Какие питомцы самые модные: пристрастия людей к породам меняются каждые 5–10 лет

Россияне предпочитают из родовитых кошек шотландских вислоухих. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне предпочитают держать дома беспородных кошек (55%), а из родовитых выбирают шотландских вислоухих (7%). У собачников друга история. Они в большинстве своем заботятся о питомцах породистых (73%), а не уличных, и среди пород особенно любят корги разновидности вельш-корги пемброк (6%). Такие результаты показал опрос 35 тысяч любителей кошек и собак, проведенный одним из сервисов заботы о животных.

Наших соотечественников также радуют британские короткошерстные кошки (5%) и мейн-куны (4%), есть и любители экзотических по внешнему виду канадских сфинксов (3%) и бенгальских кошек (2%). Также в топ-10 оказались шотландская прямоухая, донской сфинкс, сибирская, абиссинская и тайская кошки.

У собачников на втором месте по популярности – чихуахуа и французский бульдог — 5%. Затем идут любители общения с ходячим комком пушистого счастья – померанским шпицем (4%) и непоседой йоркширским терьером (4%). В десятке лидеров самых популярных собак оказались джек-рассел-терьер, сиба-ину, сибирский хаски, лабрадор-ретривер и бигль.

ИСТИННАЯ ДРУЖБА И ЗДОРОВЬЕ ПИТОМЦА ОТ РОДОСЛОВНОЙ НЕ ЗАВИСЯТ

О том, что определяет моду на породы и почему здорово поддерживать модный тренд на животных из приюта, KP.RU рассказал заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

- Когда я еще только начинал работать врачом в конце 70-х, начале 80-х годов самыми популярными из собак были крупные породы, - доги и отчасти доберманы, а также популярны были черные терьеры и кавказцы. Из декоративных собак тогда были распространены бульдоги, по большей части французские, но встречались и английские. А пуделей было просто неимоверное количество! – говорит Сергей Середа. - Пристрастия людей к различным породам меняются каждые 5 – 10 лет. Пару лет назад в Европе я заметил, что очень популярны французские бульдоги стали, а понял я это потому, что мой цвергшнауцер недолюбливает эту породу, уж не знаю, почему, и чувствует французских бульдогов за версту.

Мода на различные породы определяется в основном выставками, но есть и влияние житейского менталитета людей.

- Если раньше считалось, что, мол, ничего страшного, если кавказец или черный терьер живет в однокомнатной квартире, то сейчас как раз популярность перешла на сторону пород среднего размера и некрупных, миниатюрных, а крупных собак держат как правило за городом, - говорит Сергей Середа.

Правда, разнообразие пород дает не только право выбора для любителей собак и удобство для совместной жизни и общения хозяина и питомца, но и несет ответственность для заводчиков, потому что появление новых пород приводит ко множеству наследственных заболеваний, напоминает наш эксперт. Особенно много проблем у новых пород бывает с сердцем и на это стоит обращать внимание и любителям собак при выборе питомца, и заводчикам.

- Среди кошек лет 10 назад, помню, были очень популярны мейн-куны, теперь первенство сменилось. Почему так? Такие модные тренды зачастую создаются искусственно. Хоть это, быть может, и не совсем корректное сравнение, но это похоже на модные тенденции в одежде, которые обновляются после каждого модного показа, так в чем-то схожим образом после выставок животных приходит и мода на отдельные породы, - говорит Сергей Середа. – Тут тон задает эстетика и чувство красоты. А вот то, что у наших соотечественников в основном кошки, взятые с улицы или из приютов, радует. Мои первые животные были беспородные, и кошка моя прожила рекордные 27 лет. Собаки тоже были подобраны на улице, и первая моя, и вторая, а третья – из приюта. Я думаю, что на уровне общества сейчас свои плоды дала большая работа, которая проделана по информированию людей о том, что стоит брать животных из приютов, а не покупать, — это путь завести себе верного друга и дать бездомному животному свое тепло и заботу.