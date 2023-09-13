Рядом с именем Кристины Орбакайте Ролан Быков поставил три жирных минуса

Изначально Ролан Быков (слева) категорически возражал против кандидатуры Кристины Орбакайте, да и роль дедушки ее героини должен был сыграть не Юрий Никулин, а тесть Быкова Всеволод Санаев. Фото: Николай МАЛЫШЕВ/ТАСС

К тому моменту, как Ролан Быков узнал о существовании повести Владимира Железникова «Чучело», он уже семь лет ничего не снимал в качестве режиссера: никак не получалось найти интересный материал, к тому же картины Быкова не пользовались одобрением в Госкино. И вот в самом конце осени 1981 года режиссер Савва Кулиш, снимавший Быкова в «Мертвом сезоне», принес в его дом книжку со словами: «Прочтите, ребята, кажется, это то, что вам нужно».

Вдова Ролана Антоновича Елена Санаева вспоминала: «Я начала читать первая, потом в туалете читал мой сын, потому что уже было поздно, а он не хотел расставаться с книгой. Обрыдавшись над историей Лены Бессольцевой, я сказала Ролану: «По-моему, это то, что ты ищешь». В пять часов утра свет еще горел. Книжка полетела в потолок. «Что, будешь ставить?» - спросила я. «А куда денешься?» - ответил Ролан. Но сценарий писался очень долго и тяжело. Быков изначально хотел снимать «легкую» - в смысле затраченных усилий - картину. А в итоге «намучился так, как ни с одной». В Госкино картины и поднятых в ней тем просто испугались, особенно всех поразила сцена с сожжением чучела. Но все же фильм запустили в производство, видимо, решив - пусть сначала снимет, а потом разберемся…

«ПУГАЧЕВУ Я БЕРУ НА СЕБЯ»

Менее чем за полгода Быков просмотрел 17 000 (!) детей в поисках исполнителей главных ролей в картине. И всех нашел. Беда была только с актрисой на главную роль. Как известно, в итоге Лену сыграла дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, но с ее утверждением была целая эпопея.

Как вспоминала Елена Санаева, Орбакайте шла под номером 342 в первой тысяче детей. Быков впоследствии писал: «Увидев Кристину Орбакайте, я сразу же с первого взгляда отверг ее. Против ее фамилии я собственной рукой поставил три минуса, что означало не просто «не то», а совершенно противоположное тому, что я ищу, «чтобы даже похожих не предлагали». Она неплохо играла свои сцены, но мне не подходила ни по каким статьям». Она была скорее жесткой, сильной, волевой, а Быкову виделась девочка «наивная, с распахнутыми в мир глазами».

И Быков отправился пробовать на роль сотни и тысячи других девочек. Постепенно ему становилось ясно, что своей идеальной Бессольцевой он не найдет. Наивных не было. Вернее, были, но «двух типов: один - наивность, переходящая в недоразвитость, такая была не нужна; другой - пять минут разговора с «наивными глазами» - и вы видите, что вас десять раз вокруг пальца обведут, вы и не охнете».

Быкову пришлось придумывать Бессольцеву заново. «Как фоторобот, я постепенно составлял «устный портрет» будущей героини. Столкновение высоких идеалов со стихией мещанского мировоззрения, думал я, наверное, сегодня требует от человека особых усилий. Мещанин смеется над добротой как над глупостью, над наивностью как над недоразвитостью, над мягкостью как над слабостью. Для того чтобы все это выдержать, надо быть, наверное, человеком сильным, даже волевым, может быть, даже замкнутым (не открывать каждому свою душу). И тут я вспомнил о трех своих минусах против фамилии Кристины Орбакайте. Может быть, она?..»

В итоге Орбакайте вошла в финальную четверку претенденток на роль. Когда пробы посмотрел директор «Мосфильма» Николай Сизов, сказал Быкову: «С девчонкой тебе повезло». И было ясно, что речь идет именно о Кристине.

Правда, Пугачеву в съемочной группе побаивались. Но Быков сказал: «Маму я беру на себя», - и лично улаживал с певицей все вопросы. В самом начале съемок Орбакайте неудачно упала и сломала руку, и все переживали из-за того, что мать может после этого навсегда забрать ее с площадки. Но, как вспоминала Санаева, «перелом был легкий, мама все поняла».

«ВАС НАДО ЗА РЕШЕТКУ ПОСАДИТЬ»

Дедушку героини должен был играть актер Леонид Оболенский, пожилой, с благородной внешностью (его многие запомнили по роли лорда Уорбека в «Чисто английском убийстве»). Но он был занят. Быков подумывал о том, чтобы сыграть дедушку самостоятельно, но получилось совершенно не то, что нужно, одна проба была неудачнее другой. В итоге на роль был утвержден Всеволод Санаев, тесть Быкова. Елена Санаева была счастлива, что ее отец и ее муж смогут поработать вместе. Увы, в последний момент у Всеволода Васильевича заболело сердце, и его заменили Юрием Никулиным. Который оказался идеальным исполнителем роли и замечательным партнером для Орбакайте. «Он быстро помог ей преодолеть природную застенчивость», - вспоминал Быков.

Что ж, как минимум сын Елены Санаевой Павел получил в картине роль одноклассника Лены - тот самый Павел, который потом напишет великую книгу «Похороните меня за плинтусом». Прообразами ее героев станут и дедушка Всеволод Васильевич, и бабушка, и мама, и Ролан Антонович.

Съемки «Чучела» прошли спокойно. Проблемы начались дальше: цензура собиралась как следует покромсать фильм. Быков как лев сражался за каждую сцену. И победил: фильм вышел фактически без сокращений.

Лента вызвала у зрителей бурю эмоций. Быков сохранил около тысячи писем, адресованных лично ему, из них всего 49 были ругательными, но как его ругали!.. «Не можете ставить фильмы, лучше не беритесь. За «Чучелу» вас надо за решетку посадить». «Я 47 лет проработала в школе, стыдно мне, что неискренний, малоодаренный человек (а я вас именно таким и считаю) взялся не за свое дело».

Но в основном Быковым восторгались: «Это не фильм, это жизнь, это правда, сказанная в глаза, это чистое, высокое пламя». И сегодня картина вспоминается именно такой. На фоне более поздних фильмов перестроечной поры типа «Маленькой Веры» или «Меня зовут Арлекино» «Чучело» выглядит настолько невинным, что трудно даже представить, какие оно вообще могло порождать споры. Но в первой половине 80-х души оно разбередило как следует. И до сих пор этот фильм жив, хотя сорок лет для картины возраст более чем серьезный.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Отъезд в Австралию и счастливый брак

Никто из юных исполнителей главных ролей в «Чучеле», кроме Кристины Орбакайте, звездой не стал. Более того, почти никто не продолжил сниматься в кино.

Дмитрий Егоров (Дима Сомов)

Дима Сомов. Фото: Кадр из фильма

Быков в какой-то момент начал пробовать на роли детей из актерских семей - например, Филиппа Янковского и Марию Миронову. Дима Егоров был сыном актрисы Натальи Кустинской и космонавта Бориса Егорова. Дальнейшая судьба Егорова печальна. Он женился, родился ребенок, но долго не прожил, и брак развалился. Наталья Варлей дружила с Кустинской и рассказывала, как однажды встретила Диму в 90-е: «Вместо уверенного в себе парня, которым я его помнила, передо мной сидел худенький, почти прозрачный - в чем только душа теплится! - страдалец с большими растерянными глазами…» Оказалось, что Дмитрий давно сидит на героине. Потом выяснилось, что он ВИЧ-инфицирован… В 2002 году Дмитрий умер. Ему было всего 33 года.

Ксения Филиппова (Миронова, Железная кнопка)

Миронова, Железная кнопка. Фото: Кадр из фильма

Эту роль должна была играть Татьяна Проценко, Мальвина из «Приключений Буратино». Но, по ее собственным словам, «я, повзрослев, уже не могла играть отрицательных героев». Так роль сыграла Ксения Филиппова - обычная девочка «с улицы», которая потом снялась в кино только один раз и выбрала иную стезю. Она окончила экономический факультет МГИМО и работала по специальности. Говорят, «Чучело» принесло ей счастье в личной жизни - один поклонник написал ей после выхода фильма письмо, она ответила, молодые люди познакомились и через несколько лет поженились.

Марина Мартанова (Марина-Мотя)

Марина-Мотя. Фото: Кадр из фильма

Изначально пробовалась на роль Мироновой, но потом Быков переделал под нее одну из других ролей (в первоначальном варианте персонаж был мальчиком). После «Чучела» нигде не снималась. Вышла замуж за иностранца и уехала в Австралию, где открыла бизнес в области коррекции фигуры.