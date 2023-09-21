«Закружилась голова, я рухнула в руки одногруппникам»: Студенты попали в реанимацию после отравления неизвестным газом в медколледже Мордовии

«Скорые» одна за другой забирали студентов из колледжа ФОТО: соцсети

«Почему в городе так пахнет газом?», - такие сообщения еще днем 21 сентября прокатились по городским группам Краснослободска в республики Мордовия.

Чуть позже нашлось объяснение.

- Данный запах образовался в следствии пускания по ГРС одоранта. Это вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха, по большей степени предупреждающего, - успокоили местных жителей в единой дежурно-диспетчерской службе МЧС Краснослободского района.

Уже через час стало известно, что в местном Медицинском колледже неизвестным газом отравились 22 студента. Скорая одна за другой забирали ребят из учебного заведения. Минимум пятеро из них, по предварительной информации, попали в реанимацию. KP.RU удалось поговорить с одной из этих студенток.

- Мы просто сидели на паре. Вдруг одногруппники начали чувствовать запах газа. Я не сразу, но тоже почувствовала, очень сильный он был. Плохо стало мне и еще трем ребятам, - рассказала KP.RU девушка. - Сначала сильно голова начала кружиться, потом я потеряла сознание – упала прямо в кабинете в руки одногруппников.

По словам студентки, эвакуация в колледже тогда еще не началась. Приводить студентов в сознание начали сами преподаватели.

- Это было в самом здании. Потом вызвали скорую, а эвакуация началась со временем, когда некоторые уже поняли, что всем становится очень плохо. Меня увезли в больницу. Диагноз – просто отравление газом. Сначала в реанимацию положили, а потом начали привозить других, меня перевели в обычную палату, - говорит девушка.

Сейчас пострадавшим уже становится лучше. Сколько они еще пробудут в больнице – неизвестно, как и истинная причина ЧП. На месте работают сотрудники МЧС, они собирают пробы для дальнейшего определения уровня вредных веществ в воздухе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Учеников везут на скорой, падают без сознания: в Краснослободске 22 человека отравились неизвестным газом в колледже

В Краснослободске неизвестным газом в медицинском колледже отравились 22 человека (подробнее)