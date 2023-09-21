В Госдуме предложили жестче штрафовать и безальтернативно выдворять мигрантов

Депутаты обсудят законопроект, который позволит выдворять мигрантов за любые административные нарушения закона Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня за административные правонарушения мигранты чаще платят небольшие штрафы. Авторы нового федерального законопроекта (депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и председателем Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексеем Диденко) предлагают сделать выдворение мигрантов-нарушителей безальтернативной мерой. Вернее сначала брать с них крупный штраф (за нелегальное положение с иностранца до 500 000 руб., а с работодателя - 1000 000 руб.), а вот потом применять принудительное выдворение из страны. Безальтернативное.

Согласно проекту документы выдворять мигрантов планируется за: нарушение правил пересечения границы, работу без патента, не по профессии указанной в патенте, за пределами региона регистрации, при нарушении миграционных правил или медосвидетельствования.

Причиной таких радикальных мер стала растущая преступность среди приезжих, которым становится все труднее найти себе работу. Согласно пояснительно записке к законопроекту, по данным МВД России преступность среди мигрантов (в России находится около 5,9 миллиона человек) за последние три года выросла на 25 процентов! При этом значительная часть приезжих не заинтересована в легализации своего нахождения в стране, не учит язык, нарушает требования и законы, формирует теневой рынок экономики, занимает все возможные ниши криминала и при этом ежегодно отправляет домой более 11,4 млрд. долларов.

- Нелегальная миграция снижает уровень национальной безопасности и препятствует эффективному экономическому развитию страны, - отмечают авторы документа.

Пока законопроект не нашел поддержки в правительстве.

В официальном отзыве заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко пишет, что законотворцы не привели данные, которые подтверждают, что существующие административные меры недостаточны, да и вообще не ясно, во сколько обойдутся такие меры по безальтернативной высылке.

А ведь сколько было раньше идей по выпуску электронных паспортов мигрантов, по их тотальной биометрии (фамилии и паспорта они ведь меняют как перчатки), по предложениям брать с приезжих страховую сумму (пусть сами оплачивают себе дорогу домой в случае нарушений), на случай депортации, которую они могут вернуть при выезде. Что же стало со всеми этими замечательными проектами?!

Вчера, во время оперативного совещания Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что только в текущем году иностранцами уже совершено порядка 25 тысяч преступлений, а 1200 уголовных дел в отношении приезжих направлено в суды.

«Наблюдается увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов, в их числе 157 убийств и 63 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло количество преступлений против половой неприкосновенности: изнасилований – на 11%, насильственных действий сексуального характера – на 12%», - перечислил Бастрыкин.

Кроме всего этого, во время совещания СК России выяснилось, что мигранты стали активно продавать наркотики детям и развращать школьниц в социальных сетях. Среди подростков ищут кандидатур для фиктивных браков...

Глава СК России поручил создать следственные группы по борьбе с нелегальной миграцией.