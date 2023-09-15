Небывалый наплыв иммигрантов из Африки вызвал хаос на юге Италии

Министерство внутренних дел намерено уже в ближайшие дни принудительно распределить хотя бы часть беженцев по другим уголкам страны Фото: REUTERS

Небывалая по своей величине волна иммигрантов из Африки в буквальном смысле слова с головой накрыла юг Италии. Только за последние 48 часов на печально известном острове Лампедуза, ставшем символом миграционного кризиса, высадилось более 7500 вынужденных переселенцев с черного континента. Местные власти оказались абсолютно не готовы к такому развитию событий - мало того, что такую массу людей просто негде размещать, так и полиция не успевает выполнять необходимые процедуры. Не проводится, как этого требуют нормы ЕС, ни идентификация, ни фотографирование, ни снятие отпечатков пальцев. В лучшем случае - медицинский осмотр да и то только для тех, кто явно болен.

В итоге в пункте размещения «Имбриакола» царит настоящий хаос - в настоящее время в центре, рассчитаном на 400 человек, находится 4500 усталых, голодных и дезориентированных мигрантов.Накануне полицейские несколько раз были вынуждены пресекать вспыхивающие то тут, то там драки за еду и одеяла.

Министерство внутренних дел намерено уже в ближайшие дни принудительно распределить хотя бы часть беженцев по другим уголкам страны. Однако проблема заключается в том, что против этой идеи резко выступили власти муниципалитетов, которым не хочется повторять опыт своих коллег, взявших на себя первую «партию» квот по переселению. Так, в небольшом городке Монруино (800 человек населения) во Фриули-Венеции-Джулии мэрия была вынуждена отдать зал заседаний городского совета для ночлега группы несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В Падуе мигранты, первоначально размещенные в спортивных залах двух школ, в итоге оказались в заброшенном гражданском аэропорту. В шести провинциях просители убежища будут размещаться в конфискованной у мафии недвижимости.

Эксперты и правозащитники указывают, что настоящей причиной коллапса стал т.н. «указ Кутро», который в 2023 году закрыл двери ранее функционировавшей системы размещения для вынужденных переселенцев, за исключением тех из них, кто имеет официальный статус беженца.

Ситуация настолько серьёзная, что глава итальянского МИДа Антонио Таяни призвал ЕС внести свой вклад в разрешение проблемы новой волны миграционного кризиса. С аналогичным заявлением выступила и премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Однако союзники по блоку, в первую очередь Франция и Германия, не только не спешат вмешиваться, но и обвиняют Рим в нарушении Дублинского регламента. Так, вынужденный отказ от дактилоскопирования прибывающих переселенцев трактуется как попытка властей благоприятствовать быстрому пересечению мигрантами итальянской границы. На фоне этого французы уже заявили, что удвоят число пограничников на «вызывающем опасения» направлении.