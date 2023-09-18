Некоторые подозревают, что истинной причиной являются высказывания комика Рассела Брэнда по поводу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское правосудие объявило войну актеру и комику Расселу Брэнду. Бывшего супруга певицы Кэти Пэрри обвиняют в изнасилованиях и домогательствах, как сексуальных, так и эмоциональных, которые длились в течение семи лет, когда Брэнд был на пике славы.

Четыре женщины рассказали, что стали сексуальными жертвами в период с 2006 по 2013 года, когда Рассел Брэнд был ведущим Radio BBC 2 и Channel 4 и начал сниматься в Голливуде. Одна из них сообщила, что журналист изнасиловал ее в своем доме в Лос-Анджелесе. После чего она оказалась на лечении в кризисном центре для жертв изнасилований. Медицинские справки подтверждают эту информацию. В судебных документах говорится, что через несколько часов после того, как истица покинула дом Брэнда она сказала ему, что чувствует себя использованной и напуганной.

«Когда девушка говорит «нет», это означает «нет». Но Брэнд ответил: «мне жаль», — приводится в иске воспоминания жертвы.

Вторая женщина утверждает, что комик напал на нее, когда она была 16-летней школьницей. По ее словам, Брэнд называл ее ребенком, пытался манипулировать ей и оскорблял. Их отношения длились около трех месяцев и в это время комик однажды сексуально надругался над ней.

Третья жертва сообщила, что работала вместе с актером и он изнасиловал ее в Лос-Анджелесе. Затем он угрожал, что если она сообщит об этом в полицию, то он подаст в на нее суд.

Еще несколько дам пожаловались на оскорбления, аморальное поведение и приставания со стороны журналиста. Все они в один голос говорят, что готовы выступить в суде, поскольку чувствуют себя обязанными открыть людям глаза на этого человека. Однако раскрывать свои личности женщины отказались.

Рассел Брэнд, который из радиоведущего и актера переквалифицировался в стендап-комика, а затем ЗОЖ-блогера, опровергает все обвинения, подчеркивая, что все отношения с женщинами были по обоюдному согласию.

К слову, журналист никогда не скрывал своей любвеобильной натуры. Он неоднократно признавался, что у него есть сексуальная зависимость и он публично шутил о своей альфа-самцовости и сексуальной жизни. The Times отмечает, что на радио и телевидении все прекрасно знали о похождениях и поведении Брэнда, но не придавали особого значения.

Адвокаты журналиста утверждают, что обвинения - ничто иное как заранее спланированная кампания по очернению их клиента, поскольку на сегодня Рассел Брэнд высказывает альтернативную западным СМИ позицию. Взгляды актера сложно назвать пророссийскими, однако он один из немногих кто пытается дать взвешенную оценку происходящим событиям.

- Основные СМИ отыгрывают повестку, что Россия варварски вторглась на Украину, а западное вмешательство носит лишь гуманитарный характер, и помощь, которую они оказывают, исключительно для того, чтобы защитить украинский народ, — отмечал Брэнд в своих подкастах. - Возможно, всё, что нам об этом говорят, всего лишь пропаганда. Нас пичкают дезинформацией. Я не сторонник войны, но я сторонник правды. Сторонник того, чтобы решения принимались, основываясь на фактах.

Также он отмечал, что на Украине процветает нацизм и объяснял, почему для России это столь болезненно.

- Для русских людей немецкие танки это как триггер в стиле посттравматического расстройства. Эта пара раньше участвовала в войне, в которой участвовала Германия и убивала миллионы людей под знамёнами нацистов и Адольфа Гитлера. Эта история с Адольфом Гитлером не выдумка, это исторический факт. В той войне мы воевали вместе с Советским Союзом против нацистов. В этом конфликте, кажется, мы сражаемся плечом к плечу с нацистами против России, но об этом нам никто не говорил. Я не утверждаю, что все украинцы - нацисты, но внутри страны реально действуют нацистские батальоны, - сказал журналист.