Когда в российских многоэтажках перестанет взрываться газ: три главные причины трагедий

В подмосковной Балашихе под завалами в девятиэтажке погибли 7 человек. Фото: Александр РОГОЗА

И снова взрыв по вполне мирной причине: газ. В подмосковной Балашихе под завалами в девятиэтажке погибли 7 человек, из них пятеро жителей и двое спасателей. Еще 14 человек пострадали. Эвакуированы почти две сотни граждан.

Возможных версий трагедии две. Утечка газа в квартире, где жила пожилая женщина. Или ремонт, при котором мастера что-то не то сделали с газовым баллоном при монтаже натяжного потолка.

Увы, такие события у нас по-прежнему не экзотика. С начала 2022 года газ в многоэтажках у нас взрывался уже 8 раз. И это только те ЧП, при которых погибло более двух человек (не считая нынешнего, в Балашихе).

Честно говоря, про каждый новый такой взрыв читаю не без холодка по спине. Сама живу в девятиэтажке с газом, а условия во всех таких домах примерно одинаковые. И никто не знает, где рванет в следующий раз…

Но почему так происходит в нынешнем технологичном 21 веке?

Проблема 1. КТО И ЧТО ПРОВЕРЯЕТ

В доме в Балашихе вроде как летом газовщики проверяли оборудование. И год назад тоже. Все по закону.

- Говорила с коллегами из Балашихи. Дом этот в рамках подготовки к зиме вот только что прошел проверку всего общедомового оборудования. Все признали нормальным, - рассказала KP.RU зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. - Но как там может быть все нормально? Там бы не могло так рвануть, если бы нормально работала вентиляция!

По одной из версий, газ из той квартиры, где произошла утечка, через вентиляцию вытянуло в другую. Там на кухне с утра и рвануло. Естественно, нормальная вентиляция должна работать не так. Но в старых домах с ней, как правило, проблемы. Что еще и усугубляется герметичными стеклопакетами почти на всех окнах.

Фото: Александр РОГОЗА

Проблема 2. В КВАРТИРЫ НЕ ПОПАСТЬ

Как при «все нормально» могла произойти утечка газа в квартире? Это отдельная история. Если общедомовое газовое оборудование (это то, что до стояка, от которого идет разводка непосредственно по квартире) еще как-то ежегодно проверяется, то с внутриквартирным нередко — полная катастрофа, оно не обслуживается десятилетиями. Вот и в доме в Балашихе при последнем обходе специалистами-газовщиками, как рассказывают сами жители, в десяток квартир не удалось попасть.

Это традиционная проблема. Да, о приходе газовщиков обычно предупреждают объявлением в подъезде. Но не все могут ждать их целый день в рабочее время. А летом многие вообще в отъездах — кто-то в отпуске, кто-то месяцами живет на даче.

- В Подмосковье пытаются разобраться с этой темой, публикуя график проверок на год. Граждане могут заранее посмотреть, когда к ним придут и спланировать свое время или, например, договориться с родственниками, - говорит Светлана Разворотнева.

Но многие, а особенно пожилые люди, просто вообще боятся кого-то пускать к себе — не ровен час, нарвешься на воров или мошенников. И как показывает опыт, эти опасения не безосновательны. Взять хотя бы предыдущую, февральскую, трагедию со взрывом газа — в Новосибирске. Там по дому незадолго до того ходили якобы сотрудники межрегионгазсервиса и за плату меняли газовые шланги. После обслуживания лжегазовщиками и рвануло. Погибло 14 человек.

Да, от аферистов можно подстраховаться. И мы такие советы со слов экспертов печатаем почти каждый год. Попросите людей за дверью представиться, возьмите трубку телефона и позвоните в свою управляющую компанию — а правда ли, что у вас в доме работают такие сотрудники газовой службы. Но запуганной и плохо себя чувствующей 80-летней бабушке зачастую проще не открыть дверь.

Фото: Александр РОГОЗА

Проблема 3. БЕДНЫЕ И МАРГИНАЛЫ

Эту проблему эксперты условно называют так - «бедные собственники». Допустим, все происходит как надо. В квартиру пришли правильные газовщики, их туда даже пустили и они честно сделали свою работу. И в результате нашли какие-то проблемы. Например, газовая плита уже в таком состоянии, что готовить на ней без риска нельзя.

Дальше, по закону, собственник квартиры обязан эту самую плиту за свой счет поменять. Но если это бабушка-пенсионерка или многодетная семья, у которых на новую плиту нет денег (а иначе бы давно ее заменили), то все, скорее всего, останется как было.

В качестве санкций можно отрубить в «нехорошей» квартире газ. Но так делают редко. Потому что полно случаев, когда граждане в такой ситуации притаскивают в квартиру неисправный газовый баллон. А они становятся причиной взрыва еще чаще, чем старые плиты (та же проблема и с «дешевыми» ремонтами, когда горе-мастера что-то сушат с помощью газового баллона).

В большинстве случаев взрывы газа происходят в похожих домах. Как правило, это старые, еще брежневские панельки или хрущевки в спальном районе (с начала нулевых стройрегламентами было запрещено проектировать дома с газом выше 11 этажей). Понятно, что и публика в таких домах — не та, что в дорогих новостройках. Много пенсионеров. Нередки соседи-алкоголики. И куча квартир сдается, причем зачастую посуточно. Можно, конечно, пытаться превратить всех этих жильцов в ответственных собственников. И в том числе готовых нести ответственность рублем. Но вряд ли что-то получится.

Фото: Александр РОГОЗА

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ-ТО?

За последние годы как только не пытались решить вопрос с газовой безопасностью. Последнее новшество вступило в силу буквально с сентября. Теперь за одним домом может быть закреплена только одна газообслуживающая организация, которая несет за него полную ответственность. (Раньше собственники квартир по своему выбору имели право заключать договор с любой аккредитованной на такие работы организацией. И не обязательно той, которая занимается общедомовым газовым оборудованием. На практике этим правом мало кто пользовался, но неразберихи добавлялось.)

- Теперь домами будет заниматься конкретно та организация, которая поставляет им газ, - объясняет Светлана Разворотнева. - Плюс для граждан в том, что это понятная организация, в их регионе. И как минимум, у нее есть аварийно-диспетчерская служба. Туда можно позвонить — и к вам приедут. При прежней системе возникали ситуации, когда из компании, с которой заключен договор, не могли приехать на срочный вызов — например, потому что она находится в другом регионе, нет людей и т.п.. Но всех проблем это новшество, конечно, не решает. Они в наших условиях, на мой взгляд, могут быть решены, только если в каждой квартире будут установлены средства контроля за утечками газа, которые в случае чего автоматически отключают его подачу.

Такая идея тоже давно обсуждается. Стоимость прибора — газоанализатора — в среднем несколько тысяч рублей, примерно как у счетчиков воды. Но, в отличие от водосчетчиков, газоанализаторы имеют смысл, только если установлены во всех квартирах дома. Допустим, вы себе такой прибор купите. Но от утечки в квартире соседей-алкоголиков он вас не спасет.

- Если вешать эту обязанность на граждан, то проблема так и не будет решена. Поскольку те категории, которые представляют главную опасность, газоанализаторы и не поставят. На мой взгляд, есть только один путь — ставить их централизованно, за счет тарифа на газ. Это и обойдется гражданам дешевле, чем каждому покупать себе анализатор в индивидуальном порядке, - считает Светлана Разворотнева.

Пока эта идея не очень поддерживается. Тарифы на газ у нас и так исправно растут, газовщики боятся, что им не дадут их поднять дополнительно — с учетом затрат на новое оборудование. Вопрос, из каких средств приборы-спасители устанавливать, остается открытым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умирали под завалами: число жертв взрыва газа в жилом доме в Балашихе выросло до 7 человек

Число погибших под завалами дома в Балашихе выросло до семи человек (подробнее)

Горит квартира, где под завалами женщина с ребенком: Новый ужас в доме в Балашихе, разрушенном взрывом газа

МЧС сообщило о новом пожаре в разрушенном доме в Балашихе (подробнее)