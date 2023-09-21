Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обладательница самой известной попы планеты вновь влюблена: новым избранником Ким Кардашьян стал игрок американского футбола Оделл Бекхэм-младший. Впервые папарацци засекли пару вместе в отеле Ritz-Carlton в мае этого года. Теперь же, по словам окружения, влюбленные все больше времени проводят в обществе друг друга. Новый бойфренд Кардашьян на 12 лет моложе 42-летней модели.

Как сообщает журнал People, в начале 2023 года 30-летний спортсмен расстался с моделью Лорен Вуд, которая родила от него ребенка. Ким Кардашьян же воспитывает четверых детей от бывшего мужа – рэпера Канье Уэста.

Канье и Ким развелись в марте 2022 года. А в январе 2023-го музыкант тайно женился на Бьянке Цензори – дизайнере, работавшей в его модной компании Yeezy. Источники из окружения Канье рассказали, что музыкант и его возлюбленная устроили неформальную свадебную церемонию, а также обменялись обручальными кольцами. При этом рэпер не подавал заявление о заключении брака в официальные органы.

В начале 2023 года 30-летний спортсмен расстался с моделью Лорен Вуд, которая родила от него сына. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уэст и Кардашьян договорились о совместной опеке над детьми. По постановлению суда музыкант каждый месяц перечисляет бывшей жене по 200 тысяч долларов на алименты. Кроме того, Канье оплачивает половину расходов на образование детей и 50% суммы, которая тратится на их безопасность (телохранителей и т.д.).

В прошлом году Ким и Канье часто ссорились, причем в основном из-за детей. Рэпер обвинял бывшую жену в том, что она не дает ему видеться с наследниками. Музыкант рассказывал в соцсетях, что Кардашьян ограничивает его время с детьми и настаивает, чтобы эти встречи происходили только в присутствии охранников. Кроме того, Канье был недоволен тем, что Ким позволяет их старшей дочке Норт снимать видео и выкладывать эти ролики в соцсетях.

Еще одна претензия музыканта касалась тогдашнего бойфренда Ким – комика Пита Дэвидсона. Канье считал его сомнительной кандидатурой на роль отчима своих детей, поскольку Пит несколько раз лечился от наркотической зависимости. Впрочем, Канье и сам не раз признавался в употреблении запрещенных препаратов и говорил, что из-за них у него начались проблемы с психикой.