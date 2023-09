Мексиканские врачи уверены, что их мумии гуманоидов настоящие и могли размножаться: объясняем, что здесь не так

Инопланетяне прибыли в парламент в своеобразных гробиках

На днях «Комсомолка» рассказала о небывалом шоу, устроенным мексиканским журналистом-уфологом Хайме Мауссан (Jaime Maussan). Напомним, он принес в Палату депутатов Мексики два 70-сантиметровых тельца – якобы мумии инопланетян, обнаруженных, если опять же верить уфологу, не слишком далеко от Мексики - в окрестностях легендарного перуанского плато Наска в 2017 году.

Первым усомнился, что к представленным окаменелым останкам стоит относиться серьезно, Райан Грейвс (Ryan Graves) – бывший пилот американского истребителя. Недавно он выступал в американском парламенте, рассказывая, как гонялся за одним из тех НЛО, видео с которым Министерство обороны США признало подлинным. И теперь (скорее всего, для солидности) был приглашен на слушания в Мексику, не подозревая, что именно придется увидеть.

Мумия в томографе

«Я глубоко разочарован этим бездоказательным трюком», - заявил Грейвс потом в соцсетях.

На слова отставного пилота мало кто ссылается – западные СМИ сейчас тиражируют куда более интересное – «признания» мексиканских врачей, которые «обследовали» мумии. И решили, что те инопланетные.

По свидетельству Хосе Залсе Бенитеса (José Zalce Benitez) - директора НИИ медицинских наук при министерстве военно-морских сил Мексики (Health Sciences Research Institute in the secretary of the Mexican navy’s office), слова которого приводит газета The New York Post, следов каких-либо манипуляций с черепами «нечеловеческих существ» обнаружить не удалось. Зато обнаружилось, что «одно существо было живо, было не повреждено, было биологическим и находилось в стадии беременности». Мол, на всё это указывают предметы овальной формы, заметные на рентгеновском снимке одного из них: судя по всему, это яйца, которое существо собиралось отложить, да не успело.

Реакция на мумии отставного пилота

Томографию и рентген перуанским мумиям делали и раньше – изображения скелетов были получены еще в 2017 году. Некоторых медиков они и тогда не сильно смущали. Находились даже такие, которые причислили мумии к рептилоидам – то есть, к представителям расы разумных ящеров.

Так называемые «яйца» энтузиасты показывали на рентгеновских снимках шестилетней давности. А сейчас дело обставлено так, будто бы их только что обнаружили «мексиканские медики».

У серьезных ученых есть предположения, что овальные объекты были сфальсифицированы вместе с мумиями. Возможно, теми же «исследователями» - уж слишком мимолетно они сейчас показывают «яйца». Хотя, будь настоящими, они представляли бы огромный научный интерес.

На снимках видны некие овальные объекты внутри одной из мумий

Кстати, шесть лет назад «яйца» были обнаружены лишь в одной из четырех мумий. Подозрительно, что именно её сейчас поместили в томограф - словно бы специально. Понятно, что это добавило таинственности. Хотя сами «яйца» явно выделяются на общем фоне. А не должны бы.

Вывод профессионалов: доверия «мексиканским медикам» мало, а точнее, никакого – в смысле их скандального признания. Похоже, что они решили поучаствовать во всемирном хайпе», организованном Маусаном.

Надо отдать должное уфологу: время для шоу он выбрал лучше и не придумать. Интерес к НЛО вообще и к инопланетянам в частности сверх всякой меры всколыхнули американцы – и Пентагон и NASA подключились к исследованиям. В Конгрессе США устраивают один «разбор полета» за другим, пресса «шумит» не переставая. И «Комсомолка» в том числе. Грех на старости лет не организовать «второе пришествие» мумий – первое в 2017 году не слишком удалось. Общественность сначала удивилась, конечно, потом посмеялась и в итоге быстро успокоилась – выглядят маленькие гуманоиды уж очень карикатурно.

Фото яиц, сделанное 6 лет назад.

Повторю, Станислав Дробышевский – кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова – еще во время «первого пришествия» мумий рассмотрел их рентгеновские снимки и заверил меня: фигурки изготовлены из фрагментов костей. Черепа принадлежат каким-то небольшим млекопитающим, поперечные «ребра» составлены из трубчатых костей птиц. Вместо плечевых костей - бедренные с подтесанными нижними концами, вместо предплечий - плечевые кости, вместо бедренных - большие берцовые. Запястья, скорее всего, изготовлены из ладьевидных и клиновидных костей стопы. Часть фаланг развернута задом-наперед. Некоторые кости обломаны так, что их концы не стыкуются друг с другом.

«Скелеты», по мнению не медика – антрополога, абсолютно не функциональны. Словом, не мумии, а грубые подделки.

Осудили подделки и участники девятого ежегодного Конгресса по исследованию мумий (ninth annual World Congress on Mummy Studies), который состоялся как раз в Перу (Lima, Peru) еще в 2017 году. Приняли меморандум с названием, отражавшим суть: «Мошенничество с внеземными мумиями» (The Fraud of Extraterrestrial Mummies). Согласно ему, «мумии инопланетян» были изготовлены в наше время, но из реальных древних останков взрослых людей, детей и животных. Что бы там «мексиканские медики» ни говорили.

Маусан с мумиями 6 лет назад

После весьма убедительного меморандума в сети даже появились призывы найти мистификаторов и привлечь их к уголовной ответственности. Что ж, такая возможность появилась – они вновь подали голос.

Кстати, еще раз напомню: Мауссан с самого начала имел отношение к «гуманоидам-рептилоидам» - был одним из тех энтузиастов, которые ангажировали экспертов.