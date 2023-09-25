Столица Удмуртии: Пострелять из автомата на родине пельменей

Долгое время Ижевск был закрытым городом. Фото: Shutterstock

Долгое время Ижевска даже не было на картах. Ведь в советское время он был закрытым городом. Ижевчане трудились в оборонной промышленности страны. Между тем Ижевск входит в топ-20 крупнейших городов России!

Республика Удмуртия находится в Приволжском федеральном округе. Но если скажете, что это Предуралье, тоже не ошибетесь. До Москвы 1200 км на машине. Это 17 часов на поезде. Или 1 час 40 минут на самолете.

Как и многие уральские города и поселки, Ижевск был основан как железоделательный завод. И пруд, созданный аж в 1760 году, чтобы обеспечить тяговую силу для водяных двигателей завода, до сих пор одно из самых красивых мест города. Кстати, ижевский пруд - самый большой искусственный водоем Европы.

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Танк в разрезе и беспилотники

Что в первую очередь приходит на ум, когда слышишь про Ижевск? Конечно, автомат Калашникова! Именно здесь после войны легендарный конструктор Михаил Калашников разработал и запустил в серийное производство те самые АКМ. Концерн «Калашников» (до недавнего прошлого НПО «Ижмаш») - крупнейший производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, широкого спектра высокоточного оружия. И все это в наши дни поставляется в 27 стран!

- Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. Калашникова притягивает всех туристов. Здесь и подробное описание моделей оружия, разработанных конструктором и его бюро, и мультимедийные экраны, которые позволяют найти нужную информацию, и даже танк в разрезе. Кстати, здесь же можно узнать и о личной жизни Михаила Тимофеевича. Женщин в первую очередь потрясает история его мамы, родившей 18 (!) детей. Выжили из них только 8.

Взрослый билет - 250 руб. Школьники - 150 руб.

- Но самое интересное - тир! Под присмотром инструктора можно пострелять из винтовки и карабина Мосина, карабина Маузера, СВТ, ППШ, АК, СВД и др. Имейте в виду, что в этот зал пускают лишь с 18 лет и с наличием документов. Какие именно нужны, заранее узнайте на сайте музея. А вот с 6 лет можно прийти в пневматический тир, с 12 - в лучно-арбалетный. Билеты продаются в кассе музея.

5 выстрелов - от 400 до 2500 руб. (в зависимости от вида оружия).

- Еще одно интересное место для «мальчиков» - музей завода «Ижмаш». Завод, который поначалу выпускал холодное и стрелковое оружие, со временем перешел и на гражданскую продукцию. К примеру, здесь выпускали знаменитые мотоциклы «Иж». А еще охотничье и спортивное оружие. В наше время добавились и беспилотники.

Взрослый билет - 150 руб. Школьный - 50 руб.

Мотоцикл «Иж» - мечта советских мальчишек. Фото: Виталий АНЬКОВ/РИА Новости

- Мотоцикл «Иж-Юпитер» - мечта советских пацанов. Поностальгировать можно в Национальном музее Удмуртской Республики. Здесь работает постоянная выставка «Ижевские мотоциклы». В экспозиции представлена коллекция мотоциклов марки «Иж», начиная от первой серийной модели «Иж-7» до классических «лошадок» - «Иж-Планета» и «Иж-Юпитер», а также байкерские чопперы. А еще разрешается посидеть в мотоцикле с коляской, собрать коробку передач и сфотографироваться на байкерской модели.

Взрослый билет - 250 руб, детский - 150 руб.

- В Ижевске выпускали не только мотоциклы, но и автомобили. И в музее ижевского автозавода более 500 экспонатов - машины, которые здесь выпускались. «Москвич-408» и «Москвич-412», визитная карточка завода - «Иж-2125 Комби»… Передний привод, задний привод, полный… Спортивные автомобили и спецавто. Выставка пополняется и современными моделями LADA.

Бесплатно.

Подробнее - на сайте ladaizhevsk.ru.

КОГДА БЫЛ ЧАЙКОВСКИЙ МАЛЕНЬКИЙ

В 60 км от Ижевска есть небольшой городок Воткинск, известный на весь мир как родина великого композитора Петра Чайковского. В музей-усадьбу съезжаются туристы, чтобы побродить по мемориальному дому, окунуться в атмосферу безмятежного детства Петра Ильича.

Взрослый билет - 290 руб, школьники - 130 руб.

Как крокодил в Ижевск угодил?

Памятник пельменю - как доказательство: именно здесь его придумали. Фото: vk.com

- Обязательно наведайтесь к памятнику пельменю. Просто большой пельмень на трехметровой вилке. Зимой на пельмене лежит снег - прямо как сметана, честное слово. Пельмень в столице Удмуртии стоит не просто так. Это национальное удмуртское блюдо. Пель - по-удмуртски значит ухо, нянь - хлеб. «Пельнянь» превратился в «пельмень». В Ижевске ежегодно проходит фестиваль «Всемирный день пельменя». В феврале на Центральной площади города несколько дней соревнуются в скорости лепки и поедания пельменей.

- Еще один непонятный объект для туристов - памятник крокодилу.

Крокодилами до революции называли мастеровых Оружейного завода. Особо отличившихся награждали длиннополыми кафтанами зеленого цвета с золотыми галунами и шляпами в виде цилиндров. Грамоты подписывал сам император. Таких людей величали «кафтанщиками», а в народе быстро прозвали «крокодилами». Это была профессиональная элита с привилегиями.

- Ижик - мальчишка в кафтане и шляпе стоит на Центральной площади. Памятник отлит из 20 тысяч ключей, собранных ижевчанами к 250-летию города. Говорят, потрешь рукав его кафтана - будет собственная квартира. Молодожены трут Ижику нос, чтобы первым был мальчик.

- Неофициальный символ города - «Лыжи Кулаковой», так памятник называют в народе. Вообще он посвящен присоединению Удмуртии к России. Но об этом мало кто помнит. По форме монумент очень похож на пару лыж. А установили его как раз после громких олимпийских побед легендарной лыжницы Галины Кулаковой, которая родом из Удмуртии.

Вид от «Лыж» на набережную и пруд - визитная карточка Ижевска.

А ЕЩЕ

Ижевский зоопарк - небольшой (около 18 га), но очень уютный. Он по праву входит в число лучших зоопарков страны. Особой популярностью пользуются показательные кормления моржей и морских котиков.

Взрослый билет - 400 руб., льготный - 100 руб.