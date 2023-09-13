Многодетный долгострой: почему семьи восемь лет не могут построить дома на бесплатной земле от государства

Так сейчас выглядит микрорайон, который уже давно должен быть застроен новенькими домами и заселен счастливыми семьями... Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Многодетные семьи из города Родники, которым выделили участки еще в 2015 году, немало удивлены: с конца весны им стали приходить предупреждения - мол, переданная им земля не используется по назначению, признаков стройки нет, за что по закону может быть изъята. «Это что же: одной рукой дали, другой отобрать собираются? - недоумевали многодетные родители. - Но ведь это именно по вине властей мы все эти годы никак не можем начать строительство!»

СЕМЕЙНАЯ УЛИЦА БЕЗ СЕМЕЙ

- …Сейчас идем по Сосновой улице, направо будет Ягодная, а вон там Деревенская... - Вместе с несколькими многодетными мамами мы осматриваем ту самую землю, на которой уже давно должны стоять их дома. Но улицами эти места значатся лишь на планах, в реальности же продираемся сквозь заросли травы и непролазные кусты по окраине Родников. - Хорошее место - тишина, птички... Но пока это все, что тут есть.

На лицах женщин появляются улыбки, когда они вспоминают о том, как радовались, когда узнали о доброй инициативе государства о выделении им как многодетным бесплатной земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В 2015 году они уже получили на руки все необходимые для стройки документы и разрешения. Следом еще одно радостное открытие - оказывается, по закону местные власти должны подвести к этому кварталу все инженерные коммуникации, включая дорогу. После чего можно наконец возводить дома. Детишки в рисунках мечтали, как будет выглядеть их дом, в котором у каждого - по собственной комнате, а родители пересказывали друг другу последние известия: область выделила деньги на подводку коммуникаций, администрация объявила конкурс на создание проектно-сметной документации, и вот уже по их участкам ходят какие-то люди с геодезическими приборами. И дружно ждали: вот-вот все необходимые работы и формальности проведут, они наберут кредитов, задействуют маткапитал, и зашумят в поле инструменты. А потом все вместе отпразднуют новоселье. В том числе на центральной, Семейной, улице, которая оправдает свое название и наполнится семьями. Но что-то пошло не так…

Что-то пошло не так… Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«СТРОИТЕЛИ СЮДА НЕ ЕДУТ»

Время шло, но планы так и оставались планами, а участки зарастали.

- Конечно, ходили, - вспоминают свои хождения по инстанциям люди. - Но то денег нет, то обещания скоро начать работы... И все оставалось по-прежнему.

- А если сделать наоборот - начать строительство, а потом дождаться обещанных коммуникаций и подключиться?

Женщины разводят руками: многие из них так и хотели, но расчеты быстро показали, что при таком сценарии дом обойдется дороже. Лучше и дешевле строить, когда необходимые коммуникации уже существуют. Да и многодетный - вовсе не значит богатый.

- Кроме того, строители отказываются сюда ехать, - хором говорят женщины. - К кварталу элементарно нет дороги, и никто не берется завозить сюда стройматериалы. Говорят, вон там, в трехстах метрах выгрузимся, и сами на себе все таскайте. Мы даже предложили администрации района компромисс: постройте только дорогу, остальное - потом. Но администрация на это не пошла, заявив, что при таком сценарии «потом» выйдет слишком дорогим - построенную дорогу придется основательно перекопать, чтобы проложить канализацию, водо- и газопровод. Так и живем восемь лет на обещаниях. Мы уже судились несколько раз, суд и прокуратура вставали на нашу сторону, обязывая администрацию района построить коммуникации. Но теперь средств вроде как нет. Самое печальное - деньги-то на все это область выделяла, и немалые!

«ОБЯЗАТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТЫ»

Первая проектно-сметная документация по строительству означенных коммуникаций появилась еще в 2014 году. Область тогда бодро выделила средства, и район объявил соответствующий аукцион, который выиграла одна из контор. Однако проектировщики, как рассказал «КП» глава района Александр Пахолков, крупно подвели: сначала долго возились, а через год их труды вдруг не прошли государственную экспертизу.

Александр Пахолков.

- На тот момент многое было готово к началу строительства, но как объявлять конкурс на стройку, которая была бы незаконной? - продолжает Александр Пахолков. - Мы судились с этой конторой, процесс был долгим, в 2016 году я был переведен в другой район (вновь вернулся на пост главы Родниковского района Пахолков лишь в 2022 году), а суды еще шли. Все решилось в пользу района лишь в конце 2018 года.

Следующая попытка пришлась на 2018 - 2019 годы. По словам юриста Анны Тегиной, взявшейся помогать многодетным Родников в отстаивании их прав и написавшей немало запросов на эту тему, на эти годы были предусмотрены 44 миллиона рублей.

- Они были, - говорит Анна Тегина. - Но по непонятной причине реализация была приостановлена.

На шестом году этого долгостроя к делу подключилась районная прокуратура, и 15 апреля 2021 года многодетные родители уже было праздновали победу: «Исковые требования прокурора… о понуждении совершить определенные действия, удовлетворить. Обязать администрацию в срок до 1 октября 2022 года организовать работы», - говорилось в решении Родниковского райсуда. Ну уж за полтора отведенных судом года район-то точно что-то построит!

Но радость была преждевременной, и 1 октября 2022 года никаких дорог с сетями в квартале многодетных так и не появилось. Хотя поначалу все развивалось неплохо. Такие траты район самостоятельно потянуть не мог и обратился за помощью в областной департамент строительства и архитектуры, который в апреле 2022-го выделил специально под этот проект субсидию, почти 120 миллионов рублей. До контрольного срока оставалось почти 5 месяцев. Но снова не срослось…

ДЕНЬГИ КАК ПРИШЛИ, ТАК И УШЛИ

- Изучив проектную документацию на строительство инженерных сетей и автодорог, мы увидели, что необходима ее корректировка в связи с увеличением стоимости материалов, - рассказывает замглавы Родниковской администрации Михаил Васильков. - После корректировки стоимость работ выросла до 203 миллионов рублей. Кроме того, по этим решениям было невозможно построить сети, потому что появилась линия, питающая эти улицы, необходимо было сдвигаться. Мы объявили два аукциона на корректировку проектно-сметной документации: один - на проведение газа, канализации, водопровода, второй - по дорогам. При этом проектировщики, взяв за это около 10 миллионов, затянули работы на 2 месяца, и теперь мы с ними судимся. В итоге упустили время, дело шло к зиме, и мы не стали проводить аукцион по поиску подрядчиков. А еще мы обратились в суд с просьбой отсрочить выполнение работ, и нам разрешили перенести сроки на 1 октября 2023 года. Но из-за всего этого имеющиеся 119,89 миллиона мы не смогли потратить по назначению, и в конце года деньги ушли обратно в областной бюджет. Еще раз нам их не дали.

Михаил Васильков.

- А просили?

- Мы написали заявку в департамент строительства с просьбой выделить средства, но нам ответили: бюджет на 2023 год уже принят, и в нем не предусмотрена статья о выделении субсидии на данное мероприятие. Пообещали, что средства будут заложены в бюджете 2024 года.

- Но как же быть с решением суда? 1 октября-то на носу уже, а там конь не валялся...

- Не сможем - денег-то нет, - разводит Васильков руками. - Мы надеялись на область, но… Видимо, будем просить суд о новой отсрочке, приложив наши обращения в область и ответы, что невозможно было исполнить, потому что денег нет. И снова уповать на областные власти. Вся документация готова, и, как только придут деньги, мы готовы сразу запустить все процедуры. Но пообещать пока ничего не можем, потому что не знаем, будет ли финансирование и когда…

ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИТСЯ

«Никто не лишит их собственности»

- Никто ничего у них изымать не будет, - пообещали «КП» в управлении Росреестра по Ивановской области. - В рамках земнадзора мы проводили обследование земельных участков с целью выявления тех из них, которые фактически не используются, обследование было плановым. Мы прекрасно понимаем, что камнем преткновения стало отсутствие транспортной инфраструктуры. Мы направили им предостережения, причем только тем из них, чьи участки полностью заросли. Это профилактика, чтобы напомнить собственникам об их обязанностях (точно такое же напоминание мы направили в администрацию района - они же собственники той земли, на которой не появились дорога и коммуникации). Только профилактика, без каких-либо грядущих штрафов, наказаний. Об изъятии речь также не идет, и тем более никто не собирается лишать их собственности. В дальнейшем же, когда этот вопрос решится (а мы надеемся, что решится), когда мы будем понимать, что на этих участках появилась возможность их осваивать, а кто-то пренебрегает требованиями законодательства, то будет и соответствующая ответственность с предписаниями - в такой-то срок начать осваивать. Сейчас же, повторимся, никаких санкций никто применять не собирается. Да, наверное, нужно запланировать выезд, чтобы дополнительно разъяснить людям закон и позицию Росреестра.

И женщины успокоились. Гадая, что же будут делать районные чиновники после 1 октября. Тем более что прокуратура тоже продолжает наблюдать за процессом: «Поскольку администрацией до настоящего времени строительство дорог не организовано, финансирование на проведение соответствующих работ не выделено, прокуратура Родниковского района внесла главе района представление, которое находится на рассмотрении. В случае неисполнения в срок судебного решения прокуратура даст правовую оценку бездействию должностных лиц органов самоуправления, вплоть до инициирования уголовного преследования», - ответили там на запрос «Комсомолки».

И многодетные продолжают надеяться, что чиновники хоть на этот раз выполнят свои обязанности и на Семейной улице наконец-то появятся дома. Правда, сколько из них заселят те, кому, собственно, изначально и раздавалась земля - многодетным семьям, не совсем понятно: многие из них за эти годы отчаялись и продали участки посторонним людям. Место-то хорошее…

ОФИЦИАЛЬНО

«Участок может быть изъят...»

Ответить на главный вопрос - когда все же необходимые работы будут сделаны, не смогли и в областном правительстве. Переписка с большим региональным чиновником, с которым я пытался встретиться, чтобы получить четкие ответы по выходу из ситуации, ни к чему не привела. Тот сослался на страшную занятость, и все закончилось банальной отправкой в пресс-службу. Откуда пришел сухой ответ: о ситуации знаем, субсидия выделялась, проект разработан и прошел госэкспертизу, решается вопрос финансирования…

- Вот и нам примерно так все эти годы отвечают, ничего нового, - вздыхают женщины и с грустью говорят, как им хотелось бы, наконец, услышать другие слова: извините, люди добрые, так вышло, но наша команда сделает все, чтобы исправить это недоразумение, деньги найдем, работы проконтролируем и в такие-то даты готовьтесь строить!

- Получается, у начальников снова нет ни в чем уверенности? - задают риторический вопрос многодетные, гладя по головам детей. - Совсем маленькие они были, когда землю дали. Может, хоть внукам повезет построиться и здесь поселиться. Или нет?

И они показывают предостережения, которые массово пришли им в конце мая от Росреестра: «Участок не имеет ограждений, границы не обозначены… зарос сорной растительностью, какие-либо строения или сооружения, следы ведения строительной или хозяйственной деятельности отсутствуют». И тут же напоминание о статье 284 Гражданского кодекса: «Земельный участок может быть изъят, когда не используется по целевому назначению более 3 лет».

- Вот это поворот! - не понимают женщины. - С точки зрения закона они правы - стройки-то нет, земля не используется. Но мы и правда не можем ее начать! А вообще очень удобно: изымут у нас землю, и властям делать ничего не надо будет!