Реваз Юсупов, «Честный знак»: «С маркировкой люди начинают по-настоящему влиять на то, что им продают»

Система маркировки расширяет свое действие. Специальный знак маркировки появляется на новых товарах, охватывает все больше отраслей. Что это означает для бюджета, бизнеса и граждан? И самое главное – как маркировка влияет на цены? Об этом в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2023 рассказал Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

- Думаю, многие покупатели уже знают про маркировку и видели этот квадратный значок на различной продукции. Давайте расскажем, зачем он нужен и что он дает?

- Цифровая маркировка вводилась, в первую очередь, для обеления рынка. Это понятие, которое включает в себя и качество, и безопасность продукции для потребителей, и защиту интересов легального бизнеса, который, честно и добросовестно работая, не может конкурировать полноценно с теми, кто работает не так. Их «серые коллеги» занижают цены, экономят на всем, в том числена на качестве. За счет маркировки государство снижает издержки легального бизнеса, а для себя получает новые возможности госуправления в онлайн-режиме.

- Как это может помочь государству?

- Простой пример: в момент пандемии, когда надо было распределять вакцины, мы в онлайн-режиме видели, как они доходят до каждого пункта вакцинации, потому что для каждой упаковки есть уникальный код. Таким образом у каждого товара появляется свой цифровой паспорт, который можно отслеживать и понимать, где создается профицит или дефицит, кто пытается манипулировать ценами и многое другое.

- Грубо говоря, когда я сканирую на кассе этот квадратик, где-то загорается, условно, какая-то лампочка или ставится единичка…

- Да, появляется информация, что в данном магазине товар с этим квадратиком продан, что говорит о завершении пути этого товара на рынке. Он дошел до потребителя. Во-вторых, этот код гасится в системе и с таким кодом другого товара больше появиться не может. Нигде. Соответственно, если появляется товар с попыткой скопировать такой код, мы тут же получаем сигнал о том, что кто-то пытается продавать поддельную и нелегальную продукцию.

- Как это влияет на обеление рынка?

- Напрямую. Сокращение серого рынка мы видим во всех отраслях, где маркировка уже заработала. Я напомню, что порядка 15% несырьевого ВВП страны уже сейчас маркируются. Это лекарства, молочная продукция, вода, шубы, обувь, фототехника, парфюмерия, шины, легкая промышленность и другое. С этого года у нас началась маркировка первой пивной категории, то есть пиво в кегах. А дальше в конце года будем внедрять маркировку пива в пластиковых и стеклянных бутылках, затем в алюминиевых банках – и таким образом весь пивной рынок и слабоалкогольные напитки тоже будут в маркировке. Кроме того, с 1 сентября произошло очередное расширение товарных категорий: добавились БАДы, медизделия, антисептики, кресла-коляски, сладкие напитки, соки и детская вода. Тенденция к расширению системы есть, потому что как легальный бизнес, так и государство видит реальные эффекты – снижение нелегального оборота и рост оборотов легального бизнеса. Таких примеров много. И что важно именно люди становятся той силой, которая начинает по-настоящему влиять на то, что им продают. Это происходит благодаря общественному контролю с помощью приложения «Честный знак», которое уже скачали более 11 миллионов человек.

- Получается, даже если какой-то предприниматель, владелец магазина, захочет сэкономить и взять какую-то левую партию, то сама касса его даже не пропустит?

- Совершенно верно. Во-первых, товары без маркировки сейчас нелегальные. Если должна быть маркировка на том или ином виде продукции, а ее нет – все, сам факт отсутствия кода говорит о нелегальности товара. Далее можно проводить все необходимые действия контрольно-надзорным органам. И касса сама может блокировать попытку продажи товара с нарушениями.

Сейчас, кстати, проходит эксперимент по блокировке кассой просроченной продукции. В итоге на четверть сократилась продажа просроченной молочной продукции. И это хорошо. Потому что, во-первых, это не всегда злой умысел магазинов, а просто периодически возникает ситуация, когда работник торгового зала не успел вовремя убрать какой-то товар. Система маркировки позволяет эту учетную систему внутри магазина совершенствовать – то есть, человек понимает, что там лежит какая-то продукция, у которой уже или истек срок годности, или вот-вот истечет. И даже если он это где-то не проконтролировал, то сама касса заблокирует продажу такого товара. Кассир должен будет по закону убрать этот товар у вас и заменить его на что-то другое. То есть защита интересов покупателя происходит почти без участия потребителя, на автоматическом уровне. В системе у нас сейчас работает 600 тысяч юридических лиц, компаний: это все магазины, огромное количество производителей, импортеров и дистрибьюторов во всех отраслях, которые маркируются.

- Вы уже сказали, что расширяется список. Я так понимаю, что икра тоже в какой-то момент должна будет в него попасть?

- Да. Оценка доли нелегального рынка икры – минимум 20-30 %. А для тех регионов, которые профилируются на икре, мы понимаем, что это довольно серьезная статья дохода регионального бюджета, помимо этого, еще имидж и бренд страны. Икра – это такая продукция, которую мы с вами в основном покупаем на праздники. Поэтому регионы, которые добывают эту икру, очень заинтересованы в том, чтобы она была качественной и хорошей. Эксперимент по маркировке икры сейчас уже запущен, он продолжится в первом квартале следующего года. И дальше, вероятно, государство будет принимать решение об обязательной маркировке – благо и региональная власть, и федеральная власть, и сам бизнес в этом заинтересованы.

- Какие планы по увеличению доли маркированных товаров?

- Мне сложно об этом говорить, потому что решение всегда принимает правительство исходя из ряда критериев. Основной критерий – это все-таки уровень нелегального оборота. Помимо этого, государство всегда смотрит на заинтересованность и открытость в этом смысле легального бизнеса, насколько эта инициатива поддерживаема. Мы сейчас видим, что довольно серьезная доля компаний из разных отраслей сами инициируют маркировку. И для нас это показатель того, что технология работает, она понятна легальным компаниям и мы с удовольствием готовы довольно быстро ее внедрять в каждой отрасли. Важными критериями также является потенциальный вред (даже не бюджету, а людям), чтобы маркировка не влияла на цену.

- Да, кстати, важный аспект. Не удорожает ли это продукцию?

- Этот критерий всегда анализируется до того, как вводится маркировка. Сейчас мы видим: везде, где внедрена маркировка, она не привела к росту цен. И не может привести. Влияние маркировки, например, в икре – в районе одного-полутора рублей. При цене банки икры в 5,5 тысяч мы понимаем, что никакого влияния, естественно, не происходит. И это во всех остальных отраслях – в лекарствах, в молочке, в воде – доказано.

- Я так понимаю, с течением времени эти траты в принципе размываются, потому что не нужно же каждый раз оборудование новое покупать...

- Общий эффект от маркировки к концу 2022 года оценивался дополнительно в 435 миллиардов рублей. Это то, что собрал бюджет, и то, что дополнительно заработали легальные компании. Сверх того, что могло потребоваться в качестве инвестиции в маркировку. Что мы фактически видим? Молочную отрасль возьму для примера: заводы производили какую-то молочную продукцию и при этом не закупали никакого сырья. То есть из воздуха производились десятки или сотни тонн продукции. Вот сейчас это невозможно. Уровень фальсификата снизился, буквально с января 2022 года по сегодняшний день, с 30 до 4 %. В десять раз практически. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что молочная отрасль заплатила рекордные налоги в бюджет. Это значит, что она заработала гораздо больше, чем в предыдущие годы.

То есть они и заработали больше, и заплатили в бюджет больше, и таким образом нелегальные конкуренты ушли с рынка, а те легальные компании, которые добросовестно работают, заняли дополнительную нишу и больше зарабатывают на своей продукции. Резюмируя: качество для людей стало лучше, бюджет получил больше денег, эти компании больше продали. Все в итоге в выигрыше.

- А еще пример можете привести, из другой сферы?

- Возьмем табачную отрасль. Она акцизная – под лупой всегда рассматривается. До введения маркировки пять лет подряд уровень нелегального оборота удваивался. С 1 до 15 % он вырос за несколько лет. Ввели маркировку, в первый же год этот нелегальный уровень сократился на четверть. И сейчас только благодаря маркировке удается удерживать рост серого рынка. Иначе, по оценкам экспертов и участников рынка, он мог бы быть уже гораздо выше. Более того, у нас вдруг появилось новых 18 заводов, а еще 26 нелегальных найдены и закрыты. Причем всего порядка 30 легальных заводов было на рынке табака, как считалось до маркировки. Примерно столько же, оказывается, рядом находилось, в тени. Кто-то обелился, кто-то ушел с рынка. По воде: на момент ввода маркировки считалось, что у нас 1200 производителей. Однако за первый год появилось еще 450. Кто-то шутит, что это инвестиционный бум, но абсолютно понятно, что те компании, которые полноценно работали, просто в серой зоне, поняли, что с появлением цифровой маркировки «Честный знак» они не могут больше продолжать так работать, они принимают для себя решение обеляться. А вода – это то, что мы с вами все время пьем, и очень важно, чтобы она была качественной. И наконец, очень актуальная отрасль – биологически активные добавки. На Дальнем Востоке их производится много. Регистрация компаний в системе, то есть начало маркировки, произошло 1 сентября. Еще даже физически нанесение на упаковки не происходит, с 1 октября это должно быть, но мы уже сейчас видим рост количества импортеров в 2,8 раза. Ранее считалось, что их 200, а оказалось, что уже сейчас мы видим около 600. А с нанесением физической маркировки мы уверены, что эти цифры и дальше будут расти, как и во всех остальных отраслях.

- А насколько велик нелегальный рынок в БАДах? Есть оценки?

- Эксперты Высшей школы экономики оценили нелегальный рынок примерно в 45 %. Но то, что у нас количество импортеров в три раза выросло, говорит о том, что даже эти оценки могут оказаться явно заниженными.

- Получается, что этот знак можно наносить только на продукцию тех компаний, которые прошли какую-то определенную проверку на качество?

- Это очень важно. В разных отраслях разная специфика и разный набор документов, но любая продукция должна получить разрешение от регулирующих органов на производство и поставку на рынок. В лекарствах это лабораторные исследования, выборочный контроль, сертификация по определенным стандартам. В обуви это декларация соответствия, сертификаты безопасности и другое. В БАДах – госрегистрация, о которой я говорил. Так вот, мы, для того чтобы выдать какой-то компании код, проверяем все эти документы. Только после проверки компания может получить код. В этом залог того, что мы фиксируем ситуацию, в которой возможность получить коды имеет только та компания, которая легально введет свою деятельность. То есть те, кто пытаются игнорировать эти обязательные требования, просто не могут получить никакой код. В условиях когда за отсутствие маркировки или нарушения с маркировкой есть административная ответственность и даже местами уголовная (за повторные нарушения), конечно, любая компания будет принимать для себя решение: дальше она готова настолько рисковать или нет.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером ВЭФ-2023.