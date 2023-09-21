Объявлены победители премии WOW Awards 2023

Фото: Ассоциация REPA
В этом году на WOW FEST — главное событие для профессионалов в сфере маркетинга недвижимости — собралось более 1000 участников со всей России, свыше 50 спикеров выступили в более чем 10 сессиях деловой программы в течение двух дней.
Ключевой частью Фестиваля стала Ежегодная церемония награждения WOW Awards, где были названы победители из числа лучших рекламных и креативных проектов в недвижимости.
В этом году было оценено более 400 заявок в 28 номинациях, а победители были определены по итогам 2 этапов голосования.
Первый этап — онлайн-оценка жюри, состоящего из директоров по маркетингу девелоперских компаний, креативных директоров, владельцев рекламных агентств, а также представителей отраслевых ассоциаций и СМИ. В этом году участие в оценивании кейсов принимали и именитые представители креативной сферы: Елизавета Лихачёва, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина, Павел Трехлеб, директор Университета креативных индустрий арт-кластера «Таврида» и Наталья Кочеткова, руководитель проектов Союза Дизайнеров России.
Второй этап — защита кейсов финалистов первого этапа перед экспертами.
В финал премии вышли кейсы таких лидеров рынка недвижимости, как: FORMA, «Брусника», ГК «КОРТРОС», ГК «Пионер», «Галс-Девелопмент», «Легенда», ГК «ТОЧНО», группа «Самолет», ГК ФСК, Sminex-Интеко, СИТИ21 и многих других.
«В этом году в рамках фестиваля WOW FEST премия WOW Awards прошла в 12 раз, мы пересмотрели номинации — убрали устаревшие и добавили новые, что позволило нам собрать все самые актуальные кейсы рынка недвижимости. С каждым годом количество заявок увеличивается, а география компаний-участников растет. Премия показывает, что креативная составляющая отрасли только укрепляется: становится больше креативных проектов, коллабораций, решений и дизайнов», — комментирует Юлия Солодовникова, руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA.
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