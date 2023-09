Ученые поняли, откуда на дне океана взялись отпечатки «копыт дьявола»

Ученые 10 лет не могли понять, чей это след, Фото: Кадр видео

Цепочки загадочных треугольных следов, впервые были обнаружены в 2013 году. Их – удивительно похожих на отпечатки чьих-то копыт - ученые сфотографировали во время экспедиции к подножью подводного хребта у берегов Новой Зеландии. И с тех пор гадали: кто-бы мог так наследить на глубине более 450 метров. Не лошадь же в самом деле. И уж, конечно, не дьявол, как кто-то предполагал – в шутку, надо понимать.

И вот – спустя 10 лет – появилась весьма убедительная гипотеза. Её смысл: отпечатались не чьи-то конечности, не копыта, а головы. Точнее морды глубоководных рыб – скорее всего так называемых полорылов или целоринхов (Coelorinchus) или крысохвостов (rattail fish), как их иногда называют.

«Копыто» в точности совпало с мордой рыбы. Вверху след оставленный Coelorinchus aspercephalus, внизу - C. biclinozonalis. Фото: Кадр видео

Зачем рыбы тыкаются мордами в грунт? Эксперты из Новозеландского национального института водных и атмосферных исследований (New Zealand's National Institute of Water and Atmospheric Research - NIWA) объясняют: крысохвосты так кормятся, извлекая пищу – рачков, червей - со дна.

Строгого доказательства у новозеландцев нет – никто еще не «застукал» ни одного полорыла-крысохвоста, уткнувшегося в грунт. Ученые в свое «оправдание» демонстрируют, что «копыта» - то есть, отпечатки на дне - и морды рыб в точности похожи.

Сходство удивило даже самих ученых.