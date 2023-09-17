Юбилей фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: Похудевшую Наталью Крачковскую откармливали булочками и макаронами

Юрий Яковлев (слева) был удивлен: из «несмешного» материала после монтажа получилась искрометная комедия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Комсомолка» изучила, что осталось за кадром.

Никулин отказался от главной роли

- Фильм мог быть совсем другим, - с ходу огорошил директор Музея трех актеров (Никулина, Вицина, Моргунова) Владимир Цукерман. - За десять лет до премьеры в Архангельском соборе Кремля ученые вскрыли гробницу Ивана Грозного. Антропологи по черепу восстановили внешность царя. Нина Гребешкова, увидев портрет в журнале «Наука и жизнь», прибежала к мужу Леониду Гайдаю: «Леня, это ж копия Юры (Никулина. - Ред.)! Его и надо снимать!» Гайдай с юмористом Владленом Бахновым как раз приступили к работе над комедией по мотивам пьесы Булгакова «Иван Васильевич». Сценарий они сочинили «под Никулина». Но тот категорически отказался играть царя-управдома: «Это запрещенный писатель. Фильм положат на полку». Посмотрев позже «Ивана Васильевича...», Никулин очень огорчился, что отказался сниматься.

Жена Гайдая была уверена: Никулин очень похож на Ивана Грозного! Фото: Кадр из фильма

- Как воспринял Гайдай отказ Никулина?

- Очень тяжело. Леонид Иовович надеялся с его помощью избежать трений с цензурой. Помните фразу Никулина в «Кавказской пленнице»: «Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии»? Ее должен был озвучить Фрунзик Мкртчян. Цензура запретила. А в устах Балбеса прокатило.

Никулина Гайдай взял бы без проб. Теперь же пришлось устраивать «смотрины»: Евгений Евстигнеев, звезда ленинградского БДТ Евгений Лебедев, Георгий Вицин.

Иван Грозный. Фото: ИЭА РАН/Редакция

- Ну какой из Вицина Иван Грозный?

- Нормальный! У меня есть фото его проб. Но все трое не устроили режиссера. Кто-то посоветовал Юрия Яковлева. «Он же рязановский актер!» - воскликнул Гайдай. Но первые же пробы показали: это идеальный выбор!

Будь царем Никулин, Жоржа Милославского сыграл бы Андрей Миронов. Их тандем блестяще сработал в «Бриллиантовой руке». Под Яковлева пришлось искать другого актера. Кандидатов на роль Милославского было немало: Анатолий Кузнецов, Вячеслав Невинный, Сергей Никоненко, два Георгия - Бурков и Юматов. Гайдай выбрал Леонида Куравлева. Это Куравлев придумал фразу, ставшую крылатой: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть».

- Шурика, разумеется, взяли на роль изобретателя машины времени без проб.

- У него был конкурент - Олег Видов. Но все же Гайдай выбрал Шурика, пардон, Александра Сергеевича Демьяненко. Даже дал его имя-отчество персонажу. В пьесе Булгакова изобретателя величали Николай Иванович. И оставили натуральный темный цвет волос. В прежних комедиях Шурика красили в блондина. Светлый же образ!

Его киношной супруге Зиночке (актриса Наталья Селезнева) также пришлось выдержать конкуренцию с двумя другими тезками: Жариковой и Гундаревой.

Под двойной фамилией

- Зато Наталью Крачковскую взяли без всяких проб на роль Ульяны Андреевны, жены Бунши, - продолжает Владимир Цукерман. - На съемках «Ивана Васильевича...» Наталья Леонидовна подхватила воспаление легких. После болезни похудела на десяток килограммов. Гайдай заставил ее отъедаться, чтобы вернуть прежние пышные формы. Прописал строгую «диету»: ежедневно - манная каша со взбитыми сливками, булочки с маслом, отварные макароны с сыром. И только через полмесяца допустил на площадку.

Именно так, по мнению режиссера, должна была выглядеть жена управдома Бунши. Фото: Кадр из фильма

- Почему в титрах она Белогорцева-Крачковская?

- В СССР была еще одна актриса Наталья Крачковская, сестра ее мужа. Вот Наталье Леонидовне и добавили девичью фамилию Белогорцева.

«Пуговкин вам и покажет!»

- Без проб взял Гайдай и двух других актеров: Владимира Этуша на роль стоматолога Шпака и Михаила Пуговкина на роль режиссера Якина. Правда, с Пуговкиным вышла заминка. На худсовете ряд режиссеров «Мосфильма» выступили против. Дескать, его физиономия неинтеллигентная, не соответствует облику советского кинорежиссера. В защиту Михаила Ивановича выступил Григорий Чухрай, руководитель Экспериментального творческого объединения, где снимали комедию. «Товарищи режиссеры! Вы слишком хорошо о себе думаете. Вот Пуговкин вам и покажет, какие типы среди вас встречаются».

В Кремле не прописали

- Проблемы с цензурой были?

- Разумеется. В сцене «трапезы» Бунша спрашивал: «Минуточку! За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» Милославский по сценарию отвечал: «Народ, батюшка, народ». В фильме ответ другой: «Во всяком случае, не мы!»

Лейтенант милиции допрашивает Ивана Грозного: «Где живете?» - «Москва, Кремль». Цензура посчитала ответ святотатством. Пришлось заменить на нейтральное: «В палатах».

Но еще больше эпизодов вырезал сам Гайдай. Сокращал длинноты. Из вырезанных кадров даже сделали короткометражку «Черные перчатки», в которых Милославский обворовывал квартиру Шпака. Ее легко найти в интернете. Помните, домушник случайно обнаружил бар в стене? Вырезана сцена, как он пробует напиток. Сокращены сцены погони милиции за Милославским. Он все-таки сбегает. Счастливый, сидит на теплоходе между двух дам. И вдруг - бац! - по бокам сидят уже два милиционера. Попался, голубчик!

ПРИЗНАНИЕ

«Было абсолютно не смешно»

«Кроме любви к Булгакову, заманчиво было сыграть сразу две роли, да еще у Гайдая, - писал Юрий Яковлев в своей книге «Между прошлым и будущим». - Я удивлялся: как такой мрачный человек снимает комедии? Он не любил анекдотов, трепотни между дублями, никогда не смеялся, как Рязанов, во время смешной сцены.

Моей задачей было сыграть Ивана Васильевича одновременно и могущественным владыкой, и смешным - из-за немыслимых ситуаций, в которые он попадает, а Буншу - таким типичным, всюду сующим нос недалеким и суетливым маленьким начальником. Гайдай редко, но метко вмешивался в процесс, очень хорошо актерски показывал.

Фото: Кадр из фильма

Сняли практически всю картину в черновом варианте, то есть без монтажа. Гайдай позвал группу на просмотр. Я посмотрел и расстроился. Все было как-то медленно, разлаженно, особенно в сценах с Куравлевым, что очень обидно, так как Милославский - его персонаж - должен быть живой, подвижный как ртуть, а тут все как-то вразвалочку, не торопясь. И абсолютно не смешно. Еду с «Мосфильма» и думаю: «Что же это будет? Провал?» Но я совсем не знал гениальной способности Гайдая работать в монтажной. Он был виртуозом! Как все сложилось, ожило, заиграло, какой появился ритм! Как он сумел сократить что-то без ущерба для роли, выделить самое удачное, расставить акценты. Просто метаморфоза!»

ЛЮБОПЫТНО

Что шептал Иван Грозный «боярыне» Зине

Одна из знаковых сцен комедии - Иван Васильевич что-то шепчет на ушко очаровательной Зиночке. Та соблазнительно смеется. Режиссера Якина просто корежит от ревности. Но что же смешного говорил красавице царь?

- Все спрашивают про этот момент, - рассказывала позже актриса Наталья Селезнева. - Он говорил мне: «Наташка, у меня 10 минут, я опаздываю на спектакль!» Я понимала, что такое опоздать на спектакль, но при этом мне надо было безудержно кокетничать и хохотать!

В ТЕМУ

Драма Сергея Филиппова

Блестяще сыграл шведского посла Сергей Филиппов (справа). Там своя история, драматическая. В «12 стульях» он играл Кису Воробьянинова. На съемках вдруг стал забывать слова. Обнаружили опухоль мозга. Сделали операцию. Актер долго болел, угасал в одиночестве. Чтобы поддержать ветерана, приободрить, Гайдай давал ему эпизодические роли в своих картинах.

КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ

Тамбовский волк тебе боярин!

Замуровали, демоны!

Вот что крест животворящий делает!

Ух, красота-то какая! Лепота!

Меня терзают смутные сомнения...

Танцуют все!

Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три... куртки.

И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат...

Икра черная, красная. Заморская икра, баклажанная!

Тамбовский волк тебе боярин!

Ну, царь, вздрогнули!

СПРАВКА «КП»

У Шпака украли…патефон

Пьесу «Иван Васильевич» Михаил Булгаков написал в 1935 году для Театра сатиры. 13 мая 1936 года прошла генеральная репетиция спектакля. При участии работников ЦК ВКП(б). Пьесу сразу запретили. Впервые ее напечатали лишь в 1965 году.

Многие фразы в комедии, над которыми потом смеялись зрители, были у Булгакова:

«Оставь меня, старушка, я в печали…»

«Меня терзает смутное сомнение».

«Паки, паки... Иже херувимы!»

«Я не узнаю вас в гриме».

Правда, вместо «Я требую продолжения банкета!» хмельной Бунша говорил: «Я требую продолжения танца!»

Поскольку магнитофонов и замшевых пиджаков при Булгакове не было, знаменитая фраза обворованного Шпака звучала так: «Патефон, портсигар, зажигалку, часы, коверкотовое пальто, костюм, шляпу... все, что нажил непосильными трудами, все погибло!..»

Про икру же заморскую, баклажанную, в пьесе не было вовсе.