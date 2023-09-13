«Интеррос» инвестирует в развитие деловой инфраструктуры острова Русский

Такое решение было принято на форуме совместно Корпорацией развития Дальнего Востока и группой «Интеррос», что станет инвестором проекта. Кстати, компания также зарегистрирована в САР. Подробности «Комсомольской правде» рассказал Павел Шейка, директор департамента сопровождения специального административного района Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

- Проектом предполагается создание офисных помещений, ресторана, торговых площадей. Общий объем застройки – порядка 15 тысяч квадратных метров. Это значимый проект для острова Русский. Многие бизнесмены уже смотрят на возможность размещения своего бизнеса на острове Русский. Проект точно будет востребован. Полагаю, заинтересованы будут как резиденты САР на острове Русский, крупные холдинговые компании, так и малый и средний бизнес, который сейчас активно развивается на Дальнем Востоке. В перспективе остров Русский будет являться деловым центром всего Дальнего Востока, - рассказал Павел Шейка.

Проект оценивается в более, чем 2 млрд. рублей и это далеко не первый вклад группы «Интеррос» в развитие Дальнего Востока. Парк «Три Вулкана», создаваемый структурами Владимира Потанина на Камчатке, уже претендует на статус одного из ключевых драйверов роста региона. Деловой центр на острове Русский будет построен с обязательным учетом природных особенностей, соответствуя высоким стандартам строительства и энергосбережения. Он призван стать центром притяжения для бизнеса и комфортной средой для горожан.

«Для нас этот проект — большой вызов — как с творческой, так и с технической точки зрения. Остров Русский уникален во всех отношениях — и географическое расположение, и ландшафт, и его историческая роль как форпоста России на Дальнем Востоке. Мы не раз обсуждали проект создания Делового Центра и с руководством Минвостокразвития, и с Корпорацией развития Дальнего Востока, и с представителями местных структур, и сошлись в понимании главного: будущий объект должен стать не только «визитной карточкой» Специального Административного района, не просто современной и комфортной резиденцией для бизнеса, но и важным элементом формирующейся здесь городской среды», - говорит Александр Сафонов, директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма группы «Интеррос».

Для «Интерроса» как инвестора проекта это хорошая возможность воплотить весь накопленный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов — таких, к примеру, как горный курорт «Роза Хутор», привлечь к созданию будущего Делового Центра лучшие архитектурные бюро, использовать самые современные технологии и последние мировые тренды в сфере девелопмента.

Группа «Интеррос» проведет конкурс, целью которого является поиск лучшего с точки зрения учета природных и географических особенностей, интересов населения архитектурного решения. Оно ляжет в основу проекта делового центра. В жюри конкурса войдут известные архитекторы, в том числе Дальнего Востока, а также искусствоведы, представители научных кругов и общественных организаций Приморья. Промежуточные итоги конкурса станут известны уже нынешней осенью.