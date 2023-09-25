Лауреатов Пятого Всероссийского молодёжного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина назвали в Алтайском крае

Фото: www.culture22.ru

Жюри, в которое в этом году вошли известные деятели театрального дела Ксения Аитова, Ольга Никифорова, Татьяна Цветкова, Марина Шимадина и легендарный Адольф Шапиро, представили свои спектакли 12 талантливых творческих коллективов со всей России.

«Посмотрите афишу нашего фестиваля. Какая обширная география, интересные театры, какие замечательные спектакли они к нам привезли! Не устаю повторять, что фестивальная неделя – это уникальная возможность, не выезжая из Барнаула, познакомиться с творчеством уникальных коллективов из разных городов страны», – отметила перед началом творческого состязания директор Молодежного театра Алтая и фестиваля Ирина Лысковец.

Фото: www.culture22.ru

Каждый из претендентов заслуживал победы в одной из номинаций фестиваля. Поэтому в некоторых из них решение эксперты приняли практически сразу после недолгого обсуждения и единогласно. А в каких-то номинациях победителей определяли только в ходе продолжительных и жарких споров. В итоге лауреатами Пятого Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина стали самые достойные.

«Гран-при» фестиваля в 2023 году присудили спектаклю по рассказу Татьяны Толстой «Петерс» Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом».

«Лучшая работа режиссёра» у Сойжина Жамбалова за постановку спектакля «Звёздный час по местному времени» Георгия Николаева Няганского театра юного зрителя.

Награда за «Лучшую женскую роль» присуждена Ольге Червовой за роль Бабушки в постановке Кемеровского театра для детей и молодёжи «Фотография, на которой меня нет» по мотивам рассказов Виктора Астафьева.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил Михаил Тихомиров за исполнение роли Владимира Михайловича Бомгарда в спектакле «Врач» по мотивам произведений Михаила Булгакова Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина.

«Лучшую женскую роль второго плана» - завуча Ангелину Григорьевну, сыграла Юлия Миневцева в спектакле «Чужие письма» по киносценарию Н. Рязанцевой Челябинского государственного драматического «Молодёжного театра».

Андрей Одинцов удостоен звания лучшего исполнителя мужской роли второго плана за образ помещика Плюшкина в спектакле Алтайского государственного театра для детей и молодёжи им. В.С. Золотухина «Мёртвые души» Николая Гоголя.

За художественное оформление спектакля «Сахарный ребёнок» по повести Ольги Громовой нижнетагильского Нового молодёжного театра Анастасия Копылова – лучшая в номинации «Лучшая работа художника».

«Надеждой сцены» стала Маруся Киликеева за исполнение роли Анны Николаевны (акушерки) в спектакле «Врач» по мотивам произведений Михаила Булгакова Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина.

Специальный приз «За важное художественное высказывание» вручен нижнетагильскому Новому молодёжному театру за спектакль «Сахарный ребёнок» по повести Ольги Громовой. Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина отмечен в номинации «Актёрский ансамбль» за спектакль «Интуиция» Александра Цыпкина.

Фото: www.culture22.ru

Московский Российский академический Молодёжный театр в заключительный день Пятого Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина показал барнаульцам и гостям Алтайского края комедию Александра Островского «Свои люди – сочтёмся» в постановке режиссёра Егора Равинского.

Председатель жюри, режиссёр, театральный педагог, драматург Адольф Шапиро признался после подведения итогов, что приехал не зря — на фестивале было много интересных работ.

«Надо двигаться, надо смотреть, что делают молодые, смотреть, как развиваются старые коллективы. Когда-то Валерий Золотухин звал меня поставить спектакль «Бумбараш», но тогда у меня были другие обязательства. Но Алтай мне был интересен всегда», – подчеркнул Адольф Яковлевич.

В рамках фестиваля помимо спектаклей прошло множество мероприятий образовательного характера.

«Образовательная программа фестиваля — это наша добрая традиция. В этот раз спикерами мастер-классов и лекций выступают специалисты Российского академического Молодёжного театра. Среди тем — театральная педагогика, лекции по современной драматургии, какие пьесы сегодня в тренде и семинар для руководителей театров — как в современных условиях работать со зрителем, с авторами и организовывать работу в театре», — рассказала Ирина Лысковец.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По традиции, в дни проведения Всероссийского театрального молодежного фестиваля в Алтайском крае вручили Губернаторские премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства.

В 2023 году конкурсная комиссия решила присудить премию: Ксении Ильиной – артистке-вокалистке Алтайского государственного музыкального театра, артистам Алтайского театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Ольге Жучковой и Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина – Екатерине Палиной (Порсевой), а также артисту (кукловоду) Алтайского театра кукол «Сказка» Кириллу Груздеву.

Фото: www.culture22.ru

Кроме этого, губернаторской премии удостоены студенты Алтайского государственного института культуры: Николай Бобровский, Михаил Волков, Иван Микитенко.

Заслуженные награды вручила молодым талантам министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Премия учреждена в 2014 году в память о народном артисте России и земляке Валерии Золотухине. Награда является в регионе одной из форм государственной поддержки молодых актеров, режиссеров, сценаристов театров Алтайского края, студентов театральных курсов. Премию в размере 50 тысяч рублей ежегодно присуждают четырем молодым театральным деятелям (актерам, режиссерам, сценаристам) и трем студентам театральных курсов - по 15 тысяч рублей.