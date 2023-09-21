Объявлены победители премии WOW Awards 2023

Фото: Ассоциация REPA

В этом году на WOW FEST — главное событие для профессионалов в сфере маркетинга недвижимости — собралось более 1000 участников со всей России, свыше 50 спикеров выступили в более чем 10 сессиях деловой программы в течение двух дней.

Ключевой частью Фестиваля стала Ежегодная церемония награждения WOW Awards, где были названы победители из числа лучших рекламных и креативных проектов в недвижимости.

В этом году было оценено более 400 заявок в 28 номинациях, а победители были определены по итогам 2 этапов голосования.

Первый этап — онлайн-оценка жюри, состоящего из директоров по маркетингу девелоперских компаний, креативных директоров, владельцев рекламных агентств, а также представителей отраслевых ассоциаций и СМИ. В этом году участие в оценивании кейсов принимали и именитые представители креативной сферы: Елизавета Лихачёва, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина, Павел Трехлеб, директор Университета креативных индустрий арт-кластера «Таврида» и Наталья Кочеткова, руководитель проектов Союза Дизайнеров России.

Второй этап — защита кейсов финалистов первого этапа перед экспертами.

В финал премии вышли кейсы таких лидеров рынка недвижимости, как: FORMA, «Брусника», ГК «КОРТРОС», ГК «Пионер», «Галс-Девелопмент», «Легенда», ГК «ТОЧНО», группа «Самолет», ГК ФСК, Sminex-Интеко, СИТИ21 и многих других.

«В этом году в рамках фестиваля WOW FEST премия WOW Awards прошла в 12 раз, мы пересмотрели номинации — убрали устаревшие и добавили новые, что позволило нам собрать все самые актуальные кейсы рынка недвижимости. С каждым годом количество заявок увеличивается, а география компаний-участников растет. Премия показывает, что креативная составляющая отрасли только укрепляется: становится больше креативных проектов, коллабораций, решений и дизайнов», — комментирует Юлия Солодовникова, руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA.

Победителями премии WOW Awards 2023 стали:

Категория Offline

ТВ-ролик:

• Серия ТВ-роликов «Сами живите в этих «Патриках»‎, заказчик — ГК ТОЧНО, исполнитель — RUPORT.

Радиоролик:

• Серия радиороликов для ЖК «Финский квартал», заказчик — КОМОССТРОЙ, исполнитель — Тринадцатый.

Наружная реклама: статика:

• Forst. Домой, к своей природе, заказчик — FORMA, исполнитель — Duga Real Estate Branding.

Наружная реклама: digital:

• Серия digital-билбордов ЖК Нео, заказчик — КОМОССТРОЙ, исполнитель — Андва.

Категория Digital

Сайт проекта:

• River Park Towers Кутузовский, заказчик — Аеон Девелопмент, исполнитель — WHITEMARK

Корпоративный сайт:

• Почему сайт c-p.ru – это новый жанр для Runet, Central Properties

Спецпроект в digital:

• YouTube-шоу «Новости Будущего», заказчик — группа «Самолет», исполнитель — Rabbit & Carrot.

Рекламный ролик:

• Компромиссы , заказчик — ГК «КОРТРОС», исполнитель — The Clients, соисполнитель — HERMES PRODUCTION.

Категория POS-материалы

Офис-продаж:

• Дизайн-пространство экоквартала Moments, заказчик — FORMA, соисполнитель — Бюро de Architekten Cie и студия Artem Babayants Architects.

Брендирование строительной площадки:

• Арт-забор в Омске, заказчик — Брусника, соисполнитель — Андрей Топоров.

Буклет: стандарт и комфорт-класс:

• Мультифункциональный комплекс FREEDOM. Эволюция города, заказчик — СЗ Эталон, исполнитель — 1GT.

Буклет: бизнес-класс:

• N'ICE LOFT, заказчик — COLDY, исполнитель — BUNOV+USTINOV CREATIVE ENSEMBLE.

Буклет: премиум и элит:

• КОСМО 4/22, заказчик — ГК «Галс-Девелопмент», исполнитель — Duga Real Estate Branding.

Сувенирная продукция:

• PRIDE, заказчик — PIONEER, соисполнитель — SUPERPOSITION.

Бренд-зона:

• Детские гостиные LEGENDA KIDS, LEGENDA Intelligent Development

Категория Коммуникации

PR-кампания проекта в СМИ:

• Как с темой социальной ответственности выйти на трех федеральных каналах, заказчик — группа «Самолет», исполнитель — Maximova&Bykov Consulting.

SMM. Маркетинг в соцсетях:

• Брусника. Говорит и показывает, Брусника.

Мероприятие:

• Touch your soul: дом — это не место, а ощущение, заказчик — FORMA, исполнитель — Brooke.

Коллаборация:

• Самолет Big Day, заказчик — группа «Самолет», исполнитель — Rabbit & Carrot.

Категория Позиционирование

Бренд проекта: стандарт/комфорт-класс:

• Брендинг Квартала Культура, заказчик — А3, исполнитель — Бюро Сучкова.

Бренд проекта: бизнес-класс:

• Portland, заказчик — FORMA, исполнитель — Duga Real Estate Branding.

Бренд проекта: премиум и элит:

• REPUBLIC, заказчик — FORMA, исполнитель — ILLUME.

Бренд проекта: коммерция:

• Курорт «ШЕРМОНТ», заказчик — УГМК-ЗАСТРОЙЩИК, исполнитель — Штольцман и Кац.

Бренд компании:

• Русский современный девелопмент, заказчик — Современник, исполнитель — Fenomen, соисполнитель — DELTAPLAN.

Ребрендинг:

• ГК ТОЧНО, заказчик — ГК ТОЧНО, исполнитель — RUPORT.

Рекламная кампания:

• Сами живите в этих «Патриках», заказчик — ГК ТОЧНО, исполнитель — RUPORT.

Видеопрезентация проекта:

• Достижение. Экранизация, заказчик — Sminex-Интеко, исполнитель — Артоника, соисполнитель — Digital Lab.

Видеопрезентация компании:

• ГК ТОЧНО, ГК ТОЧНО.

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