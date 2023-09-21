Владимир Путин осмотрел центр реабилитации раненых солдат: что показала неожиданная проверка

Президент захотел посмотреть на центр реабилитации раненых солдат «Возвращение» Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин посетил Новгородскую область. Из главного у него в программе было только заседание президиума Госсовета и встреча с победителями Чемпионата высоких технологий. Но вдруг президент захотел посмотреть и на центр реабилитации раненых солдат «Возвращение». Это одно из первых мест в стране, где бойцы СВО могут получить вообще любую возможную помощь чуть ли не разом, никуда больше не ходя.

ВСЯ ПОМОЩЬ В ОДНОМ МЕСТЕ

Сначала Владимир Владимирович спросил у губернатора Новгородской области Андрея Никитина, готов ли центр к неожиданной проверке. После согласия главы региона президент отправился прямо на место.

- Хочу узнать, как все функционирует, - заметил президент, входя в центр.

- Функционирует хорошо, - бесхитростно ответила местная сотрудница.

На первом этаже «Возращения» есть демонстрационная квартира, где показано, как можно приспособить обычное жилье для людей без рук или ног. Президенту рассказали о разных средствах реабилитации. Например, для ветеранов с поврежденными нервами рук есть кружки и столовые приборы, легко привязываемые к кистям.

Путин пообщался с одним из участников спецоперации, которому в центре помогли оформить удостоверение ветерана. Солдат попросил строить побольше таких «Возращений» по всей стране.

- Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать, - сказал российский лидер.

Центр «Возвращение» открылся 1 июня 2023 года. Он находится совсем рядом с «Клиническим госпиталем ветеранов войн». Раненых солдат и лечат, им помогают юристы, психологи.

Владимир Владимирович пообещал выделить деньги на протезы для инвалидов-ветеранов.

- Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной, - подчеркнул глава страны.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД

После Владимир Владимирович встретился с победителями Чемпионата высоких технологий. Это международный турнир профессионального мастерства, где соревнуются специалисты из самых разных областей.

- С вас начинается история этого конкурса! Уверен, что мы будем дальше двигаться по этой стезе, будем искать таких же молодых, талантливых ребят, перспективных, умеющих добиваться успеха, - заявил президент.

Ребята, откровенно говоря, робели в присутствии Владимира Путина. Встреча продлилась всего 12 минут, хотя президент явно не прочь был поговорить подольше. В конце он несколько раз спросил, нет ли у кого-нибудь к нему еще вопросов. Обычно глава страны охотно общается с молодежью.

Но российский лидер все же успел дать несколько ценных советов и обещаний:

- Если будете просто ждать, пока к вам придут за заказом – можете долго прождать. Нужно самим искать области применения своим изобретениям, искать партнеров. Недостаточно сделать что-то интересное - если никто не знает о вас, тогда сложно будет продвигаться.

- Не так давно с правительством договорились, что будет спецструктура, которая выберет самые востребованные профессии. Предпочтения будут делаться на 5 лет, а потом обновляться, - ответил президент на вопрос о нужных специальностях.

- Давайте Ломоносова вспомним! Он вообще пешком шел к знаниям. Но это не значит, что все должны жить в сараях. Постепенно будем делать, - ответ на вопрос о ремонте общежитий колледжей.

- Мы рекорд поставили по жилищному строительству. Ни в советские времена, ни в российские - никогда столько не строили. Никогда! И, судя по всему, вот в этом году будет рекорд. И в следующем году будет очень хороший показатель.