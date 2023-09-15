Двойной удар по Байдену: сыну президента США предъявили уголовные обвинения

Джо Байден под ударом Фото: REUTERS

Джо Байден всего за 48 часов получил два юридических «удара», которые обязательно повлияют на президентскую гонку в США. Сначала в контролируемой республиканцами палате представителей конгресса страны было начато официальное расследование по импичменту Байдена, которого обвинили в получении выгоды от деловых связей своего сына Хантера. А через два дня было предъявлено обвинение в даче ложных показаний и незаконном хранении оружия и самому Хантеру.

Теперь Байдену-младшему реально грозят заключение до 10 лет и большой штраф. Байдену-старшему серьезно опасаться отстранения от должности не стоит - не было еще таких прецедентов в истории США, кроме Никсона, ушедшего с поста президента после объявления ему импичмента по своей воле. Нынешний хозяин Белого дома сумеет, если позволит здоровье, физическое и умственное, досидеть до окончания своего нынешнего срока. А вот нового срока, чего он и его партия так добивались, ему, скорее всего, уже не видать. Потому что «двойной удар» по обоим Байденам - слишком серьезная штука, чтобы считать их простым совпадением.

В истории США были случаи, когда президента страны по итогам выборов фактически называл суд. Но это было после голосования - в 2000-м именно по решению верховного суда страны был прекращен ручной пересчет голосов в штате Флорида, и в итоге победителем объявили Буша-младшего. А теперь мы наблюдаем, как при помощи судов демократы и республиканцы пытаются повлиять на еще только предстоящие выборы. Сначала стараниями Байдена и его партии против бывшего президента Дональда Трампа, намеревающегося взять реванш за проигрыш на выборах 2020 года, было возбуждено целых четыре судебных дела, в том числе и уголовных. Цель была очевидна - при помощи юридического давления выбить серьезного конкурента из предвыборной гонки. Результат оказался неожиданным, гонимый властью политик вызвал мощную волну симпатий простых американцев, сказавшуюся и на значительном пополнении предвыборного кошелька Трампа.

И вот республиканцы наносят ответный удар? На первый взгляд да. Но что-то подсказывает, что главные решения и последовавшие за ними действия происходят «под ковром» американской юридической системы, самой, как известно, справедливой в мире. Околосудебные страсти по Хантеру длятся уже более трех лет, но не помешали его папе занять Белый дом. В том числе и по той причине, что бушевали они на медийной переферии, а основные американские СМИ их не «замечали». Потом была мутная процедура «судебной сделки» с сынком, чтобы отвести от него, и разумеется от доброго имени его папы, угрозы реальных процессов. Но в июле все сорвалось. А в сентябре все-таки предъявили обвинения, да еще сразу после того, как в конгрессе затеяли возню с импичментом Байдену-старшему.

Уже сейчас в американской прессе раздаются утверждения, что нынешняя администрация никакого давления на юридические инстанции не оказывает, а республиканцы вряд ли «нароют» против Байдена чего-нибудь стоящее. Чего, казалось бы, бояться? Но, оказывается, все-таки боязно. И не за Трампа, а, как утверждает британская The Telegraph, за весь Запад.

Отсюда, как говорится, поподробнее. Для начала: «Байден (или его ближайшие соратники) попирает власть закона в Америке и дает возможность критикам называть весь Запад глубоко лицемерным и двуличным». Забористо. Но это только затравка, читаем дальше: «Администрация Байдена злоупотребляет своими властными полномочиями, пытаясь уничтожить Трампа с помощью министерства юстиции. Кому быть президентом – это решают выборы, а не судебные дела. Америка превращается в своеобразную банановую республику, где всех прежних правителей судят за действия, совершенные во время нахождения у власти».

«Банановая республика»! От братьев англо-саксов американцам так еще никто не «набрасывал». Дальше - больше. «Самое отвратительное, - пишет автор The Telegraph, - заключается в том, что в основу американских выборов сегодня положена одна существенная неправда: утверждение о том, что в случае переизбрания в будущем году Байден будет президентом до 2028 года.» А дальше идет уже чистой воды медицинский диагноз. Вникнем: «Если посмотреть, с какой скоростью этот человек стареет и дряхлеет, становится ясно, что в Белом доме он сможет пробыть еще максимум пару лет.» Напомним, это не Москва клевещет, а испуганные друзья из Лондона ужасаются.

А дальше что? Самое позднее в 2025 году, если Байден вдруг переберется, предупреждает автор, даже самые сомневающиеся сейчас в США вынуждены будут признать, «что игра окончена». И дряхлеющего президента вынудят уйти в отставку. Президентом станет нынешний вице-президент Камала Харрис, которая будет руководить страной два-три года. Но от ее руководства ждать чего-то хорошего тоже не стоит, более того, «на посту президента Харрис будет еще хуже, чем Байден». Где же выход? «Было бы намного лучше покончить с этим фарсом прямо сейчас. Байден должен объявить, что не будет участвовать в гонке», - делает суровый вывод британская газета.

И тогда синхронизированные обвинения против отца и сына Байденов сразу становятся понятными. С такими юридическими «веригами» на ногах заговаривающемуся от старости папаше в предвыборной гонке ничего не светит. Поэтому - во имя США! - пусть уйдет по-хорошему сам. И во имя всего Запада! Нельзя без чувства острого сострадания читать такие строки: «Остальному демократическому миру Америка нужна как путеводная звезда, и поэтому мы в отчаянии наблюдаем за медленным, но неумолимым упадком ее политической культуры».

Нет, а ведь как это звучит: «медленный, но неумолимый упадок и угасание банановой республики». Чертовски здорово! Да еще из Лондона…

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