться полного солнечного спектра. Мы еще можем его регулировать с точки зрения восхода и заката. Когда мы утром встаем, если сразу включаем свет, у нас появляется стрессовая ситуация, мы жмуримся. По нашей технологии это можно устранить, так как можно как диммером включать рассвет, потихоньку, не получая стрессовую ситуаций ни у растений, ни у человека. То есть использование системы управления освещением и фитокомплексом, также разработанной на базе нашей компании.

На Западе в этом направлении тоже работают. Но сегодня первыми, кто этого добился, это компания ООО «Гринтех». На производственной площадке в Таганроге заканчиваем ремонтные работы. С ноября планируем начать выпуск полноспектральных светодиодных светильников.

- Вы их только выводите на рынок?

- До этого были экспериментальные образцы, которые работали в Санкт-Петербургском Агрофизическом институте и на Антарктической станции «Восток». Были еще светильники, которые были направлены в Израиль, в Польшу, Чехию. В животноводческих хозяйствах применялись. Показали себя положительно. После этих экспериментов мы налаживаем уже промышленный выпуск. У нас первый этап, опытное производство. В дальнейшем от необходимости и потребности рынка мы будем строить дополнительные мощности уже под конкретные запросы рынка.

Директор компании Алексей Килимов. Фото: предоставлено ООО «Гринтех»

- Есть ли у вас в планах выход на внешние рынки, интерес со стороны иностранных партнеров?

- Да, такие планы есть. Мы взаимодействуем с грузинской компанией. Они нам помогают по нашим разработкам делать драйверы для наших светильников. Наши драйверы одни из лучших с точки зрения мирового уровня. Запросы есть. Причем есть запросы из Германии, из Британии от компании, которая занимается пшеницей, злаковыми культурами.

- Какая программа у вас на Восточном форуме?

- Мы планируем ряд встреч с представителями северных, дальневосточных регионов. Здесь трудная логистика с точки зрения завоза продуктов питания. Стоимость овощей высокая. Мы хотим рассказать о наших технологиях, о том, что мы можем предложить этим регионам с точки зрения улучшения продовольственной безопасности. Также наша компания разрабатывает фитокомплексы на основе контейнеров, в которых можно будет выращивать овощные, плодово-ягодные культуры, зелень по индивидуальному заказу учитывая специфику мест, где они будут находиться и доставлять их в труднодоступные места. Они будут полностью автоматизированные, для управления этим комплексом понадобится один человек. Несложное обучение будет проводится у нас на заводе. После этого осуществляется доставка заказчику до места эксплуатации подключаем воду, электричество и комплекс работает. Это первое.

И второе – мы ведем работу над стационарным вертикальным фитокомплексом закрытого типа. Без стекол, материалом ограждающих конструкций рассматриваются сэндвич-панели. Это для расположения в регионах Крайнего Севера либо в жарких регионах. Если брать классическую теплицу из стекла, то на севере это большие теплопотери, большие затраты на энергоносители. Если говорить про южные регионы – Среднюю Азию, Африку, то, наоборот, надо скрываться от солнца и тратить много энергии на охлаждение.