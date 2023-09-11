«Ребята в Черногории как дети. Ну что они о лени могут знать?» - в Европе проходит необычный чемпионат, в котором выявляют лентяев

В Европе проходит необычный чемпионат по лени.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ребята в Черногории как дети.
Ну что они о лени могут знать?
Смартфон? Еда? Напитки? И соцсети?
Подушка? Одеяло? И кровать?
Смешно, ей-Богу, в Туле и в Тюмени
Смотреть на этот фееричный сброд,
Серьёзно рассуждающий о лени.
Я расскажу один лишь эпизод.
Чтоб наконец-то поняли, дурашки,
Какой бывает истинная лень.
Представьте себе двор пятиэтажки
И тёплый майский беззаботный день.
Клюют батон синицы на дорожке.
Рисуют мелом девочки кружки.
На лавках у дверей зевают кошки.
И в домино играют мужики.
И вдруг во двор, весь сохнущий от горя,
Прижав трофей к подкатанным штанам,
Выходит с жёлтой ёлкой дядя Боря
И смотрит, как Пьеро, по сторонам.
На свете нет печальней силуэта.
Вы вдумайтесь, пожалуйста, жилец
Полгода собирался сделать это!..
И вот жена добила, наконец.
Теперь идёт как школьник после двойки
И, как бычок, вздыхает на пути.
Пять метров не докинул до помойки,
Но ближе поленился подойти.
А вы там в Черногории неделю
Не в силах лень серьёзную постичь.
У нас в стране придумали Емелю!..
У нас Обломов есть Илья Ильич.
Мы вас, ребята, сделали б в два счёта.
Но мы к вам не отправимся, увы,
Лишь потому, что ехать неохота
(Не то, что к вам, а даже до Москвы).
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