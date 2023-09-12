Проверка слуха: правда ли, что в Китае «Кока-кола» будет продаваться в качестве средства для прочистки труб

В соцсетях обсуждают пугающую новость про «ядовитый» состав популярного напитка Фото: Shutterstock

«Безалкогольный газированный напиток «Кока-кола», производимый американской The Coca-Cola Company, согласно решению Центрального комитета Китая по качеству пищевых продуктов, будет переведен в категорию сантехнических жидкостей, рекомендуемых для прочистки труб». Такое сообщение рассылается сейчас по соцсетям. Новость пугает: если уж кола способна прочищать трубы, то что она делает с нашим пищеводом и желудком? Но есть и другой вопрос. Насколько правдивы тревожные данные, которые приводятся со ссылкой на решение китайских властей? Выяснить это решила «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Проведенная проверка выдает первоисточник «страшилки». И это… Сайт сатирического издания «Панорама»! Сообщение в соцсетях слово в слово повторяет заметку, которая является ни чем иным, как шуткой, придуманной авторами портала. В то же время ни один из официальных источников информации не содержит данных о подобных решениях китайских ведомств.

НА ЗАМЕТКУ

В нашей стране, как и в других странах мира, кола является разрешенным пищевым продуктом (напитком). Однако врачи призывают не злоупотреблять сладкой газировкой. Она содержит очень большое количество сахара. Частое употребление грозит ожирением, которое, в свою очередь, повышает риск развития рака и сердечно-сосудистых катастроф.