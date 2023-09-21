Мишустин: «В больницах все должно быть отечественным, вплоть до света и тумбочек!»

Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Оборудование для отечественных поликлиник и больниц, а также мебель и освещение должны быть отечественного производства. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой в четверг.

Премьер отметил, что приборы для диагностики, профилактики, реабилитации и различных медицинских исследований уже по большей части выпускаются в России.

Тоже самое касается и жизненно важных лекарств. 80% лекарств из этого перечня - российские. Как рассказала Алла Самойлова, за последние годы доля российских препаратов в списке жизненно важных лекарств увеличилась почти на 20%.

Она напомнила, что цены на лекарства из этого списка регулируются государством.

В целом на рынке доля российских лекарств составляет около 70%. Как заявила глава Росздравнадзора, дефицита лекарств в России нет, а в некоторых регионах на них даже снизились цены. По ее словам, в России есть все необходимое, чтобы обеспечить качество вводимых в гражданский оборот лекарств. Проверкой занимаются 13 лабораторий, которые есть практически в каждом федеральном округе.

- Сейчас мы планируем к открытию 14-ю лабораторию, которая будет располагаться в Донецке. И тогда качество будет контролироваться еще и на новых территориях, - сообщила глава Росздравнадзора.

В последнее время выросла и доля российских медицинских изделий для реабилитации. Если год назад их было 26% от общего числа, то к концу этого года показатель достигнет 50%.