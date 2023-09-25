У Вашингтонского старца началась политическая «стенокардия»: крошечные страны отказываются принять стратегическое партнерство США

Манассия Согаваре, по его словам, достиг взаимопонимания с президентом Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Как старость начинается с едва заметных морщинок, так мощь сверхдержавы ставится под вопрос, когда лидеры совсем небольших государств откровенно манкируют приглашением пообщаться с главой «страны-гегемона». США, как заявили в Белом доме, «разочарованы» тем, что премьер-министр Соломоновых Островов Манассия Согаваре не примет участие в саммите Форума Тихоокеанских островов с Джо Байденом, который пройдет в начале этой недели. Причем ранее о решении не принимать участие в организуемом Вашингтоном мероприятии сообщил недавно избранный премьер-министр Вануату Сато Килман. У обоих премьер-министров, как оказалось, дома столько дел, что тратить время на встречу с президентом Байденом им просто недосуг…

Особый цинизм «выходке» лидера Соломоновых Островов придает то, что он заспешил из Нью-Йорка в свою далекую страну сразу после выступления на Генассамблее ООН. А решению нового премьера Вануату - то, что он давно выступает сторонником признания Абхазии. Но все же это - внешние признаки «неуважения». Есть и более основательные.

Главной целью саммита в Вашингтоне, как сообщали агентства, должна стать активация взаимодействия стран - участниц форума с США для борьбы с влиянием Китая в Тихоокеанском регионе. А буквально накануне лидер Соломоновых Островов, выступая с трибуны ООН, похвалил сотрудничество своей страны с Китаем в области развития как «менее ограничительное, более гибкое и соответствующее нашим национальным потребностям» и сказал, что Пекин является его ведущим инфраструктурным партнером. Новый же премьер Вануату (кстати, в пятый раз избранный на этот пост) заявил, что пересмотрит соглашение о безопасности с Австралией (главным союзником США в регионе), подписанное его предшественником, и выступил за всестороннее развитие отношений с тем же Китаем, ставшим главным кредитором его страны. Совсем, понимаешь, от американских рук отбились…

Тут, конечно же, трудно отмахнуться от всяких смелых сравнений и совсем уж непозволительных мыслей. Это что, признаки политической изоляции Байдена? Или только неуважения к нему? Ведь если Соломоновы Острова (площадь - 28,5 тыс квадратных км, население - полмиллиона человек) и Вануату (12 тыс квадратных км и 300 тыс населения) так себя ведут, то что могут выкинуть «демократии» побольше? Или случившееся можно трактовать как политическую победу Китая, который для США, о чем они открыто говорят, сегодня «враг номер один» на далекую перспективу?

Как ни крути, нехорошо это: консолидируешь их, консолидируешь, объясняешь, против кого бороться надо в Тихоокеанском регионе, а они вдруг раз - и на тебе! Сплошное «разочарование» для Белого дома. И очень показательный признак политической «стенокардии» Вашингтонского старца и стоящих за ним глобальных правителей.

Нет, такие гиганты «альянса демократий», который Байден пообещал создать, еще борясь за кресло президента, как Кирибати, Острова Кука, Микронезия, Науру, Ниуэ, Тонга и Тувалу, тоже входящие в Форум тихоокеанских островов, Вашингтон по-прежнему внимательно слушают и полностью уважают. Даже поддерживают, если ему так приятнее. Но осадочек уже появился.

Понятно, что это все - китайские происки. Манассия Согаваре, по его словам, достиг взаимопонимания с президентом Си Цзиньпином во время июльского визита в Китай «чтобы добиться развития Соломоновых островов посредством политики Китая, включая инициативу «Один пояс - один путь» и инициативу глобальной безопасности. А если добавить к этому соглашение с Пекином о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенном в прошлом году, то картина складывается для Вашингтона такая удручающая, что он уже предупредил: США «примут меры», если «двумя сторонами будут сделаны шаги с целью установления де-факто постоянного военного присутствия КНР на Соломоновых Островах». То есть окрик «Не позволю!» раздался заранее. Но что, Согаваре, выходит, не услышал самого Байдена?

Тут еще и Восточный Тимор объявил, что повысил двусторонние связи с Китаем до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, что потенциально даст Пекину больше влияния в регионе. Вообще, праздник неповиновения какой-то получается. Или это просто новые морщинки на лице гегемона прорезаются?