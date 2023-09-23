Скандальные дети политиков: Сын Байдена позорит отца, а отпрыск Тэтчер пытался устроить госпереворот

Хантер Байден вполне может сломать карьеру старику-отцу. Фото: Drew ANGERER/Getty Images

Дети часто создают проблемы своим родителям. Причем ни материальное положение, ни высокая должность последних не играют особой роли: одинаково плохо себя ведут и даже нарушают закон сыновья и дочери как простых трудяг, так и глав государств.

Из Белого дома - в казенный

Последние новости из Белого дома: сын президента США Хантер Байден может получить 10 лет тюрьмы по официально выдвинутым ему уголовным обвинениям в даче ложных показаний и незаконном хранении оружия. На фоне предвыборной кампании его отца этот громкий скандал может стоить Джо Байдену второго срока.

Громкий скандал может стоить Джо Байдену второго срока. Фото: Evelyn HOCKSTEN/REUTERS

Сколько уже нервов потрепал непутевый сынок седовласому главе США! Чего стоит один его забытый в ремонте ноутбук, на котором оказались буквально гигабайты компромата на Хантера - фото и видео того, как он употребляет наркотики и развлекается с полуголыми женщинами. До сих пор спецслужбы продолжают расследование множества уголовных преступлений, совершенных президентским сыночком, среди которых налоговые махинации и коррупционные схемы на Украине (Хантер Байден возглавлял американскую компанию, занимавшуюся добычей газа в незалежной).

Если Хантер действительно окажется в местах не столь отдаленных, он станет третьим президентским отпрыском с этим сомнительным достижением. Первым был пасынок четвертого американского президента Джеймса Мэдисона Джон Пейн Тодд. Женившийся на вдове с 2-летним ребенком Мэдисон вряд ли рассчитывал, что мальчик потом станет алкоголиком и заядлым игроком. О том, что пьяный Тодд в очередной раз загремел в каталажку за свое буйное поведение, в период президентства Мэдисона газеты писали чуть ли не каждый месяц.

Второй узницей тюрьмы оказалась Эми Картер, дочь 36-го главы американского Белого дома Джимми Картера. Ей было 9 лет, когда ее отец стал президентом. Дочь главы государства за все четыре года пребывания в президентской резиденции дала журналистам лишь единственный повод упомянуть о ней, когда назвала свою кошку странным именем Мисти Маларки Инь Янь. Но спустя пару десятков лет проявила себя. В 1985 и 1987 годах Эми арестовывали. И оба раза за участие в демонстрациях - против апартеида в ЮАР и незаконной деятельности ЦРУ. В тюрьму ее не отправили, но по американским законам задержание и привод в полицейский участок фиксируются в криминальном досье любого гражданина, так же как и заключение по приговору суда.

Открыл стрельбу

На Андрея Ющенко, сына экс-президента незалежной Виктора Ющенко, никаких уголовных дел не заводили. Хотя поводов было предостаточно. Однажды пьяный Андрей открыл стрельбу возле одного из киевских ресторанов. Свидетели уверяли, что стрелял он в бывшего чиновника, но президентская администрация замяла дело. Затем появилась информация, что Ющенко-младшего вызовут на допрос из-за поджога автомобиля. Машина принадлежала владельцу одного из украинских журналов, в котором был опубликован фоторепортаж о роскошном отдыхе 19-летнего Андрея Ющенко в Турции. На этом все и закончилось: из администрации в прокуратуру вновь поступил звонок, и следователи заявили, что автомобиль стоимостью $250 тысяч «самовозгорелся».

Ответил за отца

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон своих сыновей, по сути дела, сам и сдал: когда он только занял этот пост в 2001 году, выяснилось, что финансировалась его избирательная кампания с серьезными нарушениями. Судебное разбирательство и, как следствие, отставка, вырисовывались вполне отчетливо. И Шарон заявил, что к сбору средств отношения не имел, а всеми финансовыми вопросами занимались его сыновья Гилад и Омри. Расследование длилось шесть лет, за это время Ариэль Шарон дважды перенес инсульт и даже впал в кому, а Омри взял все на себя, получив «за организацию финансовых махинаций в ходе избирательной кампании» семь лет тюрьмы. На свободу он вышел через четыре года за примерное поведение.

Международный авантюрист

Выходки Марка расшатали нервы даже «железной» Маргарет Тэтчер. Фото: Jeff J MITCHELL/Getty Images

Британская Железная леди Маргарет Тэтчер стала матерью двойняшек. Девочка по имени Кэрол росла умной, спокойной и рассудительной. А вот Марк был полным ее антиподом. В школе он учился плохо, в университет поступить не смог, то и дело менял место работы. Как-то Марк решил попытать счастья в автоспорте и в 1982 году принял участие в ралли «Париж - Дакар». Машина, в которой находился сын Тэтчер, внезапно пропала посреди Сахары. Говорят, что впервые в жизни Маргарет увидели плачущей. Масштабная поисковая операция завершилась успехом: Марка и членов его команды нашли.

Впервые в жизни Маргарет увидели плачущей, когда её сын пропал в Сахаре. Фото: Julian CALDER/Global Look Press

Позже сын Железной леди ввязался в новую авантюру. Все началось с того, что в 2004 году в одном из аэропортов Зимбабве задержали самолет с грузом оружия и наемниками на борту. Расследование показало, что борт должен был отправиться в Экваториальную Гвинею. В ней планировался военный переворот, и одним из его организаторов являлся Марк Тэтчер. Его арестовали в ЮАР, судили и чуть было не экстрадировали в Экваториальную Гвинею, где ему грозила смертная казнь. Но южноафриканские судьи сжалились: непутевый баронет (титул Марку достался от матери) был приговорен к условному тюремному заключению и крупному денежному штрафу.

И сума, и тюрьма

Сын Каддафи часто распускал руки. Доставалось и жене (на фото), тоже не пай-девочке. Фото: СОЦСЕТИ

Ливийский лидер Муаммар Каддафи имел 10 детей - восемь своих и двоих приемных. Головной болью для отца всегда был пятый сын Ганнибал, известный своим буйным нравом. В первый раз его арестовали в 2008 году в Швейцарии. Ганнибал вместе с женой избил двух сотрудников отеля в Женеве. Обвинения, правда, позднее были сняты, но это обошлось ливийской казне в несколько миллионов долларов.

Муаммар Каддафи имел 10 детей. Фото: U.GRABOWSKY/Global Look Press

Через год Ганнибала снова задержала полиция, на этот раз лондонская. Правоохранители прибыли в одну из гостиниц, получив звонок с просьбой о помощи. Звонившая кричала, что ее избивают. Телохранители пытались помешать полицейским зайти в номер, который снимал Ганнибал Каддафи, за что их арестовали. А в номере нашли истекающую кровью жену Ганнибала. Потом она отозвала заявление.

Сейчас сын Каддафи снова за решеткой: с 2015 года он сидит в одной из ливанских тюрем по обвинению в сокрытии информации об исчезновении в Ливии одного из шиитских лидеров.

А КАК У НАС?

Любили алкоголь

Не избежали проблем с законом и дети советских лидеров. Дважды судимым за карманные кражи был Владимир Андропов - сын от первого брака председателя КГБ СССР и генсека ЦК КПСС Юрия Андропова.

После смерти отца злоупотреблять алкоголем стала Галина Брежнева. Соседям дочери Леонида Ильича не раз приходилось вызывать милиционеров, чтобы те прекратили громкие гулянки.