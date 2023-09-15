Шнобелевская премия 2023: что не так в мозгах людей, говорящих наоборот, для чего нужны дохлые пауки и какой прок в облизывании камней

Лауреатов "Шнобелевской премии" чествовали в 10 номинациях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Названы лауреаты престижной, известной на весь мир, Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) 2023 года. Их объявил «комитет по Шнобелевским премиям» - сотрудники юмористического журнала «Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований), который и учредил веселую награду еще в 1991 году. Торжественная – ежегодная церемония чествования лауреатов, прошла 14 сентября поздно ночью (по мск) в 33-й раз. Прошла онлайн, как и в прошлом году. В интернете была организована трансляция.

Лауреатов чествовали в 10 номинациях. Награжденные вмеру соответствовали основополагающему принципу Шнобелевской премии: их исследования или деятельность «сначала насмешили, а потом заставили задуматься».

ХИМИЯ И ГЕОЛОГИЯ

Облизывание – сила

Польский геолог Ян Заласевич удостоился награды «за объяснение того, почему многим ученым нравится лизать камни». В чем прок «таинственного ритуала», он рассказал в обширной статье. Привел в пример итальянского геолога XVIII века Джованни Ардуино, который различал минералы по вкусу.

«Как только попадает на язык, обжигает как огонь и оставляет привкус, в равной степени горький и мочегонный», - писал он об одном минерале. «Когда его выплевывают, остается определенная сладость и кожица на языке», - писал о другом.

Определенный вкус, оказывается, имеют и источники, вытекающие из тех или иных пород. Ян и сам многое пробует на вкус. А камни облизывает, чтобы еще и проявить их текстуру.

ЛИТЕРАТУРА

Эх раз, еще раз, еще много, много, много раз

В лауреатах - большая группа британских, малазийских и финских ученых, «изучивших ощущения, которые испытывают люди, когда они повторяют одно и то же слово много, много, много, много, много, много раз».

Исследователи зафиксировали феномен – некие странные ощущения, которые возникают у тех, кто «талдычит» без перерыва одно и то же. Назвали их – ощущения – «жаме вю» (jamais vu) по аналогии с «дежа вю» (dеjа vu).

Jamais vu возникало примерно у двух третей испытуемых после тридцати повторений какого-нибудь хорошо знакомого слова. Оно вдруг начинало казаться незнакомым.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Мертвая хватка

Исследователи из Индии, Китая, Малайзии и США «оживляли мертвых пауков для использования в качестве механических захватных инструментов». За это и стали лауреатами.

У дохлого паука лапки сжаты. Можно их разжать — все вместе и по отдельности. Надо только создать давление в гидравлической системе, паука управляющей лапками. Именно этим лауреаты и занимались. Такой, с позволения сказать, манипулятор - «некробиотический захват», как его назвали по-научному, способен ухватить и поднять примерно 700 раз объект почти в полтора раза тяжелее самого себя — то есть, мертвого паука. Потом сломается. Потребуется новый паук.

Исследователи планируют делать из пауков портативные и замаскированные захваты — кого-нибудь мелкого ловить. Полагают, что можно будет делать роботов, внедряя в их механику биологические детали — то есть, части животных.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Умный унитаз. Очень умный. Умнее пока нет

Сын Мин Парк из Южной Кореи удостоен Шнобелевской премии «за изобретение Стэнфордского туалета - устройства, использующего различные технологии, включая тест-полоску для анализа мочи, систему компьютерного зрения для анализа дефекации, датчик анального отпечатка в паре с камерой идентификации и телекоммуникационную линию связи — для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком».

Поумнеть может любой — даже самый глупый — унитаз. Мозгами его обеспечит специальное оборудование — комплексная медицинская лаборатория, по сути. Она идентифицирует сидящего и проведет всевозможные жизненно важные анализы, воспользовавшись всем тем, что пользователь предоставит унитазу — не специально, а просто по ходу отправления естественных надобностей. Результаты «умник» сам отправит куда следует.

Изобретение — продукт недавней пандемии. Одна из научных работ автора так и называлась: «Умные туалеты для мониторинга всплесков COVID-19 - пассивная диагностика и общественное здравоохранение».

КОММУНИКАЦИЯ

Загадка Шарика из «Собачьего сердца»

Абыр-абыр…. Абырвалг! - это абракадабра была первой, которую произнес Шарик из «Собачьего сердца», начав превращаться в человека. Так выглядело прочитанное наоборот слово «Главрыба» — сокращённое название Главного управления по рыболовству и рыбной промышленности. Оно и ему подобные принесло награду ученым из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Катая и США, заслужившие признание «за изучение умственной деятельности людей, которые умеют говорить задом наперед».

Таких людей называют амбидекстрами по аналогии с теми, которые одинаково хорошо владеют правыми и левыми руками.

О чем свидетельствует феномен, известный, кстати, с глубокой древности, откуда он появляется, лауреаты так и не прояснили. Визуализация работы мозга испытуемых продемонстрировала: для того, чтобы , легко и непринужденно «говорить наоборот» и «переворачивать» любые услышанные слова и даже целые фразы, нужны повышенные способности. У амбидекстров оказалось больше серого вещества, лучше функциональные связи между полушариями, более развитые системы распознавания образов. Что теоретически может свидетельствовать о том, что уникумы сначала формируют картинку услышанного, а потом с нее «читают наоборот». Как по написанному.

Кстати, уникальным амбидекстром был Леонардо да Вичи. Он, правда, «писал наоборот». Да еще и зеркально. И зашифровано.

МЕДИЦИНА

Нос к носу

Кристин Фам, Бобак Хедаяти, Киана Хашеми, Элла Чука, Тиана Мамагани, Маргит Юхаш, Джейми Викенхайзер и Наташа Месинковска, представляющие США, Канаду, Македонию, Иран и Вьетнам, отличились тем, что «использовали трупы для исследования того, одинаковое ли количество волосков в каждой из двух ноздрей человека».

Самое смешное в исследованиях ученых то, что они так и не ответили на вопрос, в какой ноздре волосков больше. Хотя объяснили, что само по себе их наличие очень важно для людей. Ведь волоски — вибриссы, торчащие перпендикулярно внутренней поверхности носа, в какой-то мере защищают от проникновения в организм инфекции и пыли.

«Количественная оценка носовых волосков и влияние отсутствия носовых волосков на качество жизни пациента еще предстоит оценить», - записали лауреаты в научном отчете. Ждем конкретного результата. Интересно ведь.

ПИТАНИЕ

Электрификация палочек для еды

Примерно так и записано: «за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменять вкус пищи». Экспериментировали японцы.

Известно, что языком можно определить «вкус» батарейки, приложившись к ее контактам. Аналогичный принцип японцы применили, модернизируя палочки и вилки для еды и соломинки для питья. Электрифицировали их. Самый значительный эффект: придание соленого вкуса пище с низким содержание соли. Достигается за счет воздействия на ионы в хлориде натрия, который отвечает за соленый вкус.

ОБРАЗОВАНИЕ

И скучно, и грустно. Хоть из класса беги

«Скука порождает скуку: выборочное исследование влияния скуки учителя на скуку учащихся и их мотивацию» и «Что бы ни наскучило, оно наскучит: простое ожидание скуки усугубляет ее появление на лекциях» - названия двух работ, заслуживших Шнобелевскую премию, говорят сами за себя. Ученым из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии она досталась «за методичное изучение скуки учителей и учеников».

Авторы убедились: «простого ожидания того, что лекция будет скучной, может быть достаточно, чтобы усугубить ее последующее появление»

ПСИХОЛОГИЯ

Я? Как все!

Американцы провели несколько десятков экспериментов, пытаясь выяснить, «сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят, что незнакомцы смотрят вверх». Основанием для присуждения премии стала работа «Притягательная сила толп разного размера».

Глубокомысленный вывод: чем больше людей в толпе, тем больше «притяжение». Доказано на примере поведения 1424 пешеходов.

ФИЗИКА

О пользе сексуально озабоченных анчоусов

Награда ушла ученым из Испании, Швейцарии, Франции и Великобритании за «измерение степени влияния половой активности анчоусов на смешивание океанической воды».

Озабоченные анчоусы скапливаются, создают водовороты и в результате перемешивают разные слои воды — способствуют перемещению питательных веществ, то есть, жизнедеятельности морских обитателей. Вот уж действительно, любовь спасет мир!