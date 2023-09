Гуманоиды с тремя пальцами на ногах: В Мексике представили мумифицированные останки инопланетян

Инопланетяне прибыли в своеобразных гробиках.

Нашел, чем удивить

Мексиканцы по примеру своих соседей американцев тоже проводят публичные слушанья, посвященные «неопознанным воздушным явлениям» (Unidentified Aerial Phenomena). В конгрессе США недавно выступал бывший разведчик, который под присягой заверил, что его слова - чистейшая правда. И, не запнувшись, рассказал про инопланетян – про их трупы и летательные аппараты, которые скрывает американское правительство. Из чего следовало, что они – инопланетяне – существуют.

Мауссан выступает с докладом перед мексиканскими парламентариями.

Мексиканский журналист Хайме Мауссан (Jaime Maussan) – исследователь и уфолог, как он себя называет, переплюнул американца: принес в Палату депутатов Мексики самих инопланетян. В виде мумий. Сказал буквально следующее:

«Это нечеловеческие существа, которые не являются частью нашей земной эволюции …».

Мумии выглядели гуманоидами ростом около 70 сантиметров. На их руках и ногах было по три пальца.

По словам Мауссана, загадочные окаменелые останки обнаружили в 2017 году в Перу в окрестностях легендарного плато Наска – мумии лежали в одной из пещер, укрытые слоем диатомовых водорослей. Радиоуглеродное датирование, которое провели специалисты Национального автономного университета Мексики (Universidad Nacional Autónoma de México), якобы показало, что останкам от 700 до 800 лет.

Уфолог с мумиями гуманоидов в 2017 году.

Знакомые всё лица

Мумии, которые принес журналист, довольно известны. Многие мировые СМИ о них писали в 2018 году. И «Комсомолка» не была исключением. Я, к примеру, целый сериал «настрочил» по результатам исследований под общим названием «Тайна трехпалых мумий». Подробности мне рассказывал российский ученый, который лично видел останки, щупал их, обмерял, брал образцы для анализов. Константин Коротков - профессор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) – входил в большую группу экспертов из разных стран, которых кинодокументалисты студии Gaia пригласили в Перу «познакомиться» с найденными тут мумиями.

По легенде «тела» и в самом деле нашли в пещере, точное место расположения которой скрывают. Рассказывали лишь, что пещера была двойная. Вход в ту часть, в которой лежали мумии, находился в глубине первой и был прикрыт каменной плитой. Киношники снимали фильм про «странные останки».

Среди найденных были и 70-сантиметровые «гуманоиды» - четыре штуки. Станислав Дробышевский - кандидат биологических наук, в то время доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, один из ведущих авторов сайта «Антропогенез.ру» - по моей просьбе рассмотрел их рентгеновские снимки.

Нечеловеческую суть мумий прояснили рентгеном.

Мнение антрополога: мумии изготовлены из фрагментов костей. Черепа принадлежат каким-то небольшим млекопитающим, поперечные «ребра» составлены из трубчатых костей птиц. Вместо плечевых костей - бедренные с подтесанными нижними концами, вместо предплечий - плечевые кости, вместо бедренных - большие берцовые. Запястья, скорее всего, изготовлены из ладьевидных и клиновидных костей стопы. Часть фаланг развернута задом-наперед. Некоторые кости обломаны так, что их концы не стыкуются друг с другом.

«Скелеты» абсолютно не функциональны. Словом, не мумии, а грубые подделки.

Кстати, имеется и почти официальное заключение по поводу этих самых трехпалых мумий. Своего рода меморандум. Его большинством голосов приняли участники девятого ежегодного Конгресса по исследованию мумий (ninth annual World Congress on Mummy Studies), который состоялся как раз в Перу (Lima, Peru) еще в 2017 году. Документу даже придумали название, отражающее суть: «Мошенничество с внеземными мумиями» (The Fraud of Extraterrestrial Mummies).

Согласно заключению, «мумии инопланетян» были изготовлены в наше время, но из реальных древних останков взрослых людей, детей и животных. После меморандума в сети даже появились призывы найти мистификаторов и привлечь их к уголовной ответственности.

И вот «второе пришествие» - в Мексиканский парламент. Вторая попытка поднять ажиотаж на волне интереса к НЛО. Ведь Мауссан с самого начала имел отношение к «гуманоидам» - был одним из тех энтузиастов, которые привлекали экспертов к исследованиям. По крайней мере, на снимках, которые показывал мне Коротков, я видел уфолога, ошивающегося рядом с мумиями.

Так называемая Мария – одна из крупных трехпалых мумий из Перу. На переднем плане Коротков, на заднем – Мауссан.

КСТАТИ

Подделкой, к сожалению, оказалась и самая странная мумия из числа найденных в Перу – так называемая Мария. И у нее были руки и ноги с неестественно длинными пальцами. Как такие могли получиться? Подробности в нашем материале вместе разъяснением сути других ухищрений, на которые пошли мистификаторы.