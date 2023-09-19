«Газпром нефть» и Тюменский индустриальный университет будут вместе готовить кадры для нефтегазовой отрасли

Фото: career.gazprom-neft.ru

Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета присоединится к партнерской программе «Газпром нефти» «Лига колледжей». А Корпоративный университет «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Заполярье», со своей стороны, помогут вузу развивать образовательно-производственный кластер нефтегазового машиностроения.

«За последние годы сложность и масштаб вызовов, стоящих перед российской промышленностью, выросли в разы. Для их преодоления используются передовые технологии и инновационные инструменты индустрии 4.0. Наша общая задача – обеспечить отрасль сотрудниками нового поколения с широким кругом компетенций, знаний и навыков, необходимых для реализации перспективных проектов. В партнерстве с ТИУ и другими учебными заведениями мы решаем эту прикладную задачу и создаем основу для успешного развития нефтегазового сектора», – прокомментировал насущность внедрения и реализации нестандартных образовательных программ глава дирекции по организационному развитию, работе с персоналом и информационным технологиям «Газпром нефти» Сергей Папенко.

Проектом предполагается создание двух лаборатории – добычи нефти и газа, а также виртуальной реальности. Кроме того, «Газпром нефть» примет участие в оснащении современным оборудованием технопарка колледжа Тюменского индустриального университета. Партнеры совместно разработают учебную программу для эффективной подготовки квалифицированных специалистов с компетенциями, которые требуются для воплощения комплексных проектов в топливно-энергетическом комплексе.

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова убеждена, что среднее профессиональное образование становится все более востребованным и является хорошим фундаментом для успешной карьеры.

«Вхождение в «Лигу колледжей» МПК, а также участие «Газпром нефти» в создании и развитии центра нефтегазового машиностроения на базе вуза даст возможность вывести подготовку специалистов на новый более качественный уровень. Мы всегда стремимся обеспечить студентам самые лучшие условия для обучения и профессионального роста, и партнерство с крупнейшей компанией позволит расширить наши горизонты, создать уникальные образовательные возможности и обеспечить студентам стажировки для более полного освоения своей будущей профессии. Уверена, что результатом такого сотрудничества станет повышение конкурентоспособности студентов Индустриального на рынке труда, и даст компании высококлассных специалистов, обладающих всеми необходимыми компетенциями», – заявила Вероника Ефремова.

Участие сотрудников «Газпром нефти» в образовательном процессе позволит погружать студентов в реальные производственные задачи компании.

«Именно в таком партнерстве – на стыке корпоративного обучения, бизнеса и системы среднего профессионального образования – зарождаются высокотехнологичные проекты для развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли. Создание кластера в многопрофильном колледже ТИУ позволит обеспечить кадровую потребность бизнеса в регионе, а Корпоративный университет «Газпром нефти» будет содействовать реализации образовательных программ, соответствующих запросу бизнеса», – дал оценку перспективности взаимодействия ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Генеральный директор «Газпромнефть-Заполярье» Владимир Крупеников отметил, что в компании четко представляют, какие специалисты ей потребуются на горизонте пяти лет.

«Взаимодействие с учебными заведениями, интеграция практики и стажировок в образовательную программу – обязательное условие качественной подготовки студентов. Участие в этом проекте продолжает наше системное сотрудничество с Тюменским индустриальным университетом», – подытожил Владимир Крупеников.

НАША СПРАВКА:

«Лига колледжей» – система развития партнерских отношений с российскими организациями среднего профессионального образования, которая организована корпоративным университетом «Газпром нефти» с целью повышения качества образовательных программ, формирования лучших практик, реализации совместных проектов и обмена опытом. На данный момент в Лигу входят 14 колледжей из 8 регионов страны.