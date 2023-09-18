Минпромторг опроверг нехватку комплектующих для беспилотников в России

В ведомстве отметили, что обращения на проблемы с экспортом из Китая не поступали Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В министерство промышленности и торговли РФ не поступали сообщения о проблемах с экспортом беспилотников из Китая или комплектующих к ним. Так в ведомстве прокомментировали появившиеся в сети сообщения о будто бы возникшем в нашей стране дефиците некоторых деталей для гражданских дронов. Якобы к этому привел введенный с 1 сентября экспортный контроль Китая в отношении беспилотных судов, которые могут быть использованы в военных целях.

Несмотря на то, что контроль за экспортом некоторых беспилотных систем Китай, действительно, ввел, в России сформирован достаточный запас комплектующих для гражданских беспилотников, выяснила «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша.Медиа» https://lapsha.media/ по разоблачению фейков.

В Минпромторге отдельно отметили, что держат на контроле ситуацию с ограничениями экспорта беспилотников в Китае.

«В частности, производители беспилотных авиационных систем были заранее предупреждены о необходимости наращивания запасов до введения экспортного контроля. На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом беспилотных систем и комплектующих в Минпромторг России не поступали», - заявили в ведомстве.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что на развитие национально отрасли беспилотных систем в ближайшие три года будет выделено 300 млрд рублей. В России будет запущен соответствующий нацпроект.

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