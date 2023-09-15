Герман Греф открыл «Дракона» на Алтае

Герман Греф на открытии выставки Даши Намдакова.

Вернисаж называется «Трансформация» (он будет работать до 10 декабря) и на нём представлено тринадцать работ Даши Намдакова. Центральная фигура - «Дракон». Эту работу Даши готовил для итальянской биеннале. Но из-за международных санкций и сложной логистики поездка в Италию не состоялась. Зато талантливому скульптуру были рады на Алтае, в новом пятизвёздочном отеле Сбербанка «Манжерок».

Курорт стал не только центром активного спорта и отдыха, но в планах создать здесь современное мультикультурное пространство. Выставка Даши Намдакова - первая ласточка в этом направлении.

Вернисаж открыл руководитель Сбербанка Герман Греф.

- Даши Намдаков - необыкновенный, самобытный художник. Он чувствует энергетику Алтая. То, что он делает, действительно чудо.

Будем развивать это направление, - сказал Герман Греф на открытии.

Имя Даши Намдакова не так хорошо известно обывателю, как например, имя Зураба Церетели.

При том, что он хорошо известен за границей. Его принимала Елизавета II. После обеда у королевы его монументальные скульптуры украсили улицы Лондона. Он гостил в семье голливудской звезды Умы Турман, поскольку дружит с еë отцом - главой Тибетского Дома Робертом Турманом.

В начале нулевых была выставка Даши Намдакова в Москве. И в Эрмитаже. Его работы хранятся во многих центральных российских музеях. В Государственном историческом - в постоянной экспозиции. Курорт «Манжерок» - прекрасное место для популяризации искусства. Сюда приезжают тысячи отдыхающих со всей страны. Когда глаз радует не только сказочная природа Алтая, но и самобытные рукотворные работы художников - это и есть гармония.

Фото: Предоставлено "КП"

Стоит напомнить, что Даши Намдаков - художник и ювелир, член союза художников РФ, член-корреспондент Российской академии художеств. Его творчество отличает восточный колорит.

Он автор таких монументальных скульптурных комплексов, как «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области.