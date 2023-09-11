«Ребята в Черногории как дети. Ну что они о лени могут знать?» - в Европе проходит необычный чемпионат, в котором выявляют лентяев

В Европе проходит необычный чемпионат по лени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ребята в Черногории как дети.

Ну что они о лени могут знать?

Смартфон? Еда? Напитки? И соцсети?

Подушка? Одеяло? И кровать?

Смешно, ей-Богу, в Туле и в Тюмени

Смотреть на этот фееричный сброд,

Серьёзно рассуждающий о лени.

Я расскажу один лишь эпизод.

Чтоб наконец-то поняли, дурашки,

Какой бывает истинная лень.

Представьте себе двор пятиэтажки

И тёплый майский беззаботный день.

Клюют батон синицы на дорожке.

Рисуют мелом девочки кружки.

На лавках у дверей зевают кошки.

И в домино играют мужики.

И вдруг во двор, весь сохнущий от горя,

Прижав трофей к подкатанным штанам,

Выходит с жёлтой ёлкой дядя Боря

И смотрит, как Пьеро, по сторонам.

На свете нет печальней силуэта.

Вы вдумайтесь, пожалуйста, жилец

Полгода собирался сделать это!..

И вот жена добила, наконец.

Теперь идёт как школьник после двойки

И, как бычок, вздыхает на пути.

Пять метров не докинул до помойки,

Но ближе поленился подойти.

А вы там в Черногории неделю

Не в силах лень серьёзную постичь.

У нас в стране придумали Емелю!..

У нас Обломов есть Илья Ильич.

Мы вас, ребята, сделали б в два счёта.

Но мы к вам не отправимся, увы,

Лишь потому, что ехать неохота

(Не то, что к вам, а даже до Москвы).

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