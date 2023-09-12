Дорогие мои Кондуки: Исследуем Богом поцелованную Тульскую область

Высота терриконов от 33 до 37 метров, общая площадь около одного гектара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Путешествие в Кондуки началось в семь утра. Наш гид без предисловий сообщил, что место это гиблое, инфраструктуры нет, купаются одни идиоты, мотоциклисты давят пеших граждан, и вообще тут только бабки стригут, а заботы о людях никто не проявляет. Чистые девяностые.

- Пристегнулись! - рявкнул водитель, как брат-близнец похожий на Михаила Задорнова.

И мы понеслись.

Муж с женой, которые сидели за нами, всю дорогу ругались. Жена пилила, муж неразборчиво отбивался, но каждая его фраза начиналась со слов «А вот на зоне...» (в конце концов я поняла, что он говорит «А вот на Озоне...»).

На подъезде к Кондукам циклопические плантации подсолнечника встретили нас поникшими головами.

Тут мы свернули с трассы. То, что последовало дальше, дорогой назвать трудно. Тем не менее дорога здесь одна, и проезд на территорию загадочных Кондуков платный.

- Вот! Будку со шлагбаумом поставили, а мусор убрать не могут! - наш гид торжествовал. Он ненавидел Кондуки.

Из будки вышел мужик с кирпичным лицом, дабы получить с нас мзду (такса зависит от литража машины - до 500 руб.).

Шлагбаум поднялся.

МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ

Кондуки или Романцевские горы (оба названия отсылают к ближайшим деревням) - терриконы, оставшиеся от угольных месторождений, которые разрабатывались здесь еще с XVIII века. В 90-е годы прошлого века карьер законсервировали.

Местность имеет причудливый ландшафт. Знатоки (возможно, марсоведы) утверждают, что он напоминает марсианский. Чаши меж волнистыми отвалами наполнены бирюзовой водой, будто зачерпнутой из Тирренского моря. Склоны, как сорняками, покрыты цепкими березками.

Сакральное место для фоточек.

Много молодежи, семей в полном составе - с детьми и стариками. Все лезут на горы. Идиотов нет (по крайней мере при нас никто не купался). Промчался одинокий байкер. Но он был предельно деликатен и никого не задавил.

Внизу у озера на березке пришпилена картонка с надписью фломастером: «Прокат лодок и сапов». Тут же у мостков качаются лодки, залитые водой до ватерлинии. Тихо.

У стоянки потянуло шашлычком. И у самопальных палаток заклубились проголодавшиеся граждане.

- Я столы протерла! - кричала горбоносая маркитантка. - Какое пиво есть? Надо у папы спросить.

Папа тут же ворочал шампуры в багажнике бывшего «Запорожца», пока дочь стыдливо доставала из-под полы пыльный терминал для оплаты.

Хорошо в Кондуках. Поэзия и незамутненная ностальгия.

ГОРОДСКОЙ АПЕЛЬСИН

Пока мы лазили по горам, исследовали озера и шашлычные палатки, наш гид сидел в стороне с недовольным лицом. В Богородицке он заметно повеселел. Он любил Богородицк.

Да и как не любить этот городок - чистенький, необшарпанный, где каждая хрущевка заботливо выкрашена свежей краской.

Надо думать, любил Богородицк и его хозяин - граф Алексей Бобринский, сын Екатерины Второй и Григория Орлова. Но не царский бастард вдохнул в это имение душу.

Болотову у нас в стране стоят всего два памятника - в Богородицке (на фото) и его родовом поместье Дворяниново (здесь же, в Тульской области). Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

Во второй половине XVIII века управляющим Богородицкой волостью служил Андрей Тимофеевич Болотов (ударение на второе «о»). Человек уникальный - энциклопедист и просветитель. Педагог, биолог, медик, художник, архитектор, первый российский ландшафтный дизайнер. Не было области, которой бы он не интересовался. Вот про кого надо писать книги и снимать фильмы.

В Богородицке таланты Болотова раскрываются в полной мере. Он спроектировал этот город, и план сохранился до сих пор. Его сравнивают с веером, а мне он напомнил половинку апельсина. От дворца пятью лучами расходятся улицы неравной длины и складываются в полукруг. Планировку видно из окон овальных залов, бельведера и смотровой площадки.

Но главным детищем ученого был великолепный парк. В первозданном виде до наших дней он, конечно, не дожил. Однако Болотов все свои находки тщательно зарисовал, и эти гравюры (подлинники и копии) вы можете увидеть на выставке во дворце.

В парк вход свободный, во дворец полный билет - 300 руб., подъем на смотровую площадку - 150 руб. Подробности на сайте museum-tula.ru.

Наглядно Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ

До Кондуков (координаты для навигатора - 53.849196, 38.359896) и Богородицка от Москвы - около 250 км по трассе М4 «Дон». Дорога неблизкая и довольно утомительная, если встанете в пробке.

В Дворяниново лучше ехать по трассе М2 «Крым».

Можно с Курского вокзала доехать до Тулы на электричке. А уже оттуда на местном транспорте - до любой понравившейся вам локации.

Дворец, построенный по проекту столичного архитектора Старова, стал декорацией в фильме Шахназарова. Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

Кстати

Экскурсоводы почему-то не рассказывают, но Богородицк прославил Лев Толстой, списав с него Воздвиженское, родовое имение Алексея Вронского, куда он приезжает с Анной. А Карен Шахназаров это дело заполировал, сняв соответствующие сцены своей «Анны Карениной» в Богородицком дворце.

Карен Шахназаров снял часть сцен своей «Анны Карениной» в Богородицком дворце. Фото: Кадр из фильма

Советы бывалого

Если будет время, заверните в Епифань (недалеко от Кондуков). Здесь сохранился Никольский храм XIХ века. В трапезной - выставка, повествующая о его истории. Отдельный стенд - рассказ о священнике, старшем сержанте отце Михаиле (Чудакове), ветеране Великой Отечественной войны.

Возьмите с собой мелочь. Возможно, в Тульской области приспичит остановиться там, где платный туалет. В Кондуках он тоже за денежку. Такса везде одинаковая - 20 руб.

В Кондуках хорошо только в ясную сухую погоду. После дождя вы сюда просто не проедете. И ходить по скользким склонам очень опасно!