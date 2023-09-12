Две недели в пещере, истекая кровью: американца спасли из подземной ловушки с километровой глубины

Марк Дики оказался в беде в одной из пещер Турции. Фото: REUTERS

И на старуху бывает проруха. Именно так можно охарактеризовать инцидент, произошедший с Марком Дики - профессиональным спелеологом, инструктором по спасению людей в пещерах и главным преподавателем целой академии спелеологии. Несмотря на огромный опыт и громкие титулы мужчина оказался в беде в одной из пещер Турции.

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», 40-летний Дики участвовал в экспедиции, целью которой было исследование пещеры Морка на юге Турции. Это одна из глубочайших пещер страны, которая состоит из крутых вертикальных шахт и множества глубоких ям. Все шло нормально, пока две недели назад у американца внезапно не началось кровотечение в брюшной полости. Не имея возможности позвать спасателей из-под земли из-за отсутствия радиосвязи, один из его коллег совершил трудный многочасовой подъем на поверхность, чтобы позвать на помощь.

Фото: REUTERS

Поняв, что самостоятельно выйти спелеолог не сможет, власти начали спасательную операцию, чтобы вызволить Дики. К ней присоединились более 180 человек из восьми стран. Добровольцы разбили лагерь возле входа в пещеру.

Масштаб спасательный операции поражает воображение, в ней были задействованы вертолеты, взрывники и спецтехника. «Это одна из самых сложных пещерных спасательных операций в мире», - заявил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции Реджеп Салчи.

Фото: REUTERS

С учетом труднодоступности входа в пещеру продукты питания, воду, медикаменты и кровь для переливания приходилось доставлять вертолетами, а потом спускать вглубь вручную или на лебедках. Для координации между спасателями в пещере даже провели телефонную линию, а хорватские специалисты установили беспроводную систему обмена текстовыми сообщениями.

Тем временем сама жертва ЧП томилась на глубине более километра при температуре 4 градуса и высокой влажности.

Фото: REUTERS

Прибывшие первыми к Дики врачи начали делать переливание крови, благодаря чему удалось стабилизировать состояние пострадавшего и не допустить его смерти. А в это время саперы взрывали узкие проходы, чтобы дать возможность вытащить мужчину. Ситуация была очень непростой, ведь даже для опытного спелеолога путь от места, где находился американец, до выхода занял бы 15 часов, а тут надо было эвакуировать больного человека, который не мог двигаться.

Тем не менее, спасатели все-таки смогли вытянуть Дики на поверхность. Причем его именно вытягивали, закрепив тело жгутами на носилках. Сейчас американца ждет реабилитация и медосмотр, чтобы понять, что же произошло с ним на глубине.