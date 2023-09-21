Названы самые популярные туристические направления осени

Фото: Shutterstock

В целом, пятерка самых популярных направлений осталась той же, что в бархатный сезон 2022 года. По данным аналитиков Ozon Travel и Level.Travel, российские туристы по-прежнему отдают предпочтение Турции, России, Египту, ОАЭ и Абхазии.

При этом востребованность Турции немного упала: этой осенью ее выбирают 48% путешественников против 58% в прошлом году. Несмотря на это, чартеры до двух побережий Турции, Эгейского и Анталийского, летают из более дюжины крупных городов России почти каждый день.

В то же время путешествия по России стали более востребованными. Теперь их выбирают 17% туристов против прошлогодних 16%. Популярность ОАЭ и Абхазии тоже выросла: с 5% до 8% и с 4% до 5% соответственно.

Еще одно направление, показавшие рост спроса — Таиланд. Осенью 2022 года туда поехал всего лишь 1% туристов из России, а нынешней осенью это будет уже 3%. При этом средний чек на 2 взрослых на 7 ночей по Таиланду снизился на 6% и составил 164 тыс. рублей.

Также в этом году россиянам открылись новые направления для путешествий, куда ранее было трудно попасть из-за пандемии коронавируса. Например, Куба. В 2022 году туда не было прямых перелетов из России, а в этом сентябре и октябре прямые рейсы есть почти каждый день. В этом бархатном сезоне она забирает на себя 2% туристов.

Самые популярные направления внутри России — Сочи, Санкт-Петербург, Калининградская область, Минеральные воды и Казань.

Если говорить о стоимости путешествий в бархатный сезон 2022 и 2023 годов, то средний чек для 2 человек на 7 ночей вырос на большинстве популярных направлениях. Только путешествия по России не изменились в цене, и неделя на двоих в среднем обойдется в 76 тысяч рублей, как в прошлом году.

ОАЭ и Турция подорожали на 7%, и за те же 7 ночей 2 взрослым туристам нужно заплатить 153 и 165 тысяч рублей соответственно. Египет подорожал на 9% и при тех же параметрах стоит 151 тысячу рублей. Абхазия выросла на 15% и средний чек на неделю для двоих теперь составляет 71 тысячу рублей.

“Из года в год растет популярность путешествий в бархатный сезон. Так, в 2023 году спрос на осенние путешествия на OZon Travel вырос в 2 раза по сравнению с осенью прошлого года. Мы видим, что поездки осенью в среднем обходятся клиентам на 12% дешевле, чем летние путешествия, и поэтому вместе с партнерами из Level.Travel представляем широкий выбор туров на это время года”, - подчеркнула директор по маркетингу и монетизации Ozon Travel Елена Низовцева.