Для развития отечественного оборудования по бурению и добыче углеводородов на суше правительство РФ и «Газпром нефть» объединят усилия

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Документ подписали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Для развития российских технологий необходимо консолидировать усилия государства, бизнеса, науки и производителей. Сегодняшнее соглашение открывает возможности для всех заинтересованных сторон присоединиться к решению амбициозной задачи по созданию конкурентоспособного отечественного оборудования для добычи углеводородов», – заявил во время подписания соглашения Александр Новак.

Возможность участия в совместных проектах других российских нефтяных компаний, разработчиков и производителей оборудования, а также заинтересованных в создании и развитии отечественных технологий организаций, предусмотрено соглашением.

Дорожная карта включает почти два десятка технологических направлений сотрудничества по созданию для нефтегазовой отрасли как технологий, так и материалов.

Привлекать к проведению исследований разработчиков и другие организации будет «Газпром нефть». Правительство РФ берет на себя решение задач по обеспечению всесторонней поддержки инновационных проектов, в том числе за счет финансовых и регуляторных механизмов. Помимо этого государство намерено совершенствовать процессы стандартизации и технического регулирования, а также координировать взаимодействие участников соглашения.

Александр Дюков подчеркнул, что «Газпром нефть» обладает богатым опытом в разработке новых технологий для бурения и добычи углеводородов. В партнерстве с российскими промышленными предприятиями компания уже создает эффективные решения для работы с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе в суровых арктических условиях.

«Подписанное сегодня соглашение не только подтверждает статус «Газпром нефти» как технологического лидера отечественной нефтяной отрасли, но и накладывает соответствующие обязательства. Мы считаем важным поделиться своими компетенциями и обеспечить поддержку перспективных российских разработок, в том числе через гарантированный спрос на них со стороны «Газпром нефти». Создание новых образцов российского оборудования для бурения и добычи способствует решению задачи по достижению технологического суверенитета российской нефтегазовой промышленности», – констатировал генеральный директор «Газпром нефти».