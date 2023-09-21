Пенсионную систему России назвали финансовой пирамидой. А зря!

Оказалось, что, как и в любых других фейках, их создатели берут лишь часть данных и ими манипулируют Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сети стали распространяться расчеты о том, что пенсионная система в России похожа на финансовую пирамиду. Якобы среднестатистический российский мужчина в течение всей трудоспособной жизни отдает государству 4,3 млн рублей в качестве страховых взносов. А на пенсии якобы среднестатистический россиянин живет в среднем два года, и за это время получает от государства лишь 338 тысяч рублей (опять же, в среднем по стране). Те, кто публикуют эти расчеты, задаются резонным вопросом: «А где деньги?». Мол, пенсии в России должны быть в разы выше!

Мы тоже решили в этом разобраться - в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. Оказалось, что, как и в любых других фейках, их создатели берут лишь часть данных и ими манипулируют.

Во-первых, для примера берут лишь мужчин, которые, как правило, живут меньше, а пенсионный возраст у них выше. А страховые взносы, как мы понимаем, платят не только мужчины, но и женщины.

Во-вторых, за основу для расчетов берут средний возраст. А он включает в себя в том числе и тех, кто умер в молодости или не дожил до пенсии. А корректнее считать только тех, кто дожил до пенсионного возраста и получил право на эти выплаты. По данным Высшей школы экономики, в среднем российские мужчины живут на пенсии 14 лет, а женщины – 23 года.

В-третьих, если бы страховых взносов, уплачиваемых работниками, было с избытком, пенсии в России были бы сильно больше. Но это не так. Государству даже приходится ежегодно производить трансферт из федерального бюджета в бюджет Социального фонда России. В 2023 году, например, он составит около 3 трлн рублей. Если бы такого трансферта не было, пенсии в России были бы на четверть ниже.

В общем, не верьте фейкам, даже если они основаны на вроде бы безупречных математических расчетах. Чтобы сделать выводы, нужно детально изучить информацию.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» - фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.