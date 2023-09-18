«Вместо того, чтоб лежать на матрасике, я буду работать и строить пасеки»: предвыборные речи Карабаса-Барабаса, Золушки, Винни-Пуха, Лисы Алисы и Бабы-Яги

На внеурочном занятии «Разговоры о важном» из российских первоклашек сделают избирателей и предложат проголосовать за одного из своих любимых героев. Уже готовы урны, бюллетени и даже предвыборные речи. Карабас-Барабас, например, предлагает детям хорошую зарплату, а Лиса Алиса попытать удачу в салоне игровых автоматов (чтобы «увеличить свой капитал во много раз»). Корреспонденту «КП» такие лозунги показались скучными, а потому он сочинил свой вариант. Итак, добро пожаловать на политические дебаты.

У микрофона Винни-Пух (впервые за всю жизнь в костюме, при галстуке, отчего чувствует себя крайне неуютно):

Вместо того, чтоб лежать на матрасике,

Я буду работать и строить пасеки.

Под Тулой. В Саранске. В окраинах Рузы.

Чтоб было их больше, чем кукурузы

Во время сельской хрущёвской кампании.

Бочки поставим для пропитания

Не только с мёдом, но и с морошкой.

В школу пришёл - и наяривай ложкой.

Пускай подождут Львы Толстые и Феты.

Вместо супа мы будем раздавать конфеты.

Я лично составлю итоговый список.

Грильяж. Леденцы. И побольше ирисок.

Чтоб было у школьников меньше мороки,

Всем будет позволено спать на уроке.

Храпи-и, хоть весь день!.. Валяйся тюленем.

Введём паритет, а двойки отменим.

Появляется Лиса Алиса и, приобняв своего косолапого оппонента, начинает с улыбкой напевать строки на мотив песни «Какое небо голубое»:

Я за привычные устои.

Сдавайте деньги на обои.

И, сделав ручками хлопок,

Закончим муторный урок -

И перейдём в Тик-Ток!

Лап то бу ди дубудай...

Лап то бу ди дубудай...

Музыка затихает и слово берёт Карабас-Барабас:

Именем тарабарского короля,

Я вас умоляю, не надо ля-ля.

Не обещайте всех благ на свете.

Зачем мошенничать? Это же дети.

Вот я отвечаю вам стопудово -

Мамой клянусь! - за каждое слово.

Довольно влачить оковы и путы.

В школах российских поставим батуты.

И пусть себе учатся акробатике

Вместо истории и математики.

В школу пусть ходят, собравшись в компанию,

Как в фильмах советских, но - по желанию.

Система оценок вообще не нужна -

У нас, как никак, правовая страна.

А летом всех школьников - будем правдивы -

Отправим балбесничать на Мальдивы.

Бороду сбрить и не пить брудершафта,

Если, ребята, всё это неправда.

Звучит та же самая музыка и Лиса Алиса, оживившись, снова берётся за микрофон:

Вертеть хвостом своим не стану.

Сдавайте деньги на охрану.

Иначе, сделав пируэт,

Я отключу вам интернет -

И запрещу буфет!

Лап то бу ди дубудай...

Бледнея от волнения, перед публикой появляется Золушка и начинает вещать тонким голоском:

Орёл, Самара и Тюмень,

Долой дурачество и лень!

Ребята, вместо паритетов

Мы вам добавим семь предметов.

А лучше двадцать, чтоб впритык.

Вокал. И греческий язык.

Социология. Пиар.

Основы этики в ЮАР.

Искусство Индии. Туризм.

Стрельба. Научный коммунизм.

Всё это, напомним, тоненьким ахмадулинским голоском:

Истмат. Секреты винодела.

Архитектура. Автодело.

Учёт финансов. Садоводство.

Реклама. Делопроизводство.

Так что учтите, малыши -

Пахать придётся от души!..

Лиса Алиса вырывает у Золушки микрофон и опять возвращается к своей незатейливой песенке:

К чему все эти разговоры?

Сдавайте денюжки на шторы.

Иначе, дети, котик мой

Не пустит вас к себе домой.

Настолько котик злой!

Лап то бу ди дубудай...

И тут, наконец, появляется последний кандидат в президенты Баба-Яга, как будто только что из сказки Филатова:

Чтоб не смели, вашу мать,

За меня голосовать!..

Мой удел уж лет пятнадцать -

Грелки, капли и кровать.

Я по жизни не брюзга,

Но годочков до фига.

И к тому же я не Байден,

Чтоб людей смешить, ага.

Люди, можете и впредь

Спорить, ссориться, свистеть,

Только самый адекватный

Всё равно из нас - медведь.

Задремавший Винни-Пух подскакивает с места и галантно кланяется перед Бабой-Ягой. Та довольно улыбается и шепчет ему на ухо:

Как закончится галдёж,

Мне конвертик занесёшь.

Если нет с собой налички,

Сделай, плиз, онлайн-платёж.

Винни-Пух снова кланяется (как и все остальные кандидаты). Дебаты на этом заканчиваются.