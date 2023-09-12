Студенты создали ВКонтакте сервис для путешествий по Северному Кавказу

VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать и пользоваться сервисами внутри ВКонтакте.

В сервисе можно посмотреть прогноз погоды на курорте и увидеть горы в прямой трансляции, выбрать отель, пункт проката снаряжения, маршрут для прогулки или интересное мероприятие. Цифровой помощник создан по инициативе и при поддержке корпорации«Кавказ.РФ».

Сервис «Эльбрус» разработали студенты со всей России во время экспедиции-хакатона к подножию высочайшей горы страны. Всего за 10 дней они создали мини-приложение для гостей Приэльбрусья на платформе VK Mini Apps. Во время путешествия команда студентов изучила все возможности одного из популярных курортов страны и собрала в сервисе всё самое полезное и интересное для туристов. Их экспедиция победила в конкурсе«Открываем Россию заново», который организовала Высшая школа экономики при поддержке платформы«Россия — страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие».

В сервисе гости Северного Кавказа могут узнать, какие канатные дороги работают на курортах и какие трассы открыты. В нём доступен прогноз погоды и прямые трансляции с камер с видом на Эльбрус, ледник Азау и другие достопримечательности. Туристы могут выбрать отели для проживания, кафе и рестораны, интересные мероприятия, пункты проката снаряжения, экотропы и местные сервисы.

В мини-приложении также есть конструктор активностей на курорте, который поможет спланировать день, а все важные туристические точки доступны на интерактивной карте. Кроме того, в нём можно прочитать статьи о главных традициях народов Приэльбрусья, о том, как добраться до курорта и где сделать лучшие фото.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Команда талантливых студентов всего за 10 дней смогла создать на платформе VK Mini Apps полноценный сервис для гостей Приэльбрусья. Это демонстрирует доступность нашей платформы. Студенты смогли на практике применить свои знания и сделать продукт для всех, кто приезжает на курорт «Эльбрус». Это не просто учебная работа — им будут пользоваться настоящие туристы. Количество сервисов и аудитория платформы VK Mini Apps постоянно растут, в январе — марте число пользователей мини-приложений выросло на 4% год к году: до 43,3 млн человек».

VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать и пользоваться сервисами внутри ВКонтакте. Сторонние разработчики и компании запускают на ней собственные продукты для решения практически любых задач. Благодаря их разработкам пользователям удобно узнавать прогноз погоды, расписание матчей, покупать подарки или находить репетитора — для этого не надо скачивать отдельные программы и регистрироваться в них.