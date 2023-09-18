При поддержке «Газпром нефти» в Иртыш выпустили более миллиона мальков сибирского осетра

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В этом году предприятия «Газпром нефти» совместно с «Главрыбводом» выпустят в водоемы России в общей сложности свыше 5,4 млн мальков краснокнижного осетра, нельмы, кеты, сазана и атлантического лосося.

«Сегодня предприятия «Газпром нефти» вносят существенный вклад в государственные программы по сохранению биологического разнообразия водоемов. Одна из них нацелена на восстановление популяции сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода позволят нам в течение ближайших лет совместно с предприятиями, работающими в Западной Сибири, нарастить темпы воспроизводства и вывести ценную рыбу из-под угрозы исчезновения», – прокомментировал Игорь Ивлев, директор по общим вопросам «Главрыбвода», совместные усилия по увеличению рыбных популяций.

Четырехмесячных мальков осетра отпустили в Иртыш под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству и экологов «Газпром нефти». В природную среду отпущена молодь весом свыше 10 граммов. Это оптимальный показатель для максимальной выживаемости в естественных условиях. Через пять лет сибирский осетр достигнет зрелости и сможет дать потомство. К местам постоянного обитания в Обской губе Карского моря молодь пройдет сотни километров по Оби.

Масштабная работа по восполнению популяции ценных, редких и исчезающих видов рыбы осуществляется под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В роли оператора проекта выступает «Газпромнефть-Развитие».

«Мы внедряем технологии, которые позволяют реализовывать проекты безопасно для природы и человека. Ежегодно компания поддерживает волонтерские и экологические инициативы. Выпуск миллионов мальков является частью этой большой работы, нацеленной на то, чтобы сохранить уникальную экосистему регионов нашей деятельности», – рассказал Айдар Сарваров, генеральный директор «Газпромнефть-Развития».

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Задачей программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» является повышение качества жизни в регионах деятельности компании за счет поддержки местных инициатив и реализации собственных проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.