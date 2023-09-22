Минобороны России заявило о повреждении штаба Черноморского флота

Сегодня днем киевским режимом нанесен ракетный удар по Севастополю Фото: Иван МАКЕЕВ

Террористический киевский режим из кожи вон лезет, чтобы показать США свою эффективность. Сегодня днем его вооруженным формированиям удалось нанести ракетный удар по Севастополю.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», - сообщили в Минобороны России.

Отметим, что террористические атаки киевским режимом всю неделю ведутся по Крыму, Краснодарскому краю, Брянской и Курской областям уже круглосуточно. Удары наносятся одновременно как беспилотниками, так и ракетами иностранного производства.

Минувшей ночью наши воины также пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников у юго-восточного побережья Крымского полуострова, а также в Туапсинском районе Краснодарского края.

Следом, уже утром атака ВСУ была отбита дежурными средствами ПВО у западного побережья Крыма: была сбита украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа.

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