«Вместо того, чтоб лежать на матрасике, я буду работать и строить пасеки»: предвыборные речи Карабаса-Барабаса, Золушки, Винни-Пуха, Лисы Алисы и Бабы-Яги

На внеурочном занятии «Разговоры о важном» из российских первоклашек сделают избирателей и предложат проголосовать за одного из своих любимых героев. Уже готовы урны, бюллетени и даже предвыборные речи. Карабас-Барабас, например, предлагает детям хорошую зарплату, а Лиса Алиса попытать удачу в салоне игровых автоматов (чтобы «увеличить свой капитал во много раз»). Корреспонденту «КП» такие лозунги показались скучными, а потому он сочинил свой вариант. Итак, добро пожаловать на политические дебаты.
У микрофона Винни-Пух (впервые за всю жизнь в костюме, при галстуке, отчего чувствует себя крайне неуютно):
Вместо того, чтоб лежать на матрасике,
Я буду работать и строить пасеки.
Под Тулой. В Саранске. В окраинах Рузы.
Чтоб было их больше, чем кукурузы
Во время сельской хрущёвской кампании.
Бочки поставим для пропитания
Не только с мёдом, но и с морошкой.
В школу пришёл - и наяривай ложкой.
Пускай подождут Львы Толстые и Феты.
Вместо супа мы будем раздавать конфеты.
Я лично составлю итоговый список.
Грильяж. Леденцы. И побольше ирисок.
Чтоб было у школьников меньше мороки,
Всем будет позволено спать на уроке.
Храпи-и, хоть весь день!.. Валяйся тюленем.
Введём паритет, а двойки отменим.
Появляется Лиса Алиса и, приобняв своего косолапого оппонента, начинает с улыбкой напевать строки на мотив песни «Какое небо голубое»:
Я за привычные устои.
Сдавайте деньги на обои.
И, сделав ручками хлопок,
Закончим муторный урок -
И перейдём в Тик-Ток!
Лап то бу ди дубудай...
Лап то бу ди дубудай...
Музыка затихает и слово берёт Карабас-Барабас:
Именем тарабарского короля,
Я вас умоляю, не надо ля-ля.
Не обещайте всех благ на свете.
Зачем мошенничать? Это же дети.
Вот я отвечаю вам стопудово -
Мамой клянусь! - за каждое слово.
Довольно влачить оковы и путы.
В школах российских поставим батуты.
И пусть себе учатся акробатике
Вместо истории и математики.
В школу пусть ходят, собравшись в компанию,
Как в фильмах советских, но - по желанию.
Система оценок вообще не нужна -
У нас, как никак, правовая страна.
А летом всех школьников - будем правдивы -
Отправим балбесничать на Мальдивы.
Бороду сбрить и не пить брудершафта,
Если, ребята, всё это неправда.
Звучит та же самая музыка и Лиса Алиса, оживившись, снова берётся за микрофон:
Вертеть хвостом своим не стану.
Сдавайте деньги на охрану.
Иначе, сделав пируэт,
Я отключу вам интернет -
И запрещу буфет!
Лап то бу ди дубудай...
Бледнея от волнения, перед публикой появляется Золушка и начинает вещать тонким голоском:
Орёл, Самара и Тюмень,
Долой дурачество и лень!
Ребята, вместо паритетов
Мы вам добавим семь предметов.
А лучше двадцать, чтоб впритык.
Вокал. И греческий язык.
Социология. Пиар.
Основы этики в ЮАР.
Искусство Индии. Туризм.
Стрельба. Научный коммунизм.
Всё это, напомним, тоненьким ахмадулинским голоском:
Истмат. Секреты винодела.
Архитектура. Автодело.
Учёт финансов. Садоводство.
Реклама. Делопроизводство.
Так что учтите, малыши -
Пахать придётся от души!..
Лиса Алиса вырывает у Золушки микрофон и опять возвращается к своей незатейливой песенке:
К чему все эти разговоры?
Сдавайте денюжки на шторы.
Иначе, дети, котик мой
Не пустит вас к себе домой.
Настолько котик злой!
Лап то бу ди дубудай...
И тут, наконец, появляется последний кандидат в президенты Баба-Яга, как будто только что из сказки Филатова:
Чтоб не смели, вашу мать,
За меня голосовать!..
Мой удел уж лет пятнадцать -
Грелки, капли и кровать.
Я по жизни не брюзга,
Но годочков до фига.
И к тому же я не Байден,
Чтоб людей смешить, ага.
Люди, можете и впредь
Спорить, ссориться, свистеть,
Только самый адекватный
Всё равно из нас - медведь.
Задремавший Винни-Пух подскакивает с места и галантно кланяется перед Бабой-Ягой. Та довольно улыбается и шепчет ему на ухо:
Как закончится галдёж,
Мне конвертик занесёшь.
Если нет с собой налички,
Сделай, плиз, онлайн-платёж.
Винни-Пух снова кланяется (как и все остальные кандидаты). Дебаты на этом заканчиваются.